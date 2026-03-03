'तू एकटा नाहीस', वडिलांच्या निधनानंतर गौतम गंभीरने रिंकू सिंगला दिला धीर, 'फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेव'

Gautam Gambhir praised Rinku Singh: टी-20 वर्ल्डकप सुरु असताना, वडिलांचं निधन झाल्याने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंगवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पण यानंतर रिंकू सिंग मुलाची सर्व जबाबदारी पार पाडत पुन्हा एकदा संघात सामील झाला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यापूर्वी तो संघात परतला होती असं मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सांगितलं आहे. कर्करोगाशी झुंजणारे वडील खानचंद सिंग यांच्या निधनानंतर रिंकूने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले आणि नंतर संघात सहभागी झाला.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सुपर 8 सामन्यानंतर त्याच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली तेव्हा रिंकू घाईघाईने घरी परतला होता. गुरुवारी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी तो वेळेवर चेन्नईला परतला. यादरम्यान त्याने संयम आणि समर्पण दाखवलं. वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू घरी गेला आणि काही काळातच संघात परतला. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना भारतासाठी करो या मरो असतानाही तो संघासोबत होता.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर संघात बदल करण्यात आल्याने रिंकू सिंग प्लेईंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. परंतु विंडीजविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी गंभीरने संघाप्रती असलेल्या त्याच्या समर्पणाचे कौतुक केले. “रिंकू, संघात पुन्हा येण्यासाठी आणि सामील होण्यासाठी ती वृत्ती लागते. एक गोष्ट लक्षात ठेव, तू एकटा नाहीस. संपूर्ण संघ तुझ्या पाठीशी उभा आहे म्हणून खंबीर राहा,” असं गंभीरने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. एक्सवर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे.
गौतम गंभीरने यावेळी खेळाडूंना संबोधित केलं. त्याने खेळाडूंना दबाव स्वीकारण्यास आणि खेळाचा आनंद घेण्यास सांगितलं".
“आपल्यावर दबाव आहे. एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे. आपण दबावापासून लपून राहणार नाही याची खात्री करा. आपण ते स्वीकारतो. आपण त्याचा सामना करतो. आणि जर कधीही आपल्याला वाटत असेल की आपण दबावाखाली आहोत, तर आपण सकारात्मक पाऊल उचलण्याची खात्री करा. हा खेळ खेळण्याचा आनंद घ्या. तुम्ही या खेळासाठी खेळता कारण तुम्ही आयुष्यभर हेच करत आहात. खात्री करा की आपण उत्साहाने मैदानावर जाऊ. पुढील 40 षटकांत दबावाखाली येऊ नका. जर तुम्हाला दबाव जाणवत असेल तर खात्री करा की आपण सकारात्मक पाऊल उचलू. धाडसी व्हा, आनंद घ्या. देशासाठी खेळण्याचा आनंद घ्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकमेकांसाठी खेळण्याचा आनंद घ्या," असं तो पुढे म्हणाला.
वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात भारताने चांगली खेळी करत सामना जिंकला. सॅमसनने 97 धावा एका बाजूने खिंड लढवत सहजपणे संघाला सामना जिंकवून दिला. आता भारत सेमी फायनलमध्ये इंग्लंडशी भिडणार आहे.