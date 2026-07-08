/गौतम गंभीरला प्रशिक्षक पदावरुन हटावणार? बीसीसीआय करणार झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेसाठी नव्या कोचची घोषणा?

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिका सुरु आहे आणि आता इंग्लंडविरुद्ध टी20 मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने मालिका जिंकण्याची संधी गमावली आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता झालेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला मानहानीकारक पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका झाल्यानंतर भारताचा संघ तीन सामन्याची झिम्बाब्वेविरुद्ध टी20 मालिका खेळणार आहे. सलग टीम इंडियाचे चार पराभव झाल्यानंतर आता टीम इंडियाचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. आता बीसीसीआय झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेमध्ये आणि आगामी आशिया कपच्या स्पर्धेमध्ये मोठा निर्णय घेणार आहे.
भारतीय संघाचे कायमस्वरूपी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर असून, त्यांचा कार्यकाळ 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत आहे. मात्र, गंभीर झिम्बाब्वेला जाणार नाहीत, सध्या बंगळूरुस्थित 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चे व्यवस्थापन पाहणारे व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना त्यांच्या जागी पाठवले जाऊ शकते. यासंदर्भात आतापर्यत बीसीसीआयने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, स्पोर्टस्टारच्या वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार व्हिव्हिएस लक्ष्मण हा फक्त झिम्बाब्वे दौऱ्यावरच नाही, तर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघाला प्रशिक्षणही देणार आहे. त्याचबरोबर संघाचा स्टाफसुद्धा वेगळा असणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
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वृतांच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज सुनील जोशी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून लक्ष्मणसोबत असेल. माजी फिरकी गोलंदाज हृषिकेश कानिटकर फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून संघात सामील होईल. हाच गट आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही संघासोबत असेल. असा निर्णय का घेण्यात आला? असा प्रश्न चाहत्यांना आला आहे त्याचे कारण म्हणजेच आशिया गेम्सच्या नंतर टीम इंडिया वेस्ट इंडिज दौरा करायचा आहे. ही मालिका आशियाई क्रिडा स्पर्धेच्या वेळी होणार आहे.
बीसीसीआयने याआधी देखील असे निर्णय घेतले आहेत त्यामुळे मग आता आगामी मालिकेसाठी बीसीसीआय हे निर्णय घेऊ शकते. सोशल मिडियावर अनेक वृतांमध्ये व्हिव्हिएस लक्षण कोच असणार असणार असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता बीसीसीआय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
VVX LAXMAN REPLACE GAUTAM GAMBHIR AS COACH— Sports Club (@SportsxClub) July 8, 2026
- According to reports from sources, VVS Laxman is likely to take charge as India's head coach for the t20i series against Zimbabwe and the Asian games. pic.twitter.com/GrJLTjYGk1