  • तू एकटा नाहीस, वडिलांच्या निधनानंतर गौतम गंभीरने रिंकू सिंगला दिला धीर, फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेव

'तू एकटा नाहीस', वडिलांच्या निधनानंतर गौतम गंभीरने रिंकू सिंगला दिला धीर, 'फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेव'

Gautam Gambhir praised Rinku Singh: वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंग टी-20 वर्ल्डकपसाठी संघात सामील झाल्यानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीरने त्याचं कौतुक केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 3, 2026, 05:06 PM IST
'तू एकटा नाहीस', वडिलांच्या निधनानंतर गौतम गंभीरने रिंकू सिंगला दिला धीर, 'फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेव'

Gautam Gambhir praised Rinku Singh: टी-20 वर्ल्डकप सुरु असताना, वडिलांचं निधन झाल्याने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंगवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पण यानंतर रिंकू सिंग मुलाची सर्व जबाबदारी पार पाडत पुन्हा एकदा संघात सामील झाला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यापूर्वी तो संघात परतला होती असं  मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सांगितलं आहे. कर्करोगाशी झुंजणारे वडील खानचंद सिंग यांच्या निधनानंतर रिंकूने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले आणि नंतर संघात सहभागी झाला. 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सुपर 8 सामन्यानंतर त्याच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली तेव्हा रिंकू घाईघाईने घरी परतला होता. गुरुवारी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी तो वेळेवर चेन्नईला परतला. यादरम्यान त्याने संयम आणि समर्पण दाखवलं. वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू घरी गेला आणि काही काळातच संघात परतला. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना भारतासाठी करो या मरो असतानाही तो संघासोबत होता. 

'अरे याला संघात जागा मिळत नाही, कर्णधार कोणी केलं?,' शाहिद आफ्रीदीचा संताप; जावई शाहीनलाही सुनावले खडेबोल

 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर संघात बदल करण्यात आल्याने रिंकू सिंग प्लेईंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. परंतु विंडीजविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी गंभीरने संघाप्रती असलेल्या त्याच्या समर्पणाचे कौतुक केले. “रिंकू, संघात पुन्हा येण्यासाठी आणि सामील होण्यासाठी ती वृत्ती लागते. एक गोष्ट लक्षात ठेव, तू एकटा नाहीस. संपूर्ण संघ तुझ्या पाठीशी उभा आहे म्हणून खंबीर राहा,” असं गंभीरने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. एक्सवर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. 

दबावाला सामोरे जा - गौतम गंभीर

गौतम गंभीरने यावेळी खेळाडूंना संबोधित केलं. त्याने खेळाडूंना दबाव स्वीकारण्यास आणि खेळाचा आनंद घेण्यास सांगितलं". 

“आपल्यावर दबाव आहे. एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे. आपण दबावापासून लपून राहणार नाही याची खात्री करा. आपण ते स्वीकारतो. आपण त्याचा सामना करतो. आणि जर कधीही आपल्याला वाटत असेल की आपण दबावाखाली आहोत, तर आपण सकारात्मक पाऊल उचलण्याची खात्री करा. हा खेळ खेळण्याचा आनंद घ्या. तुम्ही या खेळासाठी खेळता कारण तुम्ही आयुष्यभर हेच करत आहात. खात्री करा की आपण उत्साहाने मैदानावर जाऊ. पुढील 40 षटकांत दबावाखाली येऊ नका. जर तुम्हाला दबाव जाणवत असेल तर खात्री करा की आपण सकारात्मक पाऊल उचलू. धाडसी व्हा, आनंद घ्या. देशासाठी खेळण्याचा आनंद घ्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकमेकांसाठी खेळण्याचा आनंद घ्या," असं तो पुढे म्हणाला.

संजू सॅमसनच्या मॅचविनिंग 97 धावांच्या खेळीवर पाकिस्तानात नेमकी काय चर्चा होतेय? दिग्गज खेळाडू भारावले

 

वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात भारताने चांगली खेळी करत सामना जिंकला. सॅमसनने 97 धावा एका बाजूने खिंड लढवत सहजपणे संघाला सामना जिंकवून दिला. आता भारत सेमी फायनलमध्ये इंग्लंडशी भिडणार आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
gautam gambhirRinku SinghT20 World CupT20 World Cup 2026

