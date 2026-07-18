/FIFA World Cup 2026: फ्रान्स आणि इंग्लंड फिफा विश्वचषकातून बाहेर... तरीही आज खेळणार सामना! कारण...

फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ चा तिसऱ्या स्थानाचा सामना आज, १८ जुलै २०२६ रोजी भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री २:३० वाजता फ्रान्स विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात खेळवला जाणार आहे. हा सामना हार्ड रॉक स्टेडियम येथे होणार आहे. दोन्ही संघ सेमीफायनलमध्ये पराभूत झाल्यामुळे या मानाच्या सामन्यात आमनेसामने येत आहेत. पहिल्या सेमीफायनलमध्ये स्पेनने फ्रान्सचा २-० ने पराभव केला होता, तर दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये अर्जेंटिनाने इंग्लंडला २-१ ने हरवले होते. २०२२ च्या कतार वर्ल्ड कपमध्ये फ्रान्सने इंग्लंडचा क्वार्टर फायनलमध्ये २-१ ने पराभव केला होता.
हा सामना जिंकणाऱ्या आणि स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावणाऱ्या संघाला अंदाजे २९ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २४२ कोटी रुपये मिळतील, तर चौथ्या स्थानावरील संघाला २७ दशलक्ष डॉलर्स मिळतील.
फ्रान्सचा स्टार स्ट्रायकर किलियन एम्बाप्पे आणि इंग्लंडचा हॅरी केन आणि ज्युड बेलिंगहॅम यांच्यातील चुरस पाहण्यासारखी असेल.
फ्रान्सचे मुख्य प्रशिक्षक दिदिएर देशॉम्प्स यांचा हा प्रशिक्षक म्हणून अखेरचा सामना आहे. त्यांनी तब्बल १४ वर्षे फ्रान्स संघाचे नेतृत्व केले असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली फ्रान्सने २०१८ चा वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि २०२२ मध्ये फायनल गाठली होती. या सामन्यानंतर झिनेदिन झिदान फ्रान्सचे नवे प्रशिक्षक होण्याची शक्यता आहे
किलियन एम्बाप्पे या फ्रान्सच्या स्टार खेळाडूसाठी हा सामना वैयक्तिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एम्बाप्पे ८ गोल्ससह लिओनेल मेस्सीच्या बरोबरीने गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आहे. जर त्याने या सामन्यात गोल केला, तर तो सलग दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कपमध्ये गोल्डन बूट जिंकणारा जगातील पहिला खेळाडू बनेल. तसेच, तो मेस्सीचा वर्ल्ड कपमधील सर्वाधिक २१ गोल्सचा विक्रम मोडण्याच्या अगदी जवळ आहे
विश्वचषक २०२६ चा महाअंतिम सामना स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यात खेळवला जाणार आहे. हा अंतिम सामना अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील भव्य मेटलाईफ स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. एका बाजूला गतविजेता अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्पेन 2010 नंतर दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे. स्पेनने या स्पर्धेत भक्कम बचाव आणि चेंडूवरील नियंत्रणाच्या जोरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दुसरीकडे अर्जेंटिनाने आक्रमक खेळ, निर्णायक क्षणी गोल करण्याची क्षमता आणि मोठ्या सामन्यांचा अनुभव याच्या बळावर अंतिम फेरी गाठली आहे. या सामन्यात अनुभवी मेस्सी आणि स्पेनचा युवा स्टार लामिन यमल यांच्यातील सामना विशेष आकर्षणाचा ठरणार आहे.