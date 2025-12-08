'तुम्हाला जर त्या दर्जाचे...', विराट आणि रोहितचं नाव घेत BCCI ला देण्यात आला स्पष्ट संदेश, 'त्यांच्यामुळे ड्रेसिंग रुममध्ये...'

Rohit Sharma Virat Rohit BCCI: विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांनी गेल्या काही वर्षात भारतीय संघासाठी दिलेलं योगदान पाहता त्यांच्यासाठी विशेष विचार करण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट मत भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी प्रशिक्षक संजय बांगर (Sanjay Bangar) यांनी सांगितलं आहे. एकदिवसीय संघातील त्यांच्या स्थानावर कधीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची गरज नव्हती असं संजय बांगर यांनी म्हटलं आहे. 2027 च्या विश्वचषकासाठी दोन्ही खेळाडूंची खेळाडूंची निवड करण्यासाठी बीसीसीआय विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सहभागी होण्याचा निकष वापरत असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर बांगर यांनी हे विधान केलं आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाच्या मागील सहा एकदिवसीय विजयांमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी मोलाची भूमिका निभावली आहे. विराट कोहलीने तीन शतकं ठोकली असताना, रोहित शर्माने पाच अर्धशतकं केली आहेत. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात रोहित शर्माला मालिकावीरचा पुरस्कार मिळाला असता, दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात विराटने ही कामगिरी केली आहे.
"रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या संघातील स्थानावर प्रश्चचिन्ह निर्माण करण्याची गरज नव्हती असं मला वाटत आहे. त्यांनी मागील काही वर्षात दिलेल्या योगदानाकडे पाहिलं पाहिजे," असं बांगर यांनी JioStar शी संवाद साधताना सांगितलं.
"त्यांनी दोन फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळे त्यांना पुन्हा खेळण्यासाठी अजून काही सत्रं लागतील हे स्पष्ट आहे, कारण त्यांनी असे अनेकदा केलं आहे. त्यांना तरुण खेळाडूंइतके सामने खेळण्याची आवश्यकता नाही. एकदा ते तिथे पोहोचले, एकदा ते धावांसाठी भुकेले आणि तंदुरुस्त असले की, तुम्हाला त्या दर्जाचे खेळाडू हवे असतात. तुम्हाला त्यांच्याशी वेगळ्या पद्धतीने वागावं लागेल आणि त्यांना जागा द्यावी लागेल," असं माजी भारतीय फलंदाजाने त्यांच्यासाठी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये वेगळे मापदंड का असावेत यावर बोलताना स्पष्ट केलं.
शनिवारी दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील शेवटच्या सामन्यात भारताने विजयाची नोंद करत 2-1ने मालिका जिंकली. रोहितने पहिल्या आणि तिसऱ्या सामन्यात 57 आणि 75 धावा केल्या. तर दुसरीकडे विराटने 135,102 आणि 65 धावांची नोंद केली. "जेव्हा ते लयीत असतात तेव्हा तुम्ही फरक पाहू शकता. फक्त त्यांच्या उपस्थितीमुळे ड्रेसिंग रुममधील वातावरण बदलतं," असं संजय बांगर म्हणाले.
बीसीसीआयच्या आग्रहाखातर, दोघांनीही विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये भाग घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. रोहित सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची शक्यता आहे, जिथे मुंबईने बाद फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे, तर कोहली बंगळुरूमध्ये दिल्लीसाठी काही घरगुती सामने खेळण्यापूर्वी लंडनला परत जाईल.