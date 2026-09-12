/भारताच्या माजी खेळाडूवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचे झाले निधन

भारतीय संघातील माजी खेळाडूंवर दु:खाचा डोंगर पसरला आहे, वादामुळे सातत्याने चर्चेत असलेला एस श्रीशांतवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. माजी खेळाडू एस श्रीशांतच्या वडिलांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले आहे. मॅच फिक्सिंगच्या वादानंतर क्रिकेटपासून दूर असलेला एस श्रीशांत अनेकदा कॅामेंट्री करताना दिसतो. अनेकदा तो सोशल मिडियावर सक्रिय पाहायला मिळतो आणि सोशल मिडियावर कुटुंबासोबत फोटो शेअर करत असतो. आता त्याने त्याचे वडिल गमावले आहेत आणि त्यामुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
कुटुंबीयांनी पीटीआयला वडिलांच्या निधनाची माहिती दिली, भारताचा माजी खेळाडू एस श्रीशांत यांचे वडील, व्ही. शांतकुमारन नायर, यांच्यावर कोची येथील लिसी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. शुक्रवारी 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9.45 वाजता त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले अशी माहिती दिली आहे. एस श्रीशांत याचे वडिल शांतकुमारन यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. रविवारी त्यांचे पार्थिव कोथमंगलम येथील त्यांच्या घरी नेण्यात येईल, जिथे दुपारी 4 वाजता अंत्यसंस्कार केले जातील अशी माहिती कुटुंबियांनी दिली आहे.
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परदेशातून कुटुंबीय आल्यानंतर, रविवारी पार्थिव कोथमंगलम येथील त्यांच्या घरी नेण्यात येईल. रविवारी सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत लोकांना त्यांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन घेता येईल. त्यानंतर रविवारी दुपारी 4 वाजता अंत्यसंस्कार पार पडतील. श्रीशांतला एक यशस्वी क्रिकेटपटू बनवण्यात त्याचे आई-वडील, शांतकुमारन नायर आणि सावित्री देवी, यांचा मोठा वाटा होता. श्रीशांत चार भावंडांमध्ये सर्वात लहान आहे, त्याच्या जन्मापूर्वी कुटुंबात एक मुलगा आणि दोन मुली होत्या. कुटुंबातील दोन सदस्यांनी आधीच स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. त्याची बहीण, निवेदिताने चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये काम केले आहे, तर त्याची दुसरी बहीण दिव्याचा पती, मधू बालकृष्णन, एक सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक आहे. त्यानंतर श्रीशांतने क्रिकेटच्या जगात आपली ओळख निर्माण केली.
2013 मध्ये जेव्हा श्रीशांतवर स्पॉट-फिक्सिंगचा आरोप झाला, तेव्हा त्याचे वडील माध्यमांसमोर येऊन आपल्या मुलाला पाठिंबा दिला आणि त्याच्याविरुद्ध एक कट रचला जात असल्याचा दावा केला. जेव्हा श्रीशांत निर्दोष घोषित झाला, तेव्हा त्याच्या कुटुंबीयांनी कोचीमध्ये मोठा जल्लोष केला.