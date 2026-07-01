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एम्बाप्पे ते एर्लिंग हालँड... बड्या खेळाडूंचा खेळ सुरु; फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये पुढे काय होणार?

Round of 32: आता 'राउंड ऑफ 32 या बाद फेरीलाचा थरार सुरु झाला असून, मोठं मोठ्या खेळाडूंचा खेळ आपल्याला बघायला मिळत आहे. बाद फेरीतील आतापर्यंतचे निकाल आणि पुढील सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 01, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:31 AM IST
एम्बाप्पे ते एर्लिंग हालँड... बड्या खेळाडूंचा खेळ सुरु; फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये पुढे काय होणार?
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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