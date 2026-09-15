/बांगलादेशी क्रिकेटरच्या घरी गणपती बाप्पाचं आगमन, यापूर्वी देवीची पूजा केल्याने मिळालेली धमकी

Ganeshotsav 2026 : गणेश चतुर्थी निमित्त सोमवारी घरोघरी तसेच सार्वजनिक गणपती मंडळांमध्ये बाप्पांचं आगमन झालं आहे. सचिन तेंडुलकर सह अनेक प्रसिद्ध क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या घरी सुद्धा गणपती बाप्पा विराजमान झालेत. असं असताना बांगलादेशच्या हिंदू क्रिकेटरकडे सुद्धा धुमधडाक्यात बाप्पाचं आगमन झालं. बांगलादेशचा क्रिकेटर लिट्टन दास हा आपल्या घरी गणेश चतुर्थी साजरी करताना दिसला. त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यात लिट्टन दास त्याची मुलगी आणि पत्नी सोबत दिसत असून संपूर्ण कुटुंब हे पारंपरिक वेशात सुंदर दिसतोय.
बांगलादेशचा क्रिकेटर लिट्टन दासने घरी गणरायाचे स्वागत करतानाचे फोटो शेअर करून कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'प्रेम, भक्ती आणि कृतज्ञतेने आम्ही भगवान श्रीगणेशाचे आपल्या घरी स्वागत करत आहोत. बाप्पा आपल्या घराला सुख, शांती, समृद्धी आणि अमाप सकारात्मकतेने भरून टाकोत. त्यांची दिव्य उपस्थिती सदैव आपल्या जीवनात प्रकाशमान राहो आणि प्रत्येक प्रवासात आपल्याला मार्गदर्शन करो. गणपती बाप्पा मोरया!'
बांगलादेशचा क्रिकेटर लिट्टन दासने यापूर्वी सोशल मीडियावर माँ दुर्गेची पूजा आणि हिंदू सणाविषयी पोस्ट शेअर केली होती तेव्हा त्यावर कट्टरपंथियांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. तसेच त्याला ट्रोलिंगला सुद्धा समोरं जावं लागलेलं. सप्टेंबर 2022 मध्ये महालयाच्या निमित्ताने तिने फेसबुकवर देवी दुर्गेचा फोटो शेअर केला होता, तेव्हा तिला कमेंट्समध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. याआधी कृष्ण जन्माष्टमीसारख्या सणांच्या वेळीही तिला ऑनलाइन लक्ष्य करण्यात आले होते.
13 ऑक्टोबर 1994 ला जन्म झालेल्या लिटन दास हा उत्कृष्ट विकेटकिपर सुद्धा आहे. 32 वर्षांच्या या खेळाडूने 56 टेस्टमध्ये सहा शतक, 50 अर्धशतक सुद्धा ठोकले. बांगलादेशसाठी 122 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणे, तसेच 104 वनडे सामन्यांमध्ये पाच शतके आणि 14 अर्धशतके झळकावली. हे त्याच्या वरिष्ठ खेळाडूच्या दर्जाची साक्ष देतात. मात्र आपल्या गेल्या तीन आंतरराष्ट्रीय डावांमध्ये त्याला खातेही उघडता आले नाही. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या टेस्टमध्ये शून्यावर बाद झालेल्या लिटनला दुसऱ्या टेस्टच्या दोन्ही डावांतही शून्यावरच बाद व्हावे लागले.