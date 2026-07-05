/कर्णधारपद गेल्यावर सूर्यकुमार यादवचं टीम इंडियाच्या सध्याच्या परफॉर्मन्सबद्दल मोठं वक्तव्य, ऐकून फॅन्स शॉक

Suryakumar Yadav On Team India : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 वर मार्च महिन्यात नाव कोरलं. सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा भारतीय संघ हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पहिला संघ ठरला. रोहित शर्माने निवृत्ती घेतल्यावर 2024 पासून सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने दोन वर्षात एकही टी20 सीरिज गमावली नव्हती तसेच वर्ल्ड कपमध्ये ही अव्वल परफॉर्मन्स देऊन भारतीय संघाने कर्णधार यादवच्या नेतृत्वात वर्ल्ड कप जिंकला. मात्र वर्ल्ड कपनंतर बीसीसीआयने भारताच्या टी २० संघाचं नेतृत्व बदललं आणि श्रेयस अय्यरकडे संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलं. वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवकडून बीसीसीआयने नेतृत्व काढून घेतलंच मात्र त्यासोबतच टीम इंडियात सुद्धा संधी दिली नाही. टीम इंडियाचा नवा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने आयर्लंड विरुद्ध दोन सामन्यांची टी20 सीरिज गमावली त्यानंतर इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये सुद्धा दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाचा पराभव झाला. टीम इंडियाने टी20 क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत तीन सामने गमावले असताना सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाच्या सध्याच्या परफॉर्मन्सबद्दल वक्तव्य केलय, जे ऐकून फॅन्सना आश्चर्य वाटले.
माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा मुंबईतील एका सलूनमध्ये आला होता. तेव्हा पापाराझींनी त्याला घेरलं आणि फोटो काढायला सुरुवात केली. यावेळी गर्दीतून एक फॅन सूर्यकुमारला म्हणाला की, 'सूर्या भाऊ आम्ही तुम्हाला सीरिजमध्ये मिस करतोय'. यावर सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'कोणाला मला? अरे चांगलं तर सुरुये'. टीम इंडियाचा टी20 परफॉर्मन्स ढासळत असताना सूर्यकुमारचं 'सगळं काही चांगलं चालू आहे' असं म्हणणं फॅन्सना आश्चर्यचकित करून गेलं.
सूर्या भाऊ पूरे मजे ले रहे हैं गंभीर के और आगरकर केPradeep Gupta July 4, 2026
लास्ट तक देखना वीडियो और भाऊ का जवाब सुनना। मजा आ जाएगा pic.twitter.com/It6HPghIsH
भारताच्या टी20 संघाचं नेतृत्व हे बीसीसीआयने श्रेयस अय्यरकडे दिलं आहे. आयपीएलमध्ये श्रेयसने त्याच्या नेतृत्वात केकेआर संघाला विजेतेपद जिंकवून दिलं होतं तर पंजाब किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स सारख्या संघांना त्याने आपल्या नेतृत्वात फायनलपर्यंत पोहोचवलं. मात्र टीम इंडियाचा कर्णधार झाल्यावर श्रेयस अय्यरला अद्याप एकाही सामन्यात यश मिळाले नाही. इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी झालेल्या आयर्लंड दौऱ्यात टीम इंडियाने दोन पैकी दोन सामने गमावले. टी20 क्रिकेटमध्ये प्रथमच टीम इंडियाला पराभूत करून आयर्लंडने इतिहास रचला. यासह टीम इंडियाच्या नावावर सुद्धा लाजिरवाणा विक्रम नोंदवला गेला, कारण आयर्लंड विरुद्ध टीम इंडियाने प्रथमच सीरिज गमावली होती.
सध्या टीम इंडिया हा इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. येथे 1 जुलै रोजी झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाची फलंदाजीची इनिंग झाली आणि त्यानंतर पावसामुळे अडथळा आल्याने सामना थांबवण्यात आला आणि मग तो रद्द सुद्धा झाला. त्यानंतर 4 जुलै रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या टी20 सामन्यात इंग्लंडने 4 विकेटने विजय मिळवून सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे अद्याप श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचा कर्णधार म्हणून त्याच्या पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे.