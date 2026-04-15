English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूने घेतली PSL ची फिरकी! म्हणाला - निवृत्त आयपीएल स्टार्स पीएसएलमध्ये...

पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूने घेतली PSL ची फिरकी! म्हणाला - "निवृत्त आयपीएल स्टार्स पीएसएलमध्ये..."

PSL : पाकिस्तान प्रीमियर लीगची खिल्ली फक्त क्रिकेट चाहतेच नाही उडवत तर या लीगची खिल्ली त्याचे काही माजी खेळाडू देखील आता सोशल मिडियावर उडवत आहेत. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 15, 2026, 09:02 PM IST
पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूने घेतली PSL ची फिरकी! म्हणाला - "निवृत्त आयपीएल स्टार्स पीएसएलमध्ये..."

Former Pakistan player mocks PSL - पाकिस्तानचे अनेक क्रिकेट चाहते हे त्यांच्या सोशल मिडियावर बऱ्याचदा आयपीएल आणि पीएसएल यांच्यामध्ये तुलना करताना दिसतात. इंडियन प्रीमियर लीग आणि पाकिस्तान सुपर लीग यांची वारंवार तुलना पाहायला मिळते. पण सामने, खेळाडू, पैसा आणि प्रसिद्धी या सर्वच बाबतीत या दोन लीगमध्ये मोठे अंतर आहे. अनेकदा पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये अनेक हास्यास्पद वाद पाहायला मिळतात. आयपीएल ही अशी लीग आहे यामध्ये अनेक परदेशी खेळाडूंना त्याचबरोबर भारतीय युवा खेळाडूंना मंच त्याचा खेळ दाखवण्याची संधी देते. आयपीएल ही जगातील सर्वात श्रीमंत लीग आहे. आयपीएलमधील खेळाडूंवर पैशांचा पाऊस पाडला जातो. आता पाकिस्तानचा माजी खेळाडूने सोशल मिडियावर त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये त्याने पाकिस्तान सुपर लीगची खिल्ली उडवली आहे. पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू अहमद शहजादने आयपीएलमध्ये सामील होणाऱ्या खेळाडूंप्रति पीएसएलच्या भूमिकेवर टीका केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाला अहमद शहजाद पीएसएलवर?

पाकिस्तानचा माजी खेळाडू अहमद शहजाद याने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर पाकिस्तान सुपर लीगवर त्याने भाष्य केले आहे. यूट्यूब चॅनलवर शहजाद याने सांगितले की, पीएसएल सोडून जाणाऱ्या खेळाडूंवर बंदी घालणे हा काही पर्याय नाही आहे. "बोर्डाने कोणावर बंदी घातली आहे यापेक्षा व्यापक दृष्टीकोन कसा असणार आहे याकडे लक्ष असणे गरजेचे आहे" असे शहजाद याने सांगितले आहे. त्याने पीएसएल आणि आयपीएल संदर्भात युक्तीवाद देखील केला आहे आणि तो म्हणाला की, जे खेळाडू पीएसएलमध्ये खेळत आहेत ते आयपीएलमध्ये खेळाडू खेळत नाही आहेत कारण त्याचे कारण म्हणजेच त्यांचा स्पर्धेशी करार झालेला नाही. 

हेही वाचा - KKR चे उपकर्णधार म्हणजे धोक्याची घंटी! मागील तीन खेळाडूंनी सोडला संघ, आता रिंकू सिंह संघाला बाय बाय करणार का?

अहमद शहजादने उदाहरणासह व्हिडिओमध्ये केले स्पष्ट

अहमद शहजाद याने त्याच्या व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितले की, असे अनेक खेळाडू आहेत जे आयपीएलमध्ये त्यांना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. यामध्ये त्याने स्टिव्ह स्मिथ आणि डेव्हिड वॅार्नर यांची त्याने नावेही घेतली आहेत. त्याने सांगितले की या मोठ्या खेळाडूंना संधी न मिळाल्यामुळे ते या लीगमध्ये सामील झाले आहेत. त्याचबरोबर त्याने पुढे असेही सांगितले की जर खेळाडूंना चांगले पैसे आणि चांगली संधी मिळाली तर खेळाडू हे त्याच दिशेने जाणार आहेत. 

ब्लेसिंग मुझारबानी पीएसएलमधून बॅन

ब्लेसिंग मुझारबानी याला पाकिस्तान सुपर लीगमधून बॅन करण्यात आले. याचे कारण म्हणजेच त्याने आधी पीएसएलमध्ये नाव दाखल केले होते. त्यानंतर त्याला आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी मिळाल्यामुळे तो आयपीएलच्या सुरु असलेल्या लीगमध्ये सामील झाला आणि त्यामुळे त्याला पीएसएलमधून बॅन करण्यात आले. पीएसएल लीगमध्ये त्याने इस्लामाबाद युनायटेडसोबत करार केला होता. हा करार त्याने रद्द करुन तो कोलकता नाइट राईडर्समध्ये सामील झाला आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

Tags:
pslcricketsportsAhmed Shehzadipl vs psl

इतर बातम्या

Crime News : 180 अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, 350 अश्लील व...

महाराष्ट्र बातम्या