/क्रिकेटरचा मैदानातच ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, भारतीय क्रिकेटविश्वात खळबळ

Cricketer dies Due to Heart Attack: मैदानातच सामना खेळत असतानाच क्रिकेटरचं हदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं असून, यामुळे क्रिकेटविश्वावर शोककळा पसरली आहे.
Cricketer dies Due to Heart Attack: मैदानात क्रिकेट सामना खेळत असतानाच क्रिकेटरचं निधन झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. एस.एल. अक्षय असं या खेळाडूचं नाव आहे. एस.एल. अक्षय कर्नाटकचा माजी रणजी करंडक क्रिकेटपटू होता. रविवारी बंगळुरूमध्ये एका स्थानिक विभागीय क्रिकेट सामन्यादरम्यान मैदानावर खेळत असताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आला.
39 वर्षीय अक्षयने याआधी रणजी करंडक स्पर्धेत कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व केलं होतं. तसंच तो 'कर्नाटक प्रीमियर लीग'चाही भाग होता. ही स्पर्धा आता (जी आता 'महाराजा ट्रॉफी KSCA T20' म्हणून ओळखली जाते. तो मूळचा शिवमोग्गा येथील होता. के.आर. पुरम येथील एका मैदानावर सुरू असलेल्या तिसऱ्या श्रेणीतील सामन्यादरम्यान अचानक त्याच्या छातीत दुखू लागलं. त्याला तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, तिथे पोहोचताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. त्याच्या आकस्मित निधनाने अनेक खेळाडूंना धक्का बसला असून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी स्टार खेळाडू दोड्डा गणेश यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "क्रिकेट विश्वासाठी ही अत्यंत दुःखद बातमी आहे. एस.एल. अक्षय हा वेगवान गोलंदाज, ज्याला मी त्याच्या अंडर 19 (U19) पासून अगदी जवळून पाहिलं होतं. आज एका विभागीय सामन्यादरम्यान खेळत असतानाच त्याचं निधन झालं," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेनेही (KSCA) शोक व्यक्त केला आहे. तसेच, युवा प्रतिभेला घडवण्यात आणि त्यांना मार्गदर्शन करण्यात अक्षयने बजावलेल्या भूमिकेचं त्यांनी कौतुक केलं. "अक्षयने प्रथम-श्रेणी क्रिकेट स्तरावर कर्नाटकचे अत्यंत सन्मानाने प्रतिनिधित्व केले. केवळ आपल्या खेळाच्या कारकिर्दीपुरतेच मर्यादित न राहता, त्यानंतरही त्याने अढळ निष्ठा आणि समर्पणाने या खेळाची सेवा करणे सुरूच ठेवले. कनिष्ठ-स्तरीय प्रशिक्षक म्हणून, त्याने युवा क्रिकेटपटूंना घडवण्यात आणि त्यांना मार्गदर्शन करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली; ज्यामुळे राज्यातील क्रिकेट प्रतिभेच्या विकासावर त्याने एक ठसा उमटवला आहे," असे KSCA ने म्हटले आहे.
SSLS क्रीडांगणावर सुरू असलेल्या KSCA-Nassur Memorial Shield Group I, Division III सामन्यात अक्षय Sapphire CC कडून Bharat CC विरुद्ध खेळत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याने चार षटके गोलंदाजी केली; मात्र त्यानंतर काही वेळातच त्याला अस्वस्थ वाटू लागले होते. यानंतर अखेर त्याची प्राणज्योत मालवली.