हर्षित राणाला सारखं सारखं संघात का घेतोस? गौतम गंभीरने अखेर सांगितलं खरं कारण, 'मला त्याला....'

Gautam Gambhir on Harshit Rana: भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर जलदगती गोलंदाज हर्षित राणासंदर्भात पक्षपाती असल्याचा दावा अनेकदा केला जातो. गौतम गंभीर कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा प्रशिक्षक असताना सर्वात प्रथम दोघांनी एकत्र काम केलं होतं. 2024 मध्ये गौतम गंभीर कोच असताना, कोलकाताने आयपीएल जिंकली होती. यानंतर काही काळातच त्याला भारतीय संघाचं प्रशिक्षकपद मिळालं आणि त्याने कोलकाता संघाला रामराम ठोकला. गौतम गंभीर प्रशिक्षक होताच हर्षित राणाला भारतीय संघात स्थान मिळालं आणि तो सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळू लागला. दक्षिण आफ्रिकेतील तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका संपताच गौतम गंभीरने हर्षित राणाला वारंवार संघात घेण्याचं कारण सांगितलं आहे. हर्षित राणाची फलंदाजी करण्याची क्षमता यामुळेच संघ व्यवस्थापन त्याला पाठिंबा देत असल्याचं गौतम गंभीरने म्हटलं आहे.
भारतीय संघात मागील अनेक काळापासून प्रलंबित असलेल्या आठव्या क्रमांकाच्या खेळाडूसाठी हर्षित अत्यंत योग्य असल्याचं गौतम गंभीरचं मत आहे. हर्षित राणा अष्टपैलू खेळाडू असल्याने त्याच्याकडे 2027 वर्ल्डकपमधील एक प्रमुख खेळाडू म्हणून पाहिलं जात असून, त्यादृष्टीने तयार केलं जात आहे.
"आम्ही हर्षितसारखा खेळाडू तयार करण्याचा प्रयत्न का करत आहोत हे यामागील एक कारण आहे, , जो प्रत्यक्षात आठव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो आणि आव्या क्रमांकावर फलंदाजी करून योगदान देऊ शकतो. अशाप्रकारे आपल्याला संतुलन शोधण्याची आवश्यकता आहे, कारण दोन वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेत आल्यावर आपल्याला तीन योग्य वेगवान गोलंदाजांची देखील आवश्यकता असेल," असं गंभीरने भारताच्या मालिका विजयानंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
"जर तो गोलंदाजी अष्टपैलू खेळाडू म्हणून तयार होत राहिला तर आम्हाला खूप मोठा फायदा मिळेल. कारण जसप्रीत बुमराह परत येत आहे आणि या मालिकेत आपण अर्शदीप [सिंग], प्रसिद्ध [कृष्णा] आणि हर्षित यांच्याबद्दल जे पाहिलं ते अविश्वसनीय होतं," असं गंभीरने सांगितलं आहे.
मोहम्मद शमी आणि मोहम्मद सिराज सारख्या अनुभवी खेळाडूंना एकदिवसीय क्रिकेटमधून दूर ठेवण्यात आलं असली तरी, गंभीरने स्पष्टपणे कबूल केलं आहे की तो हर्षित, प्रसिध कृष्णा, अर्शदीप इत्यादी खेळाडूंना एकदिवसीय अनुभवाच्या अभावामुळे अधिक संधी देण्याचा विचार करत आहे.
"या तिघांनाही विशेषतः 50 षटकांच्या फॉर्मेटमध्ये फारसा अनुभव नाही. तिघांनीही 15 पेक्षा कमी एकदिवसीय सामने खेळलेल आहेत. पण त्यांनी उत्तम कामगिरी केली आहे. म्हणून मला वाटतं की जर आपण हर्षितसारखा खेळाडू आठव्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी तयार करु शकलो, जो फलंदाजीत योगदान देऊ शकेल, तर मला वाटते की ते आपल्याला योग्य संतुलन मिळेल. टप्पा अजून फार मोठा आहे, काय होतंय पाहूया," असं गंभीर पुढे म्हणाला.
प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये, हर्षितची कामगिरी छाप पाडणारी आहे. त्याने 14 सामन्यात 31.18 सरासरीने धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि दोन अर्धशतके आहेत.