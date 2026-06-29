Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /असा कोच नकोच! टीम इंडियाच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरची उडवली खिल्ली, विदेशी बोर्डाचा कोचपदासाठी स्पष्ट नकार

'असा कोच नकोच!' टीम इंडियाच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरची उडवली खिल्ली, विदेशी बोर्डाचा कोचपदासाठी स्पष्ट नकार

आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये संघाच्या खराब कामगिरीनंतर श्रेयस अय्यर आणि कोच गौतम गंभीरवर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर आता आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने गौतम गंभीरची खिल्ली उडवली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:33 PM IST
'असा कोच नकोच!' टीम इंडियाच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरची उडवली खिल्ली, विदेशी बोर्डाचा कोचपदासाठी स्पष्ट नकार
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'असा कोच नकोच!' टीम इंडियाच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरची उडवली खिल्ली, विदेशी बोर्डाचा कोचपदासाठी स्पष्ट नकार
Iceland Cricket Board3 min ago
2
uddhav thackeray19 min ago
3
family dispute45 min ago
4
Sanjay Raut52 min ago
5
Nasrapur54 min ago