धक्कादायक बातमी! 7 वर्षांपासून कोमात असलेल्या क्रिकेटरचा मृत्यू; रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना...

Cricketer Death News After Coma: एका नवोदित क्रिकेटपटूचा दुर्देवी अंत झाल्याची बातमी समोर येत आहे. विचित्र अपघातामध्ये गंभीर जखमी झाल्यानंतर मागील सात वर्षांपासून कोमात असलेल्या या क्रिकेटपटूने मंगळवारी अखेरचा श्वास घेतला. या खेळाडूने मागील सात वर्षांहून अधिक काळ मृत्यूशी झुंज दिली. मात्र 30 तारखेला त्याने जगाचा निरोप घेतला. या क्रिकेटपटूच्या निधनामुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
निधन झालेल्या क्रिकेटपटूचं नाव अक्षू फर्नांडो (Akshu Fernando) असं आहे. तो श्रीलंकन संघासाठी 19 वर्षांखालील क्रिकेट सामने खेळला होता. 2018 मध्ये झालेल्या एका विचित्र अपघातानंतर अनेक वर्षांपासून अक्षू फर्नांडो कोमात होता. 28 डिसेंबर 2018 रोजी, माउंट लॅव्हिनिया येथे समुद्रकिनाऱ्याजवळ आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण सत्रानंतर घरी जाताना अक्षू फर्नांडोचा अपघात झाला. एक धोकायदायक रेल्वे मार्ग ओलांडताना अक्षू फर्नांडोला ट्रेनची धडक बसली होती. या अपघातामध्ये अक्षू फर्नांडो गंभीर जखमी झाला. त्यावेळेस अक्षू फर्नांडोला बराच काळ लाईफ सपोर्टवर ठेवण्यात आलं होतं.
ज्या वेळी अपघात झाला त्यावेळीच अक्षू फर्नांडो नावं त्याच्या खेळामुळे चर्चेत येत होतं. उत्तमरित्या उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा तरुण चेहरा म्हणून अक्षू फर्नांडोची अगदी परदेशातही चर्चा होती. ज्या काळात अक्षू फर्नांडोच्या खेळ सुधारत होता आणि कारकिर्दीला बहर येत होता त्याच काळात हा अपघात घधडला. अपघाताच्या काही आठवडे आधीच अक्षू फर्नांडोने रागामा क्रिकेट क्लबकडून खेळताना आपल्या कारकिर्दीमधील पहिले प्रथम-श्रेणी शतक झळकावलं होतं.
अक्षू फर्नांडो त्याच्या ऑफ-स्पिन गोलंदाजीवरही काम करत होता. वयाच्या 9 व्या वर्षापासून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रीय असलेल्या अक्षू फर्नांडोने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब, पनादुरा स्पोर्ट्स क्लब आणि चिलाव मारियन्स स्पोर्ट्स क्लबसारख्या संघांचे प्रतिनिधित्व केलं होतं. सिनीअर लेव्हलला खेळताना त्याने सात वेळा अर्ध शतक किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या होत्या.
अक्षू फर्नांडोच्या निधनानंतर अनेकांनी त्याला श्रद्धांजली वाहिली. अक्षू फर्नांडोला श्रद्धांजली वाहणाऱ्यांमध्ये प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय समालोचक आणि रागामा क्रिकेट क्लबचे वरिष्ठ प्रशासक रोशन अबेसिंघे यांचाही समावेश होता. रोशन अबेसिंघे यांनी अक्षू फर्नांडोला एक प्रतिभावान क्रिकेटपटू आणि अकाली मृत्यू झालेला चांगला माणूस असा उल्लेख केला होता.