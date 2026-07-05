गौतम गंभीर आणि संजू सॅमसनमध्ये बाचाबाची? 'सूर्यवंशी'च्या पदार्पणानंतर व्हिडिओ होतोय व्हायरल

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये काल टी20 सामना पार पडला, आणि भारताच्या संघाच्या पदरात आणखी एकदा पराभव मिळाला. कालच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने मोठा निर्णय घेतला, तो म्हणजेच भारतीय संघाला 2026 चा टी20 विश्वचषक जिंकवून देणारा संजू सॅमसनला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही. त्याच्या जागेवर वैभव सूर्यवंशीला भारतीय संघात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली पण तो देखील संघासाठी फार काही करु शकला नाही. संजू सॅमसनला भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 मधून वगळण्याची ही पहिली वेळ नाही, त्याला विश्वचषकामध्ये देखील अशीच वागणूक मिळाली होती. आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे यामध्ये गंभीर आणि संजू यांच्यामध्ये सर्व काही ठिक नाही असे दिसून येत आहे.
संजू सलग तीन सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करू शकला नाही, त्याने मागील तीन सामन्यांमध्ये फक्त 6 धावा केल्या. परिणामी, त्याच्या जागी वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली. वैभवच्या पदार्पणाच्या वेळी, संजू आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यातील संभाषणाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये आवाज नाही, परंतु दोघांमधील संभाषणाचा हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये जेव्हा गौतम गंभीर हा संजू सॅमसनशी बोलत आहे त्यावेळी संजू हा तेथून जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.
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मागील अनेक दिवसांपासून संजू सॅमसनने खराब कामगिरी केल्यानंतर वैभवला संधी दिली जावी अशी चर्चा होती. पण फक्त तीन सामन्यांमध्ये अपयशी ठरलेल्या सॅमसनला संघातून वगळण्यात आले. विश्वचषकामध्ये सलग तीन सामन्यांमध्ये प्रत्येक सामन्यात 80 हून अधिक धावा करुन आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात त्याने महत्वाचे योगदान दिले होते. दुसऱ्या सामन्यापूर्वी गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी असेही म्हटले होते की, संघात असे वरिष्ठ खेळाडू आहेत जे सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यांना इतक्या सहजपणे वगळता येणार नाही, पण सामन्याच्या दिनी संजू वगळणे कितीपत योग्य?
Sanju Samson was clearly not happy after being dropped. Gautam Gambhir was trying hard to convince him pic.twitter.com/3GwPPF5e6L— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) July 5, 2026
प्रशिक्षक गंभीर आणि सॅमसन एका गंभीर संभाषणात गुंतले होते. ते काय बोलत होते हे स्पष्ट नाही, पण त्यांच्यात एक गंभीर चर्चा सुरू होती या घटनेचा व्हिडिओ हा सोशल मिडियवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.