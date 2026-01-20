English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  केवळ समालोचनच नव्हे तर..., निवृत्तीनंतर झहीर खान कशी करतो कमाई?

'केवळ समालोचनच नव्हे तर...', निवृत्तीनंतर झहीर खान कशी करतो कमाई?

Zaheer Khan Networth:  निवृत्तीनंतर झहीर खानची कमाई कशी होते? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 20, 2026, 09:09 PM IST
'केवळ समालोचनच नव्हे तर...', निवृत्तीनंतर झहीर खान कशी करतो कमाई?
झहीर खान

Zaheer Khan Networth:  माजी भारतीय क्रिकेटपटू झहीर खान डावखुरा वेगवान गोलंदाज म्हणून प्रसिद्ध आहे. श्रीरामपूर येथे जन्मलेला झहीर 2000 ते 2014 या काळात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळला. त्याने 92 कसोटी, 200 एकदिवसीय आणि 17 टी-20 सामन्यांत भाग घेतला, ज्यात 311 कसोटी विकेट्स आणि 282 एकदिवसीय विकेट्स घेतल्या. 2011 विश्वकप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा तो मुख्य सदस्य होता.आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली डेअरडेव्हिल्सकडून खेळला. निवृत्तीनंतर झहीर खानची कमाई कशी होते? सविस्तर जाणून घेऊया. 

पुण्यातील रेस्टॉरंट व्यवसाय

क्रिकेट खेळत असतानाच 2005 मध्ये झहीरने पुण्यात ‘डाईन फाइन’ हे रेस्टॉरंट उघडले, जे मुगलाई पदार्थ आणि बिर्याणीसाठी ओळखले जायचे. काही वर्षांनंतर ते बंद झाले. त्यानंतर त्याने ‘टॉस स्पोर्ट्स लाउंज’ सुरू केले, जे क्रिकेट चाहत्यांसाठी खास जागा होती आणि क्रीडा अनुभव देत असे. तसेच, ‘फोयर बँक्वेट्स’ हे लग्न व कार्यक्रमांसाठी योग्य ठिकाण उघडले. प्रत्येक रेस्टॉरंटचे वैशिष्ट्य वेगळे होते.

प्रोस्पोर्ट फिटनेस सेंटर

2014 मध्ये झहीरने आपल्या दुखापतीच्या अनुभवावरून ‘प्रोस्पोर्ट फिटनेस’ सुरू केले. यात उपचार, पुनर्वसन आणि व्यायाम शिकवला जातो. भारतीय क्रिकेट संघाचे जुन्या फिजिओथेरपिस्ट अँड्र्यू लेपस यांना त्याने भागीदार बनवलंय. ज्यांनी त्याच्या कारकीर्दीला आधार दिला होता. या केंद्राद्वारे लोकांच्या शारीरिक आरोग्य सुधारण्यावर भर दिला जातोय.

स्टेपसेटगो ॲप 

2018 मध्ये स्मार्टफोनच्या युगात झहीरने ‘स्टेपसेटगो’ हे ॲप लाँच केले, जे चालण्याच्या पावलांची मोजणी करते आणि त्याबदल्यात कॉईन्स देतो. हे कॉईन्स वापरून वस्तू खरेदी करता येतात. झहीर केवळ चेहरा दाखवत नाही, तर डेटा विश्लेषण आणि लोकांना सक्रिय ठेवण्यासाठी बैठकांमध्ये भाग घेतो. कंपनीने पैसे गोळा केले आणि त्याचे मूल्य वाढले.

इतर व्यवसाय 

झहीर फिटनेस, मीडिया आणि सल्लागार क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांशी जोडला गेलाय. त्याच्या काही कंपन्या यशस्वी झाल्या, तर काही बंद पडल्या जसे ‘झेड34 एनर्जी’ आणि ‘स्पेला स्पोर्ट्स’. तरीही तो खचला नाही आणि क्रिप्टोकरन्सी, सोलाना ब्लॉकचेनसारख्या विकेंद्रित वित्त क्षेत्राचा अभ्यास करतो.

रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक

2021 मध्ये पुण्याच्या सेनापती बापट रोडवर 11.5 कोटी रुपयांचा डुप्लेक्स फ्लॅट विकत घेतला, जिथे मालमत्तेच्या किमती नेहमी वाढतात. याशिवाय, त्याच्याकडे जर्मन आणि जपानी गाड्यांचा संग्रह आहे, जसे बीएमडब्ल्यू 5 सिरीज, मर्सिडीज एस-क्लास, ऑडी ए8, टोयोटा फॉर्च्युनर आणि होंडा अकॉर्ड. हे सर्व त्याच्या हुशार गुंतवणुकीचे उदाहरण आहे.

झहीर खानची सध्याची संपत्ती 

झहीर खान सध्याची संपत्ती सुमारे 209 ते 241 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. 2026 पर्यंत ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. क्रिकेट कारकीर्दीतून त्याने आयपीएलच्या दहा हंगामांत 30 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमावले. लखनौ सुपर जायंट्स संघाचा मार्गदर्शक म्हणून काम करताना त्याला चांगले वेतन मिळते. याशिवाय नायकी, पेप्सी आणि स्टार स्पोर्ट्ससारख्या ब्रँड्सच्या जाहिरातींमधून कमाई होते.

