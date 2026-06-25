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नेमारचं पुनरागमन ते राऊंड ऑफ 32 स्पर्धा, आत्तापर्यंत फुटबॉल महाकुंभमध्ये काय काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 24 जून मध्यरात्री ते 25 जूनची रात्र आणि 26 जूनच्या सकाळपर्यंत होणाऱ्या सर्व सामन्यांचे अपडेट्स एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 25, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:04 AM IST
नेमारचं पुनरागमन ते राऊंड ऑफ 32 स्पर्धा, आत्तापर्यंत फुटबॉल महाकुंभमध्ये काय काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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नेमारचं पुनरागमन ते राऊंड ऑफ 32 स्पर्धा, आत्तापर्यंत फुटबॉल महाकुंभमध्ये काय काय घडल
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