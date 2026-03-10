English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  याला काही अर्थ नाही, भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गौतम गंभीरचा संताप, अपेक्षा ठेवू नका

'याला काही अर्थ नाही', भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गौतम गंभीरचा संताप, 'अपेक्षा ठेवू नका'

Gautam Gambhir Fumes a day after win: टी-20 वर्ल्डकप जिंकताच गौतम गंभीरने आतापर्यंत कोणत्याही भारतीय प्रशिक्षकाला न जमलेला रेकॉर्ड आपल्या नावे केला आहे. त्याच्या नावे आता चॅम्पिअन्स ट्रॉफी 2025 आणि टी-20 वर्ल्डकप 2026 अशा दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्याचा रेकॉर्ड आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 10, 2026, 08:34 AM IST
Gautam Gambhir Fumes a day after win: गौतम गंभीरला भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक म्हणून निवडल्यानंतर अनेकांनी टीका केली होती. मात्र गौतम गंभीरने आपल्या कामगिरीने सर्व टीकाकारांना उत्तर दिलं आहे. गौतम गंभीरने आतापर्यंत कोणत्याही भारतीय प्रशिक्षकाला जमलेली नाही अशी कामगिरी आहे. गौतम गंभीरच्या नावे प्रशिक्षक म्हणून दोन आयसीसी ट्रॉफी आहेत. त्याच्या मार्गदर्शनात भारताने चॅम्पिअन्स ट्रॉफी 2025 आणि टी-20 वर्ल्डकप 2026 जिंकला आहे. मात्र इथपर्यंत पोहोचताना गौतम गंभीरला अनेक अपयशांचा सामनाही करावा लागला आहे. त्याच्या कार्यकाळात भारताने न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिकामधील मालिका गमावल्या आहेत. तसंच ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आणि न्यूझीलंडमधील एकदिवसीय मालिकांमध्येही पराभव पाहावा लागला आहे. 

गौतम गंभीर प्रशिक्षक झाल्यानंतर भारतीय ड्रेसिंग रूममध्येही संघाच्या वातावरणाबद्दल अनेक चर्चा आणि कुजबूज सुरु असते. गंभीरच्या कारकिर्दीत अनेक मोठ्या खेळाडूंनी निवृत्तीची घोषणा केली. भारताच्या टी-20 विश्वचषक विजयानंतर दुसऱ्याच दिवशी गंभीरने संघाच्या वातावरणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांवर मौन सोडत भाष्य केलं आहे. 

"माझी मानसिकता साधी आहे, जर संघातील बहुतेक खेळाडू माझ्यामुळे आनंदी नसतील तर मी ड्रेसिंर रुममध्ये थांबण्याला काही अर्थ नाही. पण जर बहुतेक आनंदी असतील तर मी योग्य काम काम करत आहे. जर तुम्ही योग्य माहिती दिली तर तुम्हाला संघातील वातावरण नेमकं कसं आहे हे समजेल. छाननी, प्रसिद्धी आणि मीडियाचं सतत लक्ष असल्याने भारतीय संघातील वातावरण कोणापासूनही लपू राहू शकत नाही," असं गौतम गंभीर म्हणाला आहे. 

पुढे त्याने म्हटलं की, "संघातील वातावरण चांगलं नाही असं लोक बोलतात तेव्हा ते सर्व बकवास आहे. मी किंवा कर्णधाराला काहीच बोलायचं नाही. जर तुम्ही खेळाडूंच्या प्रवासापासून ते प्रॅक्टिसपर्यंत सर्व काही पाहिलं तर तुम्हाला समजेल की, वातावरण नेमकं कसं आहे".

आपली प्रशिक्षक म्हणून निवड विश्वासावर झाल्याचं यावेळी त्याने सांगितलं. तो म्हणाला की, "तुम्ही विश्वासावर खेळाडूंची निवड करता, आशेवर नाही. जर तुम्ही एखाद्याची विश्वासाने निवड केली असेल तर तुम्ही चार ते पाच सामन्यानंतर लगेच तो काढू शकत नाही. पण जर तुम्ही आशेवर निवड केली असेल तर त्या अपेक्षा लगेच संपू शकतात".

"मग तो अभिषेक असो किंवा ड्रेसिंग रुममधील त्या 15 खेळाडूंपैकी कोणीही असो, आमचा सर्वांवर विश्वास आहे. जेव्हा त्यांना स्पर्धेत संधी मिळते ते संघासाठी कामगिरी करतात. संघाचं हित सर्वात पुढे ठेवणं हेच या संघासाठी महत्त्वाचं आहे," असं तो म्हणाला.

