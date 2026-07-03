/रोनाल्डोचा गोल ते लुका मॉड्रिचचा संपलेला फिफा वर्ल्ड कपचा प्रवास; जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या राउंड ऑफ ३२ चा थरार सुरु आहे. सर्वच संघ राउंड ऑफ १६ मध्ये धडक मारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मोठं मोठे सामने सध्या सुरु आहेत. २ जुलै रोजी झालेले सामने आणि आज, ३ जुलै रोजी होणाऱ्या सामन्याविषयी जाणून घेणार आहोत.
फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या राउंड ऑफ ३२ फेरीत पोर्तुगालच्या संघाने दमदार पुनरागमन करत क्रोएशिवायवर २-१ असा थरारक विजय नोंदवला. टोरांटो स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात रोनाल्डोच्या बदली खेळाडूच्या रुपात आलेल्या सुपर-सब गोंसालो रामोस याने अतिरिक्त वेळेत निर्णायक गोल डागत पोर्तुगालला प्री-क्वार्टरफायनलमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. सामन्याच्या ५२व्या मिनिटाला इवान पेरिसिच याने गोल करत क्रोएशियाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पोर्तुगालला बरोबरीची संधी पेनल्टीच्या रूपाने मिळाली. त्याआधी ऑफसाईडमुळे गोल नाकारला गेल्यावर कर्णधार ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने कोणतीही चूक न करता पेनल्टीचे गोलमध्ये रूपांतर केले. हा त्याचा विश्वचषकातील ११वा गोल असून, सहा विश्वचषकांतील नॉकआऊट फेरीतील पहिलाच गोल ठरला. पोर्तुगाल विरुद्ध क्रोएशियाच्या सामन्यात एक्स्ट्रा टाईम मधील अगदी अंतिम क्षणातील 2-2 अशी मॅच झाल्यावर व्हिडीओ असिस्टंट रेफ्रीमुळे गोल नाकारण्यात आला.
फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील क्रोएशिया विरुद्धच्या सामन्यात महान फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने आणखी एका विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. क्रोएशिया विरुद्धच्या राउंड ऑफ ३२ सामन्यात ६७व्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टीवर गोल करत त्याने पिछाडीवर असलेल्या पोर्तुगालच्या संघाला १-१ अशी बरोबरी करुन दिली. ४१ वर्षे आणि १४७ दिवस वय असताना रोनाल्डोने हा गोल केला. फिफा वर्ल्ड कप नॉकआऊट सामन्यात ४० वर्षांनंतर गोल करणारा इतिहासातील तो पहिलाच खेळाडू ठरला. विशेष म्हणजे, हा त्याच्या कारकिर्दीतील विश्वचषकाच्या नॉकआऊट फेरीतील पहिलाच गोल ठरला. यापूर्वी हा विक्रम रोनाल्डोचाच माजी सहकारी पेपे यांच्या नावावर होता. दिग्गज पेपे यांनी फिफा विश्वचषक २०२२ मध्ये स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या प्री-क्वार्टरफायनल सामन्यात ३९ वर्षे आणि २८३ दिवसांचे असताना गोल केला होता..
पोर्तुगाल विरुद्ध क्रोएशिया या बाद फेरीच्या अत्यंत अटीतटीच्या सामन्यात पोर्तुगालने बाजी मारली. पोर्तुगालचा रोनाल्डो आणि क्रोएशियाचा ४० वर्षीय लुका मॉड्रिच या दोन जुन्या रिअल माद्रिदच्या सहकाऱ्यांमधील हा शेवटचा वर्ल्ड कप सामना मानला जात होता. पराभवामुळे लुकाचा वर्ल्ड कप प्रवास इथेच संपला आहे.
Four spots up for grabs #FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/r9ophaozze— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
राऊंड ऑफ ३२ सामन्यात स्पेनने ऑस्ट्रियाचा ३-० असा पराभव केला . या सामन्यात मिकेल ओयारझाबल आणि पेड्रो पोरो याने उत्कृष्ट कामगिरी करत स्पेनच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. २०१० मधील अंतिम सामना जिंकल्यानंतर वर्ल्ड कपमधील नॉकआउट सामन्यात स्पेनचा हा पहिलाच विजय ठरला. स्पेन संघाने ४-३-३ या फॉरमॅशनचा वापर करत मिडफिल्डवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आणि सोबतच स्पेनच्या मजबूत बचावामुळे ऑस्ट्रेयाचे आक्रमण निष्फळ ठरले.