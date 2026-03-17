'मी माणूस आहे, माझ्याकडून चुका झाल्या...' विराट - रोहितसोबतच्या नात्याबद्दल कोच गौतम गंभीरचा खुलासा

Gautam Gambhir About Virat And Rohit : टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर आणि दिग्गज क्रिकेटर्स विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचे संबंध फार बरे नाहीत हे जवळपास जगजाहीर आहे. मात्र कधीही या तिघांपैकी कोणीही याबाबत अधिकृतपणे भाष्य केलं नव्हतं. मात्र कोलकाता येथील एका कार्यक्रमात पहिल्यांदाच गौतम गंभीरने मान्य केलं की तो भारताचे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासोबतचे आपले संबंध नीट सांभाळू शकला नाही.16 मार्च रोजी एका कार्यक्रमात गौतम गंभीरने मान्य केलं की, मागच्या दीड वर्षात त्याच्याकडून काही चुका झाल्या, पण त्याचा हेतू स्वच्छ होता.
गौतम गंभीरने यात म्हटले की, 'मी माणूस आहे आणि मला सुद्धा चुका करण्याची मुभा आणि परवानगी असली पाहिजे. खेळाडूंना सुद्धा चुका करण्याचा हक्क आहे. मागच्या 18 महिन्यात माझ्याकडून सुद्धा अनेक चुका झाल्या असतील आणि त्यापासून मी कधीही मागे हटलो नाही. पण मी अनेकदा एक गोष्ट मानतो की योग्य हेतूने घेतलेला चुकीचा निर्णय स्वीकार केला जाऊ शकतो, पण चुकीच्या हेतूने घेतलेला निर्णय ड्रेसिंग रूममध्ये अजिबात स्वीकार्य नाही'.
गौतम गंभीर पुढे म्हणाला की, 'मी जेव्हा माझ्या ड्रेसिंग रूमच्या समोर प्रामाणिकपणे उभं राहून त्यांच्या नजरेला नजर मिळवून बोलू शकेन तेव्हा मला वाटतं की मी माझी जबाबदारी ठीकपणे पार पडत आहे'. गौतम गंभीरने टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाची धुरा सांभाळल्यावर अनुभवी खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. हा निर्णय त्यांनी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 मधील निराशाजनक प्रदर्शनानंतर घेतला होता. शिवाय, भारताच्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजचा निकाल सुद्धा अनपेक्षित लागला. परिणामी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) संघाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आणि काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर भारतीय टेस्ट क्रिकेट संघात अनेक बदल झाले. युवा खेळाडूंना जास्त संधी द्यायला सुरुवात झाली. तर संघाचं कर्णधारपद हे शुभमन गिलकडे सोपवलं जाऊ लागलं. गंभीर आणि शुभमन यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने इंग्लंड दौऱ्यावर टेस्ट सीरिज बरोबरीत सोडवली आणि मायदेशात वेस्ट इंडिजला पराभूत केले. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आता भारतीय संघासाठी केवळ एकदिवसीय स्वरूपात खेळत आहेत आणि दोघांचेही लक्ष 2027 च्या वर्ल्ड कपवर आहे. संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की विश्वचषक संघातील त्यांची जागा आपोआप निश्चित केली जाणार नाही आणि निवड केवळ कामगिरीवर आधारित असेल.