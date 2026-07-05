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गौतम गंभीर आणि संजू सॅमसनमध्ये बाचाबाची? 'सूर्यवंशी'च्या पदार्पणानंतर व्हिडिओ होतोय व्हायरल

संजू सॅमसनला भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 मधून वगळण्याची ही पहिली वेळ नाही, त्याला विश्वचषकामध्ये देखील अशीच वागणूक मिळाली होती. आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे यामध्ये गंभीर आणि संजू यांच्यामध्ये सर्व काही ठिक नाही असे दिसून येत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 05, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:38 PM IST
गौतम गंभीर आणि संजू सॅमसनमध्ये बाचाबाची? 'सूर्यवंशी'च्या पदार्पणानंतर व्हिडिओ होतोय व्हायरल
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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गौतम गंभीर आणि संजू सॅमसनमध्ये बाचाबाची? 'सूर्यवंशी'च्या पदार्पणानंतर व्हिडिओ होतोय व्हायरल
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