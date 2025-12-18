100 - 10000 रुपये... टी20 वर्ल्ड विश्वचषकातील वेगवेगळ्या सामन्यांसाठी वेगवेगळ्या किंमती! बघा लिस्ट

How Much T20 World Cup Ticket Prices: लवकरच आईसीसी पुरुष टी20 विश्वचषकचा आगाज होणार आहे. टी20 विश्व कप...! ज्याची सगळेच वाट बघत आहेत. पुढच्यावेळी अर्थात 2026 साली याचा अनुभव क्रिकेटच्या चाहत्यांना घेता येणार आहे. श्रीलंका आणि भारत हे दोन्ही देश यंदा हा टी20 विश्व कप होस्ट करणार आहे. यामुळेच बंगाल क्रिकेट संघाने बुधवारी, 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 साठी ईडन गार्डन्समध्ये होणाऱ्या सामन्यांसाठी तिकीटांच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. या प्रमुख स्पर्धेच्या 10व्या सत्रासाठी ग्रुप स्टेज आणि नॉकआउट सामन्यांसाठी वेगवेगळ्या किंमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. चला जाणून घेऊयात तिकिट्सच्या किंमती किती आहेत. कमीत कमी 100 पासून तिकीटाची किंमत असेल.
बांगलादेश विरुद्ध इटली, इंग्लंड विरुद्ध इटली आणि वेस्टइंडीज विरुद्ध इटली यांसारख्या ग्रुप सामन्यांसाठी तिकीटांचे दर पुढीलप्रमाणे असतील:
वेस्टइंडीज विरुद्ध बांगलादेश आणि इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश यांसारख्या ग्रुप फेरीतील महत्त्वपूर्ण सामन्यांसाठी तिकीटांच्या किंमती अधिक असतील:
ईडन गार्डन्समध्ये होणाऱ्या सुपर ८ आणि सेमीफायनल्ससाठी प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटी (B प्रीमियम) तिकीट ₹10,000 किंमतीत मिळतील. इतर ब्लॉक्सची तिकीट किंमत पुढीलप्रमाणे असेल: