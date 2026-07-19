/FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात हाय-स्कोअरिंग सामना! कोणाला मिळालं तिसरं स्थान?

फुटबॉल विश्वचषक २०२६ मधील इंग्लंड विरुद्ध फ्रान्स यांच्यातील तिसऱ्या स्थानाचा ऐतिहासिक सामना अतिशय थरारक ठरला, ज्यामध्ये इंग्लंडने फ्रान्सचा ६-४ ने पराभव केला. हा सामना विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात हाय-स्कोअरिंग सामन्यांपैकी एक ठरला. इंग्लंडने फ्रान्सचा पराभव करून विश्वचषकात तिसरे स्थान पटकावले. १९६६ च्या विजेतेपदानंतर इंग्लंडची ही विश्वचषकातील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. पहिल्या हाफमध्ये इंग्लंडने फ्रान्सच्या बचावाला उडवत ४-० अशी मजबूत आघाडी घेतली होती. डेक्लिन राईसने ३ ऱ्या मिनिटाला पहिला गोल केला, त्यानंतर कोन्सा आणि साकाने इंग्लंडला प्रचंड आघाडी मिळवून दिली. इंग्लंडच्या साकाने या सामन्यात शानदार कामगिरी करत हॅटट्रिक पूर्ण केली. विश्वचषकाच्या बाद फेरीत हॅटट्रिक करणारा तो सर जिऑफ हर्स्ट नंतरचा केवळ दुसरा इंग्लिश खेळाडू ठरला.
फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एम्बाप्पेने सामन्यात दोन गोल केले. यासोबतच त्याचे विश्वचषकातील एकूण २२ गोल झाले असून, त्याने अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीला मागे टाकत विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनण्याचा जागतिक विक्रम रचला आहे.
Mbappé making more moves #FIFAWorldCup pic.twitter.com/B9kKilUapF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
सामना संपायला काही सेकंद शिल्लक असताना आणि फ्रान्स बरोबरी करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, जुड बेलिंगहॅमने फ्रेंच बचावपटूंना चकवून सामन्यातील इंग्लंडचा ६ वा गोल केला आणि इंग्लंडचा विजय ६-४ ने निश्चित केला. बेलिंगहॅमचे या विश्वचषकात एकूण ७ गोल झाले.
फुटबॉल विश्वचषक २०२६ चा महाअंतिम सामना आज रविवारी गतविजेता अर्जेंटिना आणि युरोपियन विजेता 'स्पेन' यांच्यात खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना सोमवार, २० जुलै रोजी मध्यरात्री १२:३० वाजता सुरू होईल. हा सामना अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी आणि स्पेनचा युवा स्टार लामीन यामाल यांच्यातील ऐतिहासिक लढत म्हणून पाहिला जात आहे. डिफेंडिंग चॅम्पियन अर्जेंटिना आपले चौथे विश्वचषक विजेतेपद जिंकण्याच्या इराद्याने उतरेल तर २०१० चा विश्वचषक विजेता स्पेनचा संघ आपल्या दुसऱ्या जेतेपदासाठी खेळेल. त्यांनी उपांत्य फेरीत फ्रान्सला २-० ने पराभूत करून फायनल गाठली आहे.
One day to go.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/27qoy85jB5— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
फ्रान्सचे दिग्गज मुख्य प्रशिक्षक डिडिएर डेशॅम्प्स यांचा फ्रेंच संघासोबतचा हा १४ वर्षांच्या कारकिर्दीतील अखेरचा सामना होता.