18000 धावा, 132 विकेट्स... भारताचे दिग्गज 'दादा'ला वाढदिवसाच्या दिवशी आयसीसीने दिले खास गिफ्ट!

भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी आणि आक्रमक कर्णधारांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या सौरव गांगुली यांचा आज वाढदिवस आहे. जगभरातील अनेक त्यांचे क्रिकेट चाहते त्याचबरोबर क्रिकेट विश्वातील अनेक मित्र मंडळीनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता भारतीय संघाचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली उर्फ दादा यांना आता आयसीसीने एक खास पुरस्कार दिला आहे. सौरव गांगुली यांना आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान देण्यात आले आहे. या प्रतिष्ठित क्लबमध्ये सन्मानित होणारा तो 12वा भारतीय क्रिकेटपटू ठरला आहे. 54 वर्षीय गांगुलीने 2000 ते 2005 दरम्यान कसोटी आणि एकदिवसीय या दोन्ही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचे यशस्वीपणे नेतृत्व केले.
आयसीसीने सौरव गांगुली यांना आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान दिल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर भावना व्यक्त केल्या आहेत. भारताचे माजी कर्णधार गांगुली यांनी 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, "मला हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान दिल्याबद्दल मी आयसीसी आणि अध्यक्ष जय शाह यांचे आभार मानतो. हा एक मोठा सन्मान आहे. हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळालेल्या 10 भारतीयांपैकी एक असणे ही अभिमानाची बाब आहे. महान नावांच्या यादीत समाविष्ट होणे ही एक अद्भुत भावना आहे." हा पुरस्कार जगभरातील काही दिग्गज खेळाडूंना मिळत असतो.
Thank you ICC and Chairman Jay shah @JayShah for inducting me in the hall of fame .. it’s a huge honour ..One of the 10 Indians to be inducted in the hall of fame ever .. Amazing to be a part of some great names .. @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
सौरव गागुंली यांना आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळण्याआधी अनेक दिग्गज खेळाडूंना पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये सुनील गावस्कर, बिशन सिंग बेदी, कपिल देव, राहुल द्रविड, वीरेंद्र सेहवाग, अनिल कुंबळे, विनू मांकड, सचिन तेंडुलकर, डायना एडुलजी, नीतू डेव्हिड आणि एम.एस. धोनी या दिग्गजांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. मागील वर्षी आयसीसीने एमएस धोनीला हा पुरस्कार देण्यात आला होता. बिशन सिंग बेदी, कपिल देव आणि सुनील गावस्कर यांना 2009 मध्ये स्थान मिळाले होते, हे फेममध्ये स्थान मिळवणारे पहिले तीन भारतीय क्रिकेटपटू होते.
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दिग्गज खेळाडू सौरव गांगुलीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर 16 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत खेळाडूने 7212 धावा केल्या आहेत, यामध्ये त्यांना 32 विकेट्स घेतले आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्यांनी 11363 धावा केल्या आहेत आणि 100 विकेट्स देखील त्यांनी घेतले आहेत. 1996 मधील लॉर्ड्सवर आपल्या कसोटी पदार्पणातच त्याने शतक झळकावले. त्यांच्या नावावर 16 शतके आणि 35 अर्धशतके आहेत, तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्यांच्या नावावर 22 शतके आणि 75 अर्धशतके आहेत. कर्णधार म्हणून, गांगुलीने भारतीय क्रिकेटमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघ 2003 मध्ये आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला. भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याव्यतिरिक्त, गांगुलीने 2019 ते 2022 या काळात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले.