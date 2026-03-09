English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • IND VS NZ Final : गौतम गंभीरचा मास्टरस्ट्रोक, ट्रॉफी जिंकण्याचं श्रेय स्वतः घेतलं नाही, माजी खेळाडूंच्या नावे वर्ल्ड कप केला समर्पित

IND VS NZ Final : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्याने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकण्याचं श्रेयस दोन माजी खेळाडूंना दिलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 9, 2026, 02:38 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल 8 मार्च रोजी सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून वर्ल्ड कप ट्रॉफी आपल्या नावे केली. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टीम इंडियाने हा सामना जिंकला. यासह टीम इंडिया सलग तिसरी आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारी आणि सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा संघ ठरला आहे.  हेड कोच गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वात टीम इंडियाने ही ट्रॉफी जिंकली. मात्र हेड कोच गौतम गंभीरने या विजयाचं श्रेय स्वतः न घेता ते राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना दिलं. 

गौतम गंभीरने कोणाला दिलं श्रेय : 

गौतम गंभीरच्या हेड कोच पदाच्या कारकिर्दीत टीम इंडिया पहिल्यांदा टी20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन बनली आहे. यापूर्वी 2024 चा वर्ल्ड कप टीम इंडियाने हेड कोच राहुल द्रविड असताना जिंकला होता. गौतम गंभीरने वर्ल्ड कप जिंकल्यावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, 'मी ही ट्रॉफी राहुल भाऊला समर्पित करतो. ज्यांनी संघाला एवढ्यापर्यंत पोहोचवलं. यात व्हीव्हीएस लक्ष्मण सुद्धा सामील आहेत जो एनसीएमध्ये खेळाडूंसाठी एक मजबूत पाईपलाईन तयार करतात. कोच संघामुळे बनतो. या खेळाडूंनीच मला आज तो कोच बनवलंय जो मी आज आहे'.  

टीकाकारांना दिलं चोख उत्तर : 

टीकाकारांना चोख उत्तर देताना गौतम गंभीरने म्हटलं की, 'मी सोशल मीडियावर बसलेल्या लोकांना उत्तर द्यायला बांधील नाही तर त्या 30 लोकांना उत्तरदायी आहेत जे ड्रेसिंग रूममध्ये आहे. भारतीय क्रिकेट संस्कृतीत 'वैयक्तिक कामगिरी' साजरी करण्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा ट्रॉफी साजरी करण्याची वेळ आली आहे, असे गंभीरने आवाहन केले.

हेही वाचा : IND VS NZ Final : चॅम्पियन टीम इंडियाचा फायनलमधील रेकॉर्डस् पाहून सगळे शॉक! सूर्या ब्रिगेडने केली ऐतिहासिक कामगिरी

 

जय शाह आणि आगरकरांचे मानले आभार : 

गौतम गंभीरने चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांचं कौतुक करताना म्हटले की ,'त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय काम केले. त्यांनी आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांचे आभार मानले आणि म्हटले की सर्वात कठीण काळात जय शाह यांनीच त्यांना फोन करून त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला होता.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Tags:
T20 World Cup 2026Ind vs NZgautam gambhirteam indiaCricket News

