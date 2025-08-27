Asia Cup: चाहत्यांसाठी खुशखबर! आशिया कपचे सामने मोफत पाहण्याची संधी, मिळणार मोफत तिकिटं

Free tickets have been announced for Asia cup 2025: आशिया कपचे चाहते आतुरतेने वाट बघत आहेत. दरम्यान आता तुम्ही त्याचे सामने मोफत बघू शकणार आहेत. या स्पर्धेसाठी मोफत तिकिटांची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यासाठी फक्त ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. हॉकी इंडियाने क्रीडा प्रेमींसाठी मोठी घोषणा केली आहे. खरंतर, बिहारमधील राजगीर येथे होणाऱ्या आशिया कप हॉकी स्पर्धेचे सामने चाहते मोफत पाहू शकणार आहेत.
29 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरदरम्यान राजगीर येथे आशिया कप स्पर्धा पार पडणार आहे. या स्पर्धेत आशियातील आठ दिग्गज संघ सहभागी होणार आहेत. मात्र पाकिस्तानने भारतात येण्यास नकार दिल्याने तो यातून बाहेर राहणार आहे. प्रेक्षकांना www.ticketgenie.in किंवा हॉकी इंडिया अॅपवर नोंदणी करून मोफत व्हर्च्युअल तिकिट मिळेल. हॉकी इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे सिस्टम पूर्णपणे सोयीस्कर आणि उत्तम अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे चाहत्यांना प्रत्यक्ष तिकीट घेण्याची गरज नाही, थेट मैदानात प्रवेश मिळेल.
या स्पर्धेत भारत, जपान, चीन, कझाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांगलादेश आणि चायनीज तायपे हे संघ खेळणार आहेत. विशेष म्हणजे, ही स्पर्धा 2026 हॉकी वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफायर देखील आहे. त्यामुळे प्रत्येक सामन्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
मेजबान भारताला पूल-ए मध्ये स्थान देण्यात आले असून जपान, चीन आणि कझाकिस्तान या संघांसह तो गटात आहे.
गोलकीपर : कृष्ण बी. पाठक, सूरज करकेरा
डिफेंडर : सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह
मिडफिल्डर : राजिंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद
फॉरवर्ड : मनदीप सिंह, शिलानंद लाकडा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह
रिजर्व : नीलम संजीप जेस, सेल्वम कार्ति