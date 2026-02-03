World Cup Cricket 2026: IND vs PAK सामना होणारच, कारण… T20 वर्ल्ड कपवर माजी पाकिस्तानी कर्णधाराचा मोठा दावा

IND vs PAK Match Will Happen World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असताना भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे. माजी पाकिस्तानी कर्णधार राशिद लतीफ (Rashid Latif ) यांनी हा बहुचर्चित सामना अखेर खेळला जाईल, असा ठाम दावा केला आहे. भारत संयुक्त यजमान असतानाच पाकिस्तानकडून सामन्याच्या बहिष्काराची घोषणा करण्यात आली होती, त्यामुळे या निर्णयावर क्रिकेटविश्वात वेगवगेळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या भूमिकेवर बोलताना राशिद लतीफ यांनी स्पष्ट मत मांडले. न्यूज18 शी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, “सध्या कितीही गदारोळ असला तरी 15 फेब्रुवारीला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होईल, असा माझा विश्वास आहे.”
त्यांच्या मते, हा विषय शेवटी दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये चर्चेच्या टेबलवर येईल.
राशिद लतीफ पुढे म्हणाले की, क्रिकेट आज केवळ खेळ राहिलेला नसून तो मोठा व्यवसाय झाला आहे. “क्रिकेटमधील मोठे निर्णय राजकीय पातळीवर घेतले जातात आणि ICC त्यांची अंमलबजावणी करते. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख स्वतः मंत्री आहेत, तर BCCI चेही राजकीय संबंध आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर शेवटी तोडगा निघेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
पाकिस्तानने सामन्याच्या बहिष्काराची घोषणा केल्यानंतर ICC ने अधिकृत निवेदन जारी करत PCB ला औपचारिक संवाद साधण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, अद्याप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ICC कडे कोणताही अधिकृत ई-मेल किंवा लेखी भूमिका सादर केलेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
अहवालानुसार, PCB सध्या या मुद्द्यावर ICC सोबत थेट चर्चा करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे दिसते. दुसरीकडे, ICC ने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बोर्ड सदस्यांसोबत बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे T20 वर्ल्ड कप 2026 मधील भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबतचा संभ्रम लवकर दूर होण्याची शक्यता कमी आहे. हा बहुचर्चित सामना होणार की नाही, यावर पुढील काही दिवसांत आणखी घडामोडी घडण्याची शक्यता असून, क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.