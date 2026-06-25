/नेमारचं पुनरागमन ते राऊंड ऑफ 32 स्पर्धा, आत्तापर्यंत फुटबॉल महाकुंभमध्ये काय काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर

FIFA World Cup qualification: २०२६ फिफा विश्वचषकातील साखळी फेरीचे (Group Stage) अंतिम सामने बाद फेरीचे (Round of 32) समीकरण ठरवत आहेत. २५ जून रोजी ब्राझील, मोरोक्को, मेक्सिको आणि स्वित्झर्लंडने मोठे विजय मिळवले, तर २६ जून रोजी जर्मनी, अमेरिका आणि नेदरलँड्स सारख्या बलाढ्य संघांचे करो या मरो चे सामने होणार आहेत.
ग्रुप A, B आणि C मधील अंतिम सामन्यांनंतर बलाढ्य संघांनी बाद फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.
२४ जून रोजी झालेल्या वर्ल्ड कप २०२६ च्या 'ग्रुप बी' सामन्यात स्वित्झर्लंडने कॅनडाचा २-१ असा पराभव केला. या सामन्यातील विजयासह स्वित्झर्लंडने 'राऊंड ऑफ ३२' मध्ये आपले स्थान पक्के केले असून, कॅनडाने चार गुणांसह स्पर्धेत आगेकूच केली आहे. स्वित्झर्लंडने कॅनडाचा पराभव करून ७ गुणांसह वर्ल्ड कप २०२६ च्या 'ग्रुप बी' मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. स्वित्झर्लंडने ग्रुप B मध्ये अव्वल स्थान पटकावले, तर पराभवानंतरही कॅनडा दुसऱ्या स्थानासह बाद फेरीत पोहोचला.
बोस्नियाने विजय मिळवून ग्रुप B मध्ये तिसरे स्थान मिळवले आणि स्पर्धेतील आपले आव्हान जिवंत ठेवले. फिफा विश्वचषक २०२६ मधील बॉस्नियाने कतारचा ३-१ ने पराभव केला. या विजयामुळे बॉस्नियाने ग्रुप B मध्ये ४ गुणांसह तिसरे स्थान मिळवून बाद फेरीत पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत, तर कतारचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे.
मोरोक्कोने विश्वचषक २०२६ च्या 'ग्रुप सी' साखळी सामन्यात हैतीचा ४-२ अशा फरकाने पराभव केला. अटलांटा येथील मर्सिडीज-बेंझ स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात मोरोक्कोसाठी अश्रफ हकीमी, इस्माईल सैबारी, सुफियान रहीमी आणि गेसिम यासिन यांनी गोल केले. सुरुवातीला पिछाडीवर पडल्यानंतर मोरोक्कोने विजय मिळवला आणि ग्रुप C मधून दुसरे स्थान मिळवत बाद फेरी गाठली.
स्कॉटलंड आणि ब्राझील यांच्यातील सामना अत्यंत दमदार झाला. हा सामना मियामीच्या हार्ड रॉक स्टेडियमवर खेळला गेला. या ग्रुप 'सी' मधील सामन्यात ब्राझीलने ३-० असा विजय मिळवून राऊंड ऑफ ३२ मधील आपले स्थान पक्के केले. ब्राझीलचा नेयमार हा महत्त्वपूर्ण खेळाडू दुखापतीनंतर मैदानावर परतला. व्हिनिसियस जुनियरच्या पहिल्या हाफमधील दोन शानदार गोल्समुळे आणि नेयमारच्या पुनरागमनामुळे ब्राझीलने ग्रुप C मध्ये अव्वल स्थान मिळवले. स्कॉटलंड आता तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचे भवितव्य इतर निकालांवर अवलंबून आहे.
यजमान मेक्सिकोने ग्रुप A मध्ये सलग तीन विजय मिळवून ९ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले, तर चेकियाचे आव्हान संपुष्टात आले. पहाटे ६.३० वाजता हा सामना रंगला होता.
13 spaces filled for the Round of 32! #FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/urLOWNuqTf— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
६:३० सकाळी दक्षिण आफ्रिका वि. दक्षिण कोरिया सामना झाला. मसेकोने ६३ व्या मिनिटाला केलेल्या गोलच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने दक्षिण कोरियाला धक्का देत ग्रुप A मध्ये दुसरे स्थान मिळवले.
आज मध्यरात्रीनंतर (२५ जून संपून २६ जून सुरू होताना) आणि २६ जूनच्या सकाळपर्यंत होणाऱ्या सर्व सामन्यांची यादी दिली आहे: