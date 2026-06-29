'असा कोच नकोच!' टीम इंडियाच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरची उडवली खिल्ली, विदेशी बोर्डाचा कोचपदासाठी स्पष्ट नकार

Gautam Gambhir Trolled : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाला आयर्लंडने सलग दोन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. टीम इंडियाला दोन सामन्यांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाने मालिका देखील गमावली आहे. भारताच्या या दोन्ही सामन्यातील पराभवानंतर टीम इंडियाला आता सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये संघाच्या खराब कामगिरीनंतर श्रेयस अय्यर आणि कोच गौतम गंभीरवर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर आता आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने गौतम गंभीरची खिल्ली उडवली आहे.
आता सोशल मिडियावर भारतीय संघाचा पराभव झाल्यानंतर आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने गौतम गंभीरने आपल्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षक व्हावे अशी आपली इच्छा नाही, असे त्याने स्पष्ट केले आहे. ही पोस्ट सोशल मिडियावर केल्यानंतर काही क्षणातच व्हायरल झाली आहे. आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने टीम इंडियाचा झालेल्या पराभवानंतर सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "आम्ही आमच्या कोचिंग स्टाफमध्ये गौतम गंभीरला सामील करणार नाही याची आम्ही खात्री करू शकतो असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. मात्र, गंभीरकडे खूप टॅलेंट आहे आणि ते स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अशा भारतीय खेळाडूंबरोबर खेळतानाही आयर्लंडमध्ये असे निकाल लावण्यासाठी खूप क्षमता लागते.
We can confirm that we don't wish to add Gautam Gambhir to our coaching staff. He clearly has talent, though. To take those Indian players and deliver those results in Ireland takes truly remarkable gifts.— Iceland Cricket (@icelandcricket) June 28, 2026
भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने पहिल्यांदाच मालिका खेळली आणि त्याचा निकाल हा पराभव राहिला. त्यामुळे आता सोशल मिडियावर कर्णधारांवर देखील टीका केली जात आहे. पराभवानंतर श्रे यस अय्यर म्हणाला की, आमच्यासाठी हा निकाल निराशाजनक ठरला आहे ज्या पद्धतीने आयर्लंडच्या संघाने कामिगिरी केली खरच त्यांचे कौतुक आहे. त्यांना इकडची खेळपट्टी माहिती होती आणि त्यांनी फिल्डिंग देखील चांगली केली, आयर्लंडची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. गोलंदाजीच्या बाबतीत आम्ही मागे पडलो असे श्रेयस अय्यरने सांगितले.
हे ही वाचा
आयर्लंडच्या मानहानीकारक दौऱ्यानंतर, भारताची आता 1 जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी20 मालिका सुरू होत आहे. या इंग्लंड दौऱ्यावर वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळेल की त्याला तिथेही बेंचवरच बसावे लागेल, हे पाहणे बाकी आहे. मागील काही दिवसांपासून वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये खेळण्याची संधी मिळणार असे दावे सोशल मिडियावर केले जात होते पण वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.