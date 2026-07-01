/एम्बाप्पे ते एर्लिंग हालँड... बड्या खेळाडूंचा खेळ सुरु; फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये पुढे काय होणार?

FIFA World Cup 2026: ३० जून आणि १ जुलै रोजी २०२६ च्या फिफा विश्वचषकातील नॉकआऊट टप्प्यातील 'राऊंड ऑफ ३२' (Round of 32) सामने खेळवले गेले. जगभरातील सर्वोत्तम फुटबॉल संघ आपापले सामने जिंकण्यासाठी मैदानात उतरले होते. मागील वेळी संघाला वर्ल्ड कप जिंकवून न देऊ शकल्याची सल किलियन एमबापेच्या मनात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वर्ल्ड कप हे त्याचेच व्यासपीठ आहे, हे त्याने पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले. मंगळवारी रात्री त्याने आपल्या शानदार कारकिर्दीत आणखी एका संस्मरणीय पानाची भर घातली. स्वीडनविरुद्धच्या अशा दमदार विजयात दोन गोल डागले. या दोन गोल्समुळे एमबापेच्या वर्ल्ड कपमधील एकूण गोल्सची संख्या १८ झाली आहे, जी लिओनेल मेस्सीपेक्षा अवघ्या एका गोलने कमी आहे.
नॉर्वेने vs आयव्हरी कोस्ट
राऊंड ऑफ ३२ सामन्यात नॉर्वेने (Norway) आयव्हरी कोस्टचा (Ivory Coast) २-१ असा पराभव केला. सामना बरोबरीत असताना नॉर्वेचा स्टार खेळाडू एर्लिंग हालांडने गोल नोंदवला. हा गोलच अखेरच्या क्षणी विजयी ठरला आणि नॉर्वेने सामना २-१ असा जिंकला. हालांडच्या गोलच्या जोरावर नॉर्वेने आयव्हरी कोस्टचा २-१ असा पराभव करत 'जोर का झटका धीरेसे...' असं म्हणत स्पर्धेबाहेरचा रस्ता दाखवला.
फ्रान्सने (vs) स्वीडन
फ्रान्सने स्वीडनचा ३-० असा एकतर्फी पराभव केला. या शानदार विजयासह फ्रान्सने दिमाखात अंतिम १६ फेरीत प्रवेश केला असून, आता पुढील सामन्यात त्यांचा सामना पॅराग्वेविरुद्ध होणार आहे. फ्रान्सचा स्टार खेळाडू एम्बाप्पेने या सामन्यात तब्बल दोन गोल केले. सर्वाधिक गोल करण्याचा नवा ऐतिहासिक विक्रम त्याने रचला.
मेक्सिको आणि इक्वाडोर
राऊंड-ऑफ-३२ फेरीत मेक्सिको आणि इक्वाडोर यांच्यातील महामुकाबला आज सकाळी ०६:३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू झाला आहे। हा सामना दोन्ही संघांसाठी बाद फेरी गाठण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इक्वाडोरची सुरुवात खराब झाली होती, मात्र त्यांनी साखळी फेरीच्या शेवटच्या सामन्यात बलाढ्य जर्मनीचा २-१ असा पराभव करून या बाद फेरीत जागा मिळवली आहे
भारतामध्ये हे सामने Zee5 या ॲप/वेबसाईटवर आणि Unite8 Sports टीव्ही चॅनेलवर पाहता येऊ शकतात.
ऐतिहासिक आयोजन: हा विश्वचषक इतिहासात पहिल्यांदाच तीन देश, अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा मिळून संयुक्तपणे आयोजित करत आहेत.
४८ संघांचा सहभाग: या वेळेस पहिल्यांदाच संघांची संख्या ३२ वरून वाढवून ४८ संघ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण सामन्यांची संख्या १०४ झाली आहे.
नॉकआऊटचे नवे नियम: ४८ संघांमुळे यावेळी 'राऊंड ऑफ ३२' ही नवीन फेरी जोडली गेली आहे. यात निर्धारित ९० मिनिटांत सामना बरोबरीत सुटल्यास, अतिरिक्त वेळ (Extra Time) आणि गरज पडल्यास पेनल्टी शूटआऊट (Penalty Shootout) द्वारे विजेता ठरवला जातो.
महाअंतिम सामना: या स्पर्धेचा अंतिम सामना १९ जुलै २०२६ रोजी न्यू यॉर्क/न्यू जर्सी येथील मेटलाईफ स्टेडियमवर खेळवला जाईल.