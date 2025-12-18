English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
100 - 10000 रुपये... टी20 वर्ल्ड विश्वचषकातील वेगवेगळ्या सामन्यांसाठी वेगवेगळ्या किंमती! बघा लिस्ट

ICC Men's T20 World Cup 2026 : बंगाल क्रिकेट संघ ने बुधवारी आईसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक दरम्यान ईडन गार्डन्स इथे होणाऱ्या सामन्यांच्या तिकिटांची किंमत किती असेल याबद्दल घोषणा केली आहे. चला तिकिटाचे नक्की काय रेस्ट्स आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 18, 2025, 01:10 PM IST
How Much T20 World Cup Ticket Prices: लवकरच आईसीसी पुरुष टी20 विश्वचषकचा आगाज होणार आहे. टी20 विश्व कप...! ज्याची सगळेच वाट बघत आहेत. पुढच्यावेळी अर्थात 2026 साली याचा अनुभव क्रिकेटच्या चाहत्यांना घेता येणार आहे. श्रीलंका आणि भारत हे दोन्ही देश यंदा हा टी20 विश्व कप होस्ट करणार आहे. यामुळेच बंगाल क्रिकेट संघाने बुधवारी, 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 साठी ईडन गार्डन्समध्ये होणाऱ्या सामन्यांसाठी तिकीटांच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. या प्रमुख स्पर्धेच्या 10व्या सत्रासाठी ग्रुप स्टेज आणि नॉकआउट सामन्यांसाठी वेगवेगळ्या किंमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. चला जाणून घेऊयात तिकिट्सच्या किंमती किती आहेत. कमीत कमी 100 पासून तिकीटाची किंमत असेल. 

तिकीटांची किंमत

बांगलादेश विरुद्ध इटली, इंग्लंड विरुद्ध इटली आणि वेस्टइंडीज विरुद्ध इटली यांसारख्या ग्रुप सामन्यांसाठी तिकीटांचे दर पुढीलप्रमाणे असतील:

  • प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटी (B प्रीमियम) – ₹4000
  • लोअर ब्लॉक B आणि L – ₹1000
  • लोअर ब्लॉक C, F आणि K – ₹200
  • लोअर ब्लॉक D, E, G, H आणि J – ₹200
  • अपर ब्लॉक B1, C1, D1, F1, G1, H1, K1 आणि L1 – ₹100

वेस्टइंडीज विरुद्ध बांगलादेश आणि इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश सामन्यांसाठी तिकीट दर

वेस्टइंडीज विरुद्ध बांगलादेश आणि इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश यांसारख्या ग्रुप फेरीतील महत्त्वपूर्ण सामन्यांसाठी तिकीटांच्या किंमती अधिक असतील:

  • प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटी (B प्रीमियम) – ₹5000
  • लोअर ब्लॉक B आणि L – ₹1500
  • लोअर ब्लॉक C, F आणि K – ₹1000
  • लोअर ब्लॉक D, E, G, H आणि J – ₹500
  • अपर ब्लॉक B1, C1, D1, F1, G1, H1, K1 आणि L1 – ₹300

सुपर ८ आणि सेमीफायनल्ससाठी तिकीटांची किंमत

ईडन गार्डन्समध्ये होणाऱ्या सुपर ८ आणि सेमीफायनल्ससाठी प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटी (B प्रीमियम) तिकीट ₹10,000 किंमतीत मिळतील. इतर ब्लॉक्सची तिकीट किंमत पुढीलप्रमाणे असेल:

  • लोअर ब्लॉक B आणि L – ₹3000
  • लोअर ब्लॉक C, F आणि K – ₹2500
  • लोअर ब्लॉक D, E, G, H आणि J – ₹1500
  • अपर ब्लॉक B1, C1, D1, F1, G1, H1, K1 आणि L1 – ₹900
Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

T20 World Cup 2026full listticket priceEden Gardens

