भारताचा माजी क्रिकेटर केदार जाधवचा भाजपात प्रवेश, म्हणतो 'मला फडणवीसांच्या...'

Kedar Jadhav Joins BJP: माजी भारतीय क्रिकेटर केदार जाधवने क्रिकेटनंतर आता राजकारणात प्रवेश केला आहे. केदार जाधवने भाजपात प्रवेश केला आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेकर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रवींद्र चव्हाण यांनी केदार जाधवला भाजपाचं सदस्यत्व दिलं. भाजपात प्रवेश केल्यानंतर त्याने मला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचे काम करायचं आहे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.

"2014 पासून, जेव्हापासून केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आलं आहे त्यांना मिळालेलं प्रेम आणि पाठिंबा तसंच पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रकारची कामगिरी केली आहे, ती मला खूप प्रेरणादायी वाटते. माझे ध्येय त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून भाजपसाठी जे काही छोटे योगदान देता येईल ते करणे आहे. मला कोणतीही जबाबदारी मिळाली तरी ती मी पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन असा मला पूर्ण विश्वास आहे," असं केदार जाधव म्हणाला.

"ज्याप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षात देशाला विकसित भारत बनवलं आहे आणि त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला एका नवीन पातळीवर नेलं आहे, ते एक उल्लेखनीय यश आहे," असंही त्याने म्हटलं.

#WATCH | Mumbai: After joining BJP, former Indian Cricketer Kedar Jadhav says "Since 2014, when the BJP government came to power at the centre, the kind of love and support they have received and the kind of achievements PM Modi and CM Devendra Fadnavis have done, I think this is… https://t.co/OzU0UdCeq1 pic.twitter.com/CRezzgS0AB

— ANI (@ANI) April 8, 2025