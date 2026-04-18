English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
पाकिस्तानचा चॅम्पियन कर्णधार सांभाळणार संघाचे प्रशिक्षणपद! PCB ने कसोटी संघाची केली घोषणा

पाकिस्तान क्रिकेट बार्डाने पुढील महिन्यात बांगलादेशविरुद्ध होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. पाकिस्तानच्या कसोटी संघात चार नवीन चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 18, 2026, 01:31 PM IST
मार्च 2026 मध्ये झालेल्या तीन एकदिवसीय मालिकेनंतर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश हे दोन्ही संघ आमने-सामने येणार आहेत. आता पुढील मालिकाही कसोटी मालिका असणार आहे, पुढील महिन्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका ही वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलच्या सायकलसाठी महत्त्वाची असणार आहे. याआधी एकदिवसीय मालिकेमध्ये बांगलादेश संघाने पाकिस्तानला 2-1 असे पराभूत केले होते. या मालिकेमध्ये पाकिस्तानच्या कोचिंग स्टॉपमध्ये देखील नवे चेहरे दिसणार आहेत, या संदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यामधील होणारी ही कसोटी मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 चा एक भाग असणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा 8 ते 12 मे यादरम्यान खेळवला जाणार आहेत तर दुसऱ्या सामन्याचे आयोजन हे 16 ते 20 मे या दरम्यान केले जाणार आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

बांगलादेश दौऱ्यासाठी पाकिस्तानचा संघ

बांगलादेश दौऱ्यासाठी  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मालिकेसाठी संघ जाहीर केला आहे त्याचबरोबर त्यांच्या कोचिंग स्टाफ मध्ये देखील अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत कोचिंग या स्वाद मध्ये एक स्टार खेळाडूला देखील सामील करण्यात आले आहे.  

पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ

शान मसूद (कर्णधार), अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अझान अवैस, बाबर आझम, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, सलमान अली आघा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), नोमान अली, साजिद खान. 

पाकिस्तानचा कोचिंग स्टाफ

नावेद अकरम चीमा (मॅनेजर), सरफराज अहमद (हेड कोच), असद शफीक (बॅटिंग कोच), उमर गुल (बॉलिंग कोच), अब्दुल साद (फील्डिंग कोच), क्लिफ डीकन (फिजियोथेरेपिस्ट), ग्रांट लुडेन (स्ट्रेंथ आणि कंडीशनिंग कोच), उस्मान हाशमी (एनालिस्ट), सैयद नईम अहमद (मीडिया मॅनेजर), लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) उस्मान अनवारी (सुरक्षा प्रबंधक), डॉ. वाजिद अली रफाई (टीम डॉक्टर) और मोहम्मद एहसान (मसाजर).

सरफराज अहमद याची मुख्य प्रशिक्षण पदी नियुक्ती

मागील मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेला सरफराज अहमद हा आता पाकिस्तानचा संघामध्ये मुख्य प्रशिक्षणपदी त्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरफराज याने कर्णधार म्हणून पाकिस्तानच्या संघाला आतापर्यंत दोन विजेतेपद मिळवून दिलेले आहेत.  त्याचबरोबर त्याने आयसीसी 19 वर्षाखालील विश्वचषक 2006 आणि आयसीसी चॅम्पियनशिप 2017 ही विजेतेपदे पाकिस्तानची संघाला मिळवून दिले आहेत. प्रशिक्षक म्हणून त्याने पाकिस्तानच्या अंडर 19 संघाला एसीसी अंडर 19 आशिया कपचे विजेचे पदही मिळवून दिले आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
pcbpakistan cricket teamBan vs Pakcricketsports

