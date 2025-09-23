English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
माजी अंपायर डिकी बर्ड यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन वृद्धापकाळाने निधन झालं. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अंपायर म्हणून महत्वाची भूमिका  बजावली.

पूजा पवार | Updated: Sep 23, 2025, 10:24 PM IST
भर मैदानात गावसकरांचे केस कापणाऱ्या अंपायरचं निधन, क्रिकेट विश्वावर शोककळा, नेमकं काय घडलं होतं?
(Photo Credit : Social Media)

Dickie Bird Passed Away : क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध आणि उत्कृष्ट अंपायर पैकी एक असणाऱ्या डिकी बर्ड यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं आहे. इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायरने एक निवेदन जाहीर करून डिकी बर्डच्या मृत्यूची बातमी दिली. डिकी बर्ड यांनी सुमारे 150 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अंपायर म्हणून भूमिका निभावली होती. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानेही माजी अंपायर डिकी बर्ड यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय अंपायर होण्यापूर्वी, डिकी बर्ड (Dickie Bird) सुद्धा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होते. वयाच्या 32 व्या वर्षी त्यांनी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि अंपायरिंग क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली. 

डिकी बर्डनी कापले गावसकरांचे केस : 

दिवंगत अंपायर डिकी बर्ड यांचा भारताचे माजी क्रिकेटर सुनील गावसकरांसोबतचा एक भन्नाट किस्सा आहे. 1974 मध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ओल्ड ट्रॅफर्ड टेस्ट सामना खेळला जात होता. टीम इंडियाचे स्टार खेळाडू सुनील गावसकर फलंदाजी करत होते. तेव्हा सुनील गावसकरांचे केस लांब आणि कुरळे होते. फलंदाजी करताना सुनील गावस्करांच्या डोळ्यासमोर सारखे केस येत होते. ते सारखे केस मागे करत होते मात्र त्यात ते त्यांना जमलं नाही. गावसकर खेळ पूर्ण झाल्यावर त्यांचे केस कापतील अशी सर्वांना अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही आणि सुनील गावसकर यांचे केस क्रिकेट मैदानावर लाईव्ह सामन्यादरम्यान कापण्यात आले. 

या सामन्यादरम्यान अंपायर डिकी बर्ड मैदानावर होते. अंपायरनी चेंडूच्या शिवणातील धागे कापण्यासाठी सोबत कैची आणली होती. त्यांनी ती कैची काढली आणि त्याने मैदानावरच सुनील गावसकरांच्या केसाचा एक भाग कापला जो त्यांच्या चेहऱ्यावर सारखा येत होता. अंपायर डिकी बर्ड यांना सुनील गावसकरांच्या केसाने कोणतीही अडचण नव्हती, परंतु तरीही त्यांनी म्हंटले होते, 'सध्या अंपायरला काय काय करावं लागतं'. या केसांमुळे गावसकरांना फलंदाजी करताना खूप त्रास होत होता. केस कापल्यानंतर गावसकरांनी त्या दिवशी सामन्यात 101 धावा केल्या, पण दुर्दैवाने भारताने तरीही सामना गमावला.

डिकी बर्ड यांची क्रिकेट कारकीर्द : 

19 एप्रिल 1933 रोजी इंग्लंडमधील यॉर्कशायर काउंटीतील बार्न्सली येथे जन्मलेल्या डिकी बर्डचे पूर्ण नाव हॅरोल्ड डेनिस बर्ड होते परंतु ते डिकी बर्ड म्हणून जगभर प्रसिद्ध झाले. त्याने यॉर्कशायरकडून त्याच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात केली परंतु 22 यार्डच्या खेळपट्टीवर त्यांना कधीही फारसे यश मिळाले नाही. उजव्या हाताचा फलंदाज असलेल्या बर्ड यांनी यॉर्कशायरमध्ये तीन वर्षे घालवली आणि त्यानंतर चार हंगाम लीसेस्टरशायरकडून खेळले, परंतु तिथेही त्यांना म्हणावं तेवढं यश मिळालं नाही. ज्यामुळे त्यांनी वयाच्या 32 व्या वर्षी निवृत्ती घेतली. बर्डने 93 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 3314 धावा केल्या होत्या.

FAQ : 

डिकी बर्ड यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
डिकी बर्ड (पूर्ण नाव: हॅरोल्ड डेनिस 'डिकी' बर्ड) यांचे 92 व्या वर्षी शांतपणे घरी निधन झाले. यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लबने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी ही बातमी जाहीर केली.

डिकी बर्ड यांची क्रिकेट कारकीर्द कशी होती?
डिकी बर्ड हे उजव्या हाताचे फलंदाज होते. त्यांनी यॉर्कशायरसाठी तीन वर्षे आणि लीसेस्टरशायरसाठी चार हंगाम खेळले. त्यांनी 93 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 3,314 धावा केल्या, ज्यात 2 शतके आणि 14 अर्धशतके सामील आहेत. वयाच्या 32 व्या वर्षी (1964 मध्ये) दुखापतीमुळे निवृत्ती घेतली

डिकी बर्ड आणि सुनील गावसकर यांच्यातील प्रसिद्ध किस्सा काय आहे?
1974 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध भारताच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड टेस्ट सामन्यात गावसकरांच्या लांब केसांमुळे फलंदाजी करताना त्रास होत होता. डिकी बर्ड यांनी चेंडूच्या धागे कापण्यासाठी आणलेल्या कातरीने मैदानावरच गावसकरांचे केस कापले. त्यानंतर गावसकरांनी 101 धावा केल्या, पण भारत पराभूत झाला. बर्ड म्हणाले, "सध्या अंपायरला काय काय करावे लागते!"

Sunil Gavaskar

