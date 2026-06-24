/रोनाल्डोचा गोल ते बाद फेरीसाठी लढत; फुटबॉल विश्वचषकात आतापर्यतच्या सामन्यात काय काय घडलं जाणून घ्या एका क्लिकवर!

FIFA World Cup 2026 Overall Review: फिफा फुटबॉल विश्वचषक 2026 (FIFA World Cup 2026) सध्या अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये अत्यंत चुरशीने खेळवला जात आहे. या ऐतिहासिक स्पर्धेत यंदा प्रथमच 48 संघ सहभागी झाले असून एकूण 104 सामने खेळवले जात आहेत. 23 जून 2026 पर्यंत फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये एकूण 48 सामने पूर्ण झाले आहेत.यासोबतच स्पर्धेतील साखळी फेरीचा (Group Stage) दुसरा टप्पा (Matchday 2) संपला आहे. 11 जून रोजी सुरू झालेल्या या स्पर्धेत आतापर्यंत सर्व 48 संघांचे प्रत्येकी 2-2 सामने खेळवून पूर्ण झाले आहेत.
रोनाल्डोने 2026 च्या विश्वचषकात इतिहास रचला आहे. त्याने रात्री 10.30 वाजता झालेल्या उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात 2 गोल झळकावले, ज्याच्या जोरावर पोर्तुगलने शानदार 5-0 असा विजय मिळवला आहे. यासह 6 वेगवेगळ्या विश्वचषक स्पर्धांमध्ये (२००६, २०१०, २०१४, २०१८, २०२२ आणि २०२६) गोल करणारा रोनाल्डो हा जगातील पहिलेच खेळाडू ठरला आहे. विश्वचषकासारख्या सर्वात मोठ्या फुटबॉल मंचावर प्रत्येक स्पर्धेत सातत्याने गोल करणे ही खूप मोठी कामगिरी मानली जाते. रोनाल्डोने हीच कामगिरी करून दाखवली आहे.
23 जून रोजी झालेल्या ग्रुप L मधील अत्यंत रोमांचक सामना इंग्लंड विरुद्ध घाना हा सामना 0-0 असा बरोबरीत सुटला. अमेरिकेतील बोस्टन स्टेडियमवर हा सामना खेळवला गेला. जो 0-0 असा बरोबतीत सुटला. मध्यरात्री इंग्लंड विरुद्ध घाना हा सामना रंगला. या सामन्यात इंग्लंडच्या संघाला घानाच्या मजबूत डिफेन्सने गोल करण्यापासून रोखले. यामुळेचं हा विजय शक्य झाला असून दिसून येत आहे.
ग्रुप L मधील पनामा विरुद्ध क्रोएशिया यांच्यातील सामना पहाटे 4.30 झाला. कॅनडातील टोरंटो स्टेडियमवर हा सामना झाला असून त्यात क्रोएशियाने पनामाचा पराभव केला. दोन्ही संघांसाठी बाद फेरीत पोहोचण्याच्या दृष्टीने हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा होता आणि यामध्ये क्रोएशियाने बाजी मारली. यात अनुभवी क्रोएशिया संघाने सुरुवातीपासूनच सामन्यावर आपले नियंत्रण राखत शानदार विजय नोंदवला.
कोलंबिया विरुद्ध डीआर काँगो यांच्यात भारतीय वेळेनुसार आज सकाळी 7.30 वाजता मेक्सिको येथे सुरु झाला आहे. एकीकडे कोलंबिया आहे ज्या संघाने आजचा सामना जिंकला तर थेट बाद फेरीत धडक मारेल तर दुसरीकडे डीआर काँगो आहे ज्याने याआधी रोनाल्डोच्या संघाला बरोबरीत रोखलं होतं. त्यामुळे यावेळी कोण बाजी मारेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
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