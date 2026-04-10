भारताच्या माजी क्रिकेटपटूचे निधन, IPL 2026 दरम्यान दु:खद बातमी; BCCI अध्यक्षांची श्रद्धांजली

CD Gopinath Passes Away: भारतीय क्रिकेटविश्वासाठी दुःखद बातमी समोर आली आहे. माजी क्रिकेटपटू सी. डी. गोपीनाथ यांचे वयाच्या 96व्या वर्षी निधन झाले. चेन्नईतील अड्यार परिसरात मुलीच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. भारताच्या क्रिकेट इतिहासातील महत्त्वाच्या टप्प्याचा साक्षीदार असलेला हा दिग्गज खेळाडू आता आपल्यात नाही. विशेष म्हणजे 1952 साली इंग्लंडविरुद्ध मिळालेल्या भारताच्या पहिल्या कसोटी विजयातील ते शेवटचे जिवंत सदस्य होते.
गोपीनाथ यांनी 1951-52 मालिकेत इंग्लंडविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले होते. पहिल्याच सामन्यात त्यांनी नाबाद 50 आणि 42 धावांची खेळी करत आपल्या प्रतिभेची झलक दाखवली. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी एकूण 8 कसोटी सामने खेळले, ज्यात 242 धावा केल्या आणि 1 विकेट घेतली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी सामने खेळले असले तरी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्यांचे योगदान उल्लेखनीय राहिले. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्यांनी 83 सामन्यांत 4259 धावा करत 9 शतके आणि 23 अर्धशतके झळकावली. तसेच गोलंदाजीतही 14 बळी त्यांच्या नावावर आहेत.
चेन्नई येथे इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या ऐतिहासिक विजयात गोपीनाथ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्या सामन्यात त्यांनी 35 धावा केल्या आणि वीनू मांकड यांच्या गोलंदाजीवर ब्रायन स्टॅथम यांचा महत्त्वाचा झेल घेतला होता. त्या सामन्यात मांकड यांनी पहिल्या डावात 8 आणि दुसऱ्या डावात 4 विकेट घेत भारताच्या विजयात मोठा वाटा उचलला होता.
खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपल्यानंतरही गोपीनाथ यांचा क्रिकेटशी असलेला संबंध कायम राहिला. त्यांनी निवड समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय संघाचे व्यवस्थापक म्हणूनही काम केले. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा भारतीय क्रिकेटला दीर्घकाळ मिळाला. त्यांच्या कार्यातून क्रिकेटप्रती असलेली निष्ठा आणि समर्पण स्पष्ट दिसून येते.
BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत म्हटले की, गोपीनाथ हे त्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करत होते, जेव्हा भारतीय क्रिकेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करत होते. त्यांनी खेळाडू तसेच प्रशासक म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
Mr C.D. Gopinath represented an era when Indian cricket was beginning to establish itself on the international stage. Not only did he contribute for India, but he also played a key role in Madras' early successes. His continued association with the game as chairman of the…
— MithunManhas5 (@MithunManhas) April 9, 2026
तमिळनाडू क्रिकेट असोसिएशन नेही त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत, भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील, असे म्हटले आहे. त्यांच्या निधनाने क्रिकेटविश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.