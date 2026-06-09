/भारतीय संघ निवडीमुळे चर्चेत असलेल्या अजित आगरकरची करोडोंची डील! विकलं मुंबईतील प्राइम लोकेशनवरील घर

Ajit Agarkar sold a residential property: नव्या भारतीय संघाची निवड केल्याने आणि सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरुन हटवल्याने भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी गोलंदाज आणि बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर सध्या चर्चेत आहेत. दरम्यान नुकताच त्यांनी करोडोंचा व्यवहार केला आहे. वांद्रे पश्चिमेला असणाऱ्या निवासी घराची त्यांचनी विक्री केली आहे. Square Yards ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 4 कोटींमध्ये हे घर विकलं गेलं आहे. 'इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन' (IGR) च्या संकेतस्थळावरील (https://igrmaharashtra.gov.in) मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांची 'स्क्वेअर यार्ड्स'ने (www.squareyards.com) पडताळणी करत ही माहिती दिली आहे. या व्यवहाराची नोंदणी एप्रिल 2026 मध्ये करण्यात आली होती.
वांद्रे पश्चिम (Bandra West) मुंबईतल रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी आहे. मुंबईतील सर्वाधिक पसंती मिळणाऱ्या रिअल इस्टेट बाजारपेठांपैकी हा परिसर आहे. अनेक सेलिब्रिटी तसंच मोठे उद्योगपती येथे वास्तव्यास आहेत. श्रीमंतांचं वास्तव्य असणाऱ्या वांद्रेतील जीवनशैलीही चैतन्यमय आहे. प्रमुख रस्ते, उपनगरीय रेल्वे सेवा आणि मुंबई मेट्रो यांच्या माध्यमातून या परिसराला उत्कृष्ट दळणवळण सुविधा उपलब्ध आहेत. येथून छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत पोहोचणेही सोयीचे आहे.
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), लोअर परळ आणि नरिमन पॉइंट यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रांच्या जवळ मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला हा परिसर, उत्तम दळणवळण सुविधा असलेला हा भाग श्रीमंतांना गुंतवणुकीसाठी नेहमी आकर्षित करत असतो. व्यावसायिक ठिकाणांची सुलभ उपलब्धता, जीवनशैलीशी संबंधित सुविधा आणि समुद्रकिनाऱ्यालगतचे आकर्षक वातावरण यांमुळे या भागातील निवासी मालमत्तांना सतत मोठी मागणी असते.
'स्क्वेअर यार्ड्स'ने (Square Yards) IGR कागदपत्रांची पडताळणी केली असून, ही मालमत्ता वांद्रे पश्चिम (Bandra West) येथील 'ज्वेल को-ऑप हाउसिंग सोसायटी'मध्ये स्थित आहे. याचं बिल्ट-अप क्षेत्रफळ 114.15 चौरस मीटर (सुमारे 1299 चौरस फूट) असून, यात दोन कार पार्किंगच्या जागांचा समावेश आहे. या व्यवहारासाठी 24 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क (stamp duty) आणि 30 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरण्यात आले आहे.
अजित आगरकर माजी भारतीय क्रिकेटपटू असून, सध्या मुख्य निवडकर्ता म्हणून भूमिका साकारत आहेत. भारतीय संघाकडून खेळताना त्यांनी जलदगती गोलंदाजाची भूमिका निभावली. त्यांना अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखलं जायचं. त्यांनी 1998 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि खेळाच्या सर्व प्रकारांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केले. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारतीय संघाचे एक महत्त्वाचे सदस्य असलेल्या आगरकर यांची फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही आघाड्यांवर योगदान देण्याची क्षमता विशेष उल्लेखनीय होती.
आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत त्यांनी सर्व प्रकारच्या सामन्यांमध्ये मिळून 300 हून अधिक विकेट्स घेतले आणि 3500 हून अधिक धावा केल्या. व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर आगरकर यांनी क्रिकेट प्रशासनाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले आणि 2023 मध्ये त्यांची भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.