/FIFA World Cup 2026 : सर्वात धक्कादायक निकाल, चारवेळची चॅम्पियन जर्मनी वर्ल्ड कपमधून बाहेर, पॅराग्वेचा ऐतिहासिक विजय

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये राउंड ऑफ 32 चा तिसरा सामना जर्मनी आणि पॅराग्वे यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात जर्मनीला धक्कादायक पराभवाला समोरं जावं लागलं आहे. बोस्टन स्टेडियममध्ये जर्मनी विरुद्ध पॅराग्वे सामन्यात झालेल्या पेनल्टी शूटआऊटमध्ये जर्मनीला पराभव मिळाला. नियमित वेळेत सामना 1-1 असा बरोबरीत राहिल्यानंतर, अतिरिक्त वेळेतही कोणताही गोल झाला नाही. यानंतर सामना पेनल्टी शूट आउटमध्ये गेला असून नियमित पेनल्टी शूटमध्ये दोन्ही संघांनी 2-2 मिस केले. यानंतर सामन्यात सडेन डेथची सुरुवात झाली. यात पेराग्वे संघाने ऐतिहासिक विजय मिळवला.
बोस्टनमध्ये इतिहास रचला गेला असून पेराग्वेने स्पर्धेतील सर्वात आवडत्या संघांपैकी एक असलेल्या जर्मनीला मागे सोडून प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये धडक दिली आहे. पेराग्वे फुटबॉलच्या इतिहासात कायम लक्षात ठेवला जाईल अशा निर्णायक क्षणी, पेनल्टी घेण्यासाठी कॅनाले पुढे आला आणि त्याने निर्णायक शॉट लगावला. त्या उंचपुरा असलेल्या 'सेंटर-बॅक' खेळाडूने कोणत्याही संकोचाशिवाय एक अत्यंत वेगवान आणि रोखता न येण्याजोगा फटका मारला; चेंडू मॅन्युएल न्युअरला चकवून थेट जाळीत जाऊन पडला, ज्यामुळे पॅराग्वेच्या खेळाडूंच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले आणि चाहत्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले.
फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात हा एक खूप मोठा उलटफेर आहे. दक्षिण अमेरिकन संघाचे स्वप्न अजूनही जिवंत आहे, तर चार वेळा विजेतेपद पटकावलेला संघ मात्र अवाक झाला आणि नाट्यमयरीत्या 2026 फिफा विश्वचषकातून बाहेर पडला. आता प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये (राउंड ऑफ 16) पॅराग्वेचा सामना फ्रान्स आणि स्वीडन यांच्यातील 'राउंड ऑफ 32' सामन्यातील विजेत्याशी होईल.
Paraguay power into the Round of 16 on penalties! FIFAWorldCupFIFA World Cup (FIFAWorldCup) June 29, 2026
पॅराग्वेच्या ज्युलिओ एन्सिओने केलेल्या गोलची बरोबरी जर्मनीच्या काई हाव्हर्ट्झने केली. यामुळे अतिरिक्त वेळेत गोंधळ निर्माण झाला आणि याच काळात जर्मनीच्या जोनाथन टाहचा गोल अमान्य करण्यात आला. मात्र असं असलं तरी जर्मनीचं भवितव्य अखेरीस पेनल्टी शूटआउटद्वारे निश्चित झालं. ४० वर्षीय मॅन्युएल नॉयरने उत्कृष्ट कामगिरी करूनही, जर्मन संघाला आपला संयम राखता आला नाही. वोल्टेमाडे आणि ताह यांना गोल करण्यात अपयश आल्याने त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. एका अविस्मरणीय अंतिम सामन्यात, सेंटर बॅक कॅनालेने निर्णायक पेनल्टीवर गोल करत विजय निश्चित केला. या विजयामुळे त्याच्या देशात जल्लोष सुरू झाला आणि चार वेळा विजेतेपद पटकावलेला संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला.