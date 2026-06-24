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रोनाल्डोचा गोल ते बाद फेरीसाठी लढत; फुटबॉल विश्वचषकात आतापर्यतच्या सामन्यात काय काय घडलं जाणून घ्या एका क्लिकवर!

FIFA World Cup 2026: आत्तापर्यंत फिफा फुटबॉल विश्वचषक 2026 यामध्ये 23 जून रोजी काय काय घडलं आणि 24 ला कोणते सामने आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात. याची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 24, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:25 AM IST
रोनाल्डोचा गोल ते बाद फेरीसाठी लढत; फुटबॉल विश्वचषकात आतापर्यतच्या सामन्यात काय काय घडलं जाणून घ्या एका क्लिकवर!

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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रोनाल्डोचा गोल ते बाद फेरीसाठी लढत; फुटबॉल विश्वचषकात आतापर्यतच्या सामन्यात काय काय
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