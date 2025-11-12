Red Fort Blast:"आपल्या ऐक्याची ताकद..." दिल्ली स्फोटनंतर गौतम गंभीरसह दिग्गज क्रिकेटपटू असं का म्हणाले?

Cricketers Reaction to Delhi Blast: दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटामुळे पूर्ण देशात भतीचे वातावरण असून बॉम्ब स्फोटाने क्रिकेट जगतही हादरले आहे. या स्फोटात 12 निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला असून 20 हुन अधिक लोकं जखमी आहेत. सोमवारी ( 10 नोव्हेंबर 2025) संध्याकाळी लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये स्फोट झाला, ज्यामुळे सर्वत्र गोधळ उडाला. या भयानक हल्ल्यानंतर दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. तसेच गौतम गंभीर आणि इतर अनेक क्रिकेटपटूंनी या दुःखद घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
भारतीय खेळाडू काय म्हणाले?
भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे या घटनेवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या पहिल्या क्रिकेटपटूंपैकी एक होते. त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, " दिल्ली बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांना माझे सांत्वन. देव मृतांच्या कुटुंबियांना शक्ती देवो आणि जखमी नागरीकांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होवो, अशी मी प्रार्थना करतो."
Saddened by the loss of lives due to the blast in Delhi. Praying for strength to the families of deceased and for the speedy recovery of injured.
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 10, 2025
भारताच्या माजी सलामीवीर शिखर धवनने दुःख व्यक्त केले आणि म्हटले की, "दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्ब स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. माझ्या प्रार्थना पीडितांसोबत आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. सर्वजण सुरक्षित रहा आणि स्वतःची काळजी घ्या."
Deeply saddened by the tragic loss of lives in the Delhi car blast near Red Fort. My prayers are with the victims and their families . Let’s all stay safe & alert
— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 10, 2025
या दुःखद घटनेवर वेगवान गोलंदाज इशांत शर्मानेही भावनिक प्रतिक्रिया दिली. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले की, "दिल्लीमध्ये शांतता आणि सर्वांना काळजी घेण्यची तसेच खंबीर राहण्याची प्रार्थना. आपल्या शहरात ऐक्याची ताकद आहे. तर एकत्रितपणे आपण अधिक मजबूत बनू."
Praying for peace and strength for everyone in Delhi. Our city has an unbreakable spirit together, we’ll rise stronger.
— Ishant Sharma (@ImIshant) November 10, 2025
माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रानंदेखील हल्ल्या विषयी शोक व्यक्त करत भावनिक पोस्ट केली तसेच भारताचे दिग्गज खेळाडू अनिल कुंबळे यांनीही या कठीण काळात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ताकद मिळावी यासाठी प्रार्थना केली.
Stay Safe, Delhi.
Thoughts and prayers
— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 10, 2025
Tragic and shocking news from Delhi. The loss of lives near the Red Fort Metro Station is heartbreaking. My thoughts and prayers are with the victims and their families during this difficult time.
— Anil Kumble (@anilkumble1074) November 11, 2025
सोमवारी संध्याकाळी घडलेल्या घटनेनंतर, अरुण जेटली स्टेडियमवरील सुरक्षा वाढवण्यात आली. अरुण जेटली स्टेडियम आणि लाल किल्ला यांच्यात फक्त काही किलोमीटर इतकेच अंतर आहे. दिल्ली विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर रणजी ट्रॉफीचा चौथा सामना ठरल्यानुसार मंगळवारी खेळवला गेला. कडक सुरक्षेत, जम्मू आणि काश्मीरने चौथ्या दिवशी दिल्लीचा सात विकेट्सने पराभव केला. शासनातर्फे सर्व क्रिकेटपटू आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर भर दिला जात आहे.