पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खानच्या X पत्नीने उरकला साखरपुडा, या अब्जाधीश गुंतवणूकदाराला करतेय डेट

Imran Khan wife got engaged : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची माजी पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ही सध्या चर्चेत आहे. इम्रान खान यांचे काही फोटो काही महिन्यांपूर्वी व्हायरल झाले होते यामध्ये त्याची स्थिती फारच खराब दिसत होती. आता त्यांची माजी पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ही आता दुसरे लग्न करणार आहे अशी माहिती वृतांनी दिली आहे. जेमिमा गोल्डस्मिथ हिला आता दुसरे प्रेम मिळाले आहे आणि ती आता लवकरच लग्नबंधनामध्ये अडकणार आहे अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मागील काही महिन्यांपासून एका अब्जाधीश गुंतवणूकदाराला जेमिमा गोल्डस्मिथ ही डेट करत आहे. आता ती कधी लग्नबंधनामध्ये अडकणार यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे, याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
जेमिमा गोल्डस्मिथ ही मागील 12 महिन्यांपासून कॅमेरून ओ'रेली यांच्याशी साखरपुडा झाला आहे. मागील काही दिवसांपासून या दोघांच्या डेटींगच्या चर्चा पाहायला मिळाल्या आहेत. 'द मेल ऑन संडे'ने दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात आले आहे की जेमिमा गोल्डस्मिथ ही आयरिश-ऑस्ट्रेलियन फायनान्सर आणि प्रसिद्ध मीडिया टायकून आहे. आता ती आंतरराष्ट्रीय रग्बी स्टार सर अँथनी ओ'रेली यांचा मुलगा कॅमेरून ओ'रेली यांच्याशी लग्न करणार आहे.
हे ही वाचा
CSK vs MI : सीएसकेचा एकतर्फी विजय! ऋतुराज-कार्तिकच्या खेळीने CSK ला मिळवून दिला चौथा विजय
ऑक्सफर्डचे पदवीधर असलेल्या कॅमेरून ओ'रेली हे त्याच्या वडिलांच्या मिडिया इंडस्ट्रीमध्ये, इंडिपेंडंट न्यूज अँड मीडियामध्ये एक दशक काम केले आहे. त्याचबरोबर त्याने ऑस्ट्रेलियन समूह एपीएन न्यूज अँड मीडियामध्ये देखील काम केले आहे. 2000 मध्ये त्यांनी मुख्य कार्यकारी पदाचा राजीनामा दिला होता. 2003 मध्ये बियॉन्ड कॅपिटल नावाचा एक खाजगी इक्विटी फंड सुरु केला होता आणि त्यानंतर स्विस मीटरिंग कंपनी लँडिस+जीवायआर कंपनी देखील त्यांनी विकत घेतली होती.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि पत्नी जेमिमा यांनी 1995 मध्ये लग्न केले होते. त्यांची एक मुलगी देखील आहे, इम्रान खान यांना कासिम आणि सुलेमान ही दोन मुले आहेत. इम्रान खान आणि पत्नी जेमिमा यांचा घटस्फोट हा 2004 मध्ये झाला होता. मागील अनेक वर्षापासून हे इम्रान खान जेलमध्ये होते, सध्या जेमिमा पाकिस्तानच्या तुरुंगातून तुरुंगात असलेले माजी पती इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी मोहीम राबवत आहेत.