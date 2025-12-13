दुसऱ्या T20 सामन्यात पराभव झाल्यावर गौतम गंभीर आणि हार्दिक पंड्यामध्ये वाद? ड्रेसिंग रूममधला Video समोर

Gautam Gambhir and Hardik Pandya Involved in Heated Discussion: भारत आणि साउथ अफ्रीका यांच्यात दुसरा T20 सामना 11 डिसेंबर रोजी मुल्लांपुरमध्ये खेळला गेला होता. या सामन्यात साउथ अफ्रीका ने 51 धावांनी विजय मिळवला. यामुळे आता सीरीज 1-1 ने बरोबरीत आहे. साउथ अफ्रीका ने भारताला 214 धावांचे लक्ष्य दिले होते, मात्र भारतीय संघ फक्त 162 धावा करून ऑल आऊट झाला. आता, तिसरा T20 धर्मशालामध्ये रविवार 14 डिसेंबरला खेळला जाणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाची कामगिरी अतिशय खराब राहिली ज्यामुळे संघाचा हेड कोच गौतम गंभीर फारच चिडलेला दिसला. त्याचे अनेक व्हिडीओ समोर आले आहेत. असाच एक व्हिडीओ आता पुन्हा समोर आला आहे.
दुसऱ्या T20 सामन्यानंतर हार्दिक पंड्या आणि गौतम गंभीर यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला आहे, जो सध्या खूप चर्चेत आहे.
वास्तविक, सोशल मीडियावर दुसऱ्या T20 सामन्यानंतर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात टीम इंडियाचे हेड कोच गौतम गंभीर आणि अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ड्रेसिंग रूममध्ये एकमेकांशी बोलताना दिसत आहेत. दोघेही गंभीर स्वरूपात चर्चा करत असल्याचे दिसते. त्यांच्यात एक इंटेन्स चर्चा सुरू असल्याचे वाटत होते.
Heated conversation between Hardik and Gambhir pic.twitter.com/VtISwnS2FN
— Amar (@KUNGFU_PANDYA_0) December 12, 2025
हार्दिक पंड्या आशिया कप 2025 मध्ये दुखापत होऊन बाहेर पडला होता, ज्यामुळे तो पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात सहभागी होऊ शकला नाही. पण आता, साउथ अफ्रीका विरोधातील T20 सीरीजपूर्वी हार्दिक पूर्णपणे फिट झाला होता आणि त्याने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये देखील भाग घेतला होता.
साउथ अफ्रीका विरोधातील कटकमध्ये खेळलेल्या पहिल्या T20 सामन्यात हार्दिक पंड्या 'प्लेयर ऑफ द मॅच' ठरला होता. त्याने दोन्ही क्षेत्रात उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. हार्दिक पंड्याने बॅटिंग करत 28 चेंडूत नाबाद 59 धावा केल्या आणि त्यानंतर गोलंदाजी करत 1 विकेट घेतला.
गौतम गंभीर आणि हार्दिक पंड्या यचा व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय बनलेला आहे.