English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup: चाहत्यांसाठी खुशखबर! आशिया कपचे सामने मोफत पाहण्याची संधी, मिळणार मोफत तिकिटं

Asia Cup 2025 : या स्पर्धेचे सामने पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांसाठी मोफत तिकिटे जाहीर केली आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 27, 2025, 06:49 AM IST
Asia Cup: चाहत्यांसाठी खुशखबर! आशिया कपचे सामने मोफत पाहण्याची संधी, मिळणार मोफत तिकिटं

Free tickets have been announced for Asia cup 2025:  आशिया कपचे चाहते आतुरतेने वाट बघत आहेत. दरम्यान आता तुम्ही त्याचे सामने मोफत बघू शकणार आहेत.  या स्पर्धेसाठी मोफत तिकिटांची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यासाठी फक्त ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. हॉकी इंडियाने क्रीडा प्रेमींसाठी मोठी घोषणा केली आहे. खरंतर, बिहारमधील राजगीर येथे होणाऱ्या आशिया कप हॉकी स्पर्धेचे सामने चाहते मोफत पाहू शकणार आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

मोफत मिळणार तिकीट!

29 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरदरम्यान राजगीर येथे आशिया कप स्पर्धा पार पडणार आहे. या स्पर्धेत आशियातील आठ दिग्गज संघ सहभागी होणार आहेत. मात्र पाकिस्तानने भारतात येण्यास नकार दिल्याने तो यातून बाहेर राहणार आहे. प्रेक्षकांना www.ticketgenie.in किंवा हॉकी इंडिया अ‍ॅपवर नोंदणी करून मोफत व्हर्च्युअल तिकिट मिळेल. हॉकी इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे सिस्टम पूर्णपणे सोयीस्कर आणि उत्तम अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे चाहत्यांना प्रत्यक्ष तिकीट घेण्याची गरज नाही, थेट मैदानात प्रवेश मिळेल.

भारतासह आठ संघ स्पर्धेत

या स्पर्धेत भारत, जपान, चीन, कझाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांगलादेश आणि चायनीज तायपे हे संघ खेळणार आहेत. विशेष म्हणजे, ही स्पर्धा 2026 हॉकी वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफायर देखील आहे. त्यामुळे प्रत्येक सामन्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

भारताचा गट आणि सामने

मेजबान भारताला पूल-ए मध्ये स्थान देण्यात आले असून जपान, चीन आणि कझाकिस्तान या संघांसह तो गटात आहे.

  • 29 ऑगस्ट : भारत विरुद्ध चीन
  • 31 ऑगस्ट : भारत विरुद्ध जपान
  • 1 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध कझाकिस्तान

भारतीय संघाची घोषणा

गोलकीपर : कृष्ण बी. पाठक, सूरज करकेरा
डिफेंडर : सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह
मिडफिल्डर : राजिंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद
फॉरवर्ड : मनदीप सिंह, शिलानंद लाकडा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह
रिजर्व : नीलम संजीप जेस, सेल्वम कार्ति

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
free ticketsAsia Cup 2025hockey Asia Cup

इतर बातम्या

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशोत्सव काळातील बोर्डाच्या परीक्ष...

महाराष्ट्र बातम्या