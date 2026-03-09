English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • रोहित शर्मा, विराट कोहलीला संघातून काढून टाकलं होतं, भारताने टी-20 जिंकताच शोएब अख्तरचा दावा, म्हणतो गंभीरची यंत्रणा जिंकली

'रोहित शर्मा, विराट कोहलीला संघातून काढून टाकलं होतं,' भारताने टी-20 जिंकताच शोएब अख्तरचा दावा, म्हणतो 'गंभीरची यंत्रणा जिंकली'

Shoaib Akhtar on Indias T20 World Cup Win: 2026 टी-20 वर्ल्डकपसाठी एक नवा संघ तयार करता यावा यासाठीच भारताने रोहित शर्मा, विराट कोहलीला जाऊ दिलं असं पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शोएब अख्तरने म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 9, 2026, 05:07 PM IST
'रोहित शर्मा, विराट कोहलीला संघातून काढून टाकलं होतं,' भारताने टी-20 जिंकताच शोएब अख्तरचा दावा, म्हणतो 'गंभीरची यंत्रणा जिंकली'

Shoaib Akhtar on Indias T20 World Cup Win: 2024 टी-20 वर्ल्डकपनंतर गौतम गंभीरने राहुल द्रविडच्या जागी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जागा घेतली. यामुळे एक नवा संघ, नवा प्रशिक्षक आणि नवी यंत्रणा रुजू झाली. गौतम गंभीर प्रशिक्षक म्हणून आला तेव्हा विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि रवींद्र जडेजासारख्या दिग्गज खेळाडूंनी टी-20 मधून निवृत्ती जाहीर केली होती. यामुळे गौतम गंभीरसमोर नवं आव्हान उभं होतं, जे त्याने स्विकारलं आणि खेळाडूंमध्ये संघ सर्वप्रथम ही भावना निर्माण केली. गंभीरच्या मेहनतीला फळ मिळालं आणि भारताने 2026 टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरलं. भारतीय संघाच्या यशानंतर संपूर्ण क्रिकेटविश्वातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू शोएब अख्तरने विराट कोहली आणि रोहित शर्माला जाऊ देण्याचा निर्णय संघाच्या पथ्यावर पडल्याचं म्हटलं आहे. 

पाकिस्तानमधील एका शोमध्ये शोएब अख्तर भारतीय संघाचं कौतुक करताना थांबत नव्हता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) केलेल्या गुंतवणुकीचे कौतुक करण्यापासून ते गंभीरने तयार केलेल्या व्यवस्थेपर्यंत, रावळपिंडी एक्सप्रेसने भारताच्या क्रिकेट रचनेचं कौतुक केलं. 

"मी भारताबद्दल काही गोष्टी सांगेन. प्रथम, त्यांचं धोरण जिंकले. नंतर व्यवस्था जिंकली. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं मॅनेजमेंट जिंकलं. पैसा योग्य ठिकाणी खर्च करण्यात आल्याचीही शक्यता आहे. रणजी ट्रॉफी खेळणारी मुलं पैसे कमावत नव्हती. आज गौतम गंभीर सर्वाशी लढला. त्याने दोन तरुणांना संधी दिली आणि सांगितलं की त्यांना पाठिंबा देणार. फक्त एकच खेळाडू होता, संजू सॅमसन. सर्व अडचणी असूनही, त्याने एकाला वगळलं आणि तडजोड न करता मोठी जोखीम घेतली," असं शोएब अख्तरने चर्चेदरम्यान सांगितलं. 

T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाला, "सोशल मीडियासाठी नाही तर ड्रेसिंग रूमसाठी..."

 

"तुमच्यासमोर संजू सॅमसन होता. मी हे वारंवार सांगत आहेत. एका खेळाडूने संपूर्ण संघाला तटस्थ केले. अभिषेक खूप तरुण आहे, एका मुलासारखा आहे. पण समजूतदार आहे. क्रिकेटमधून अजूनही खूप काही शिकण्यासारखे आहे, परंतु तो खरोखर समजूतदार आहे. आज गंभीरचं धोरण जिंकलं. त्याचं व्यवस्थापन जिंकलं. आम्ही योग्य विचार करतो. आम्ही संधी देतो आणि आम्ही खेळत,"  असं तो पुढे म्हणाला.

2024 चा टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर कोहली आणि रोहितने टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. भारताला खेळाडूंची नवी फळी निर्माण करायची असल्याने या दोघांना संघातून काढण्यात आलं असा दावा करत शोएब अख्तरने वाद निर्माण केला आहे. 

त्याने म्हटलं आहे की, “अनेक खेळाडू वगळण्यात आले. खेळातील दिग्गज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनाही वगळण्यात आलं. त्यांना निरोप देण्यात दिला. आता भारताने विश्वचषक जिंकला आहे. ते एका विजयी संघाचा भाग होते. एक कर्णधार आणि एक दिग्गज होता. पण संघाने हे दुसऱ्या बाजूने पाहिलं.त्यांनी आज हे सिद्ध केले (की तो योग्य निर्णय होता). मला वाटतं की, तो त्याच्या सिस्टमवर, त्याच्या मशीनवर पैसे कसे खर्च करत आहे".

"अखेरीस, ते किती चांगल्या प्रकारे वरिष्ठ खेळाडूंचा आदर करतात. हे फार सुंदर आहे. रोहित शर्मा, धोनी संघ सेलिब्रेशन करताना पाहत होते. भारताचं अभिनंदन. तुम्ही मेरिटची निवड केली, तुम्ही सेलिब्रेशन करा," असं तो अखेरीस म्हणाला. 

