English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Gautam Gambhir About Virat And Rohit : कोलकाता येथील एका कार्यक्रमात पहिल्यांदाच गौतम गंभीरने मान्य केलं की तो भारताचे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासोबतचे आपले संबंध नीट सांभाळू शकला नाही.

पूजा पवार | Updated: Mar 17, 2026, 02:48 PM IST
'मी माणूस आहे, माझ्याकडून चुका झाल्या...' विराट - रोहितसोबतच्या नात्याबद्दल कोच गौतम गंभीरचा खुलासा
Photo Credit - Social Media

Gautam Gambhir About Virat And Rohit : टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर आणि दिग्गज क्रिकेटर्स विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचे संबंध फार बरे नाहीत हे जवळपास जगजाहीर आहे. मात्र कधीही या तिघांपैकी कोणीही याबाबत अधिकृतपणे भाष्य केलं नव्हतं. मात्र कोलकाता येथील एका कार्यक्रमात पहिल्यांदाच गौतम गंभीरने मान्य केलं की तो भारताचे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासोबतचे आपले संबंध नीट सांभाळू शकला नाही.16 मार्च रोजी एका कार्यक्रमात गौतम गंभीरने मान्य केलं की, मागच्या दीड वर्षात त्याच्याकडून काही चुका झाल्या, पण त्याचा हेतू स्वच्छ होता.  

Add Zee News as a Preferred Source

गौतम गंभीर काय म्हणाला? 

गौतम गंभीरने यात म्हटले की, 'मी माणूस आहे आणि मला सुद्धा चुका करण्याची मुभा आणि परवानगी असली पाहिजे. खेळाडूंना सुद्धा चुका करण्याचा हक्क आहे. मागच्या 18 महिन्यात माझ्याकडून सुद्धा अनेक चुका झाल्या असतील आणि त्यापासून मी कधीही मागे हटलो नाही. पण मी अनेकदा एक गोष्ट मानतो की योग्य हेतूने घेतलेला चुकीचा निर्णय स्वीकार केला जाऊ शकतो, पण चुकीच्या हेतूने घेतलेला निर्णय ड्रेसिंग रूममध्ये अजिबात स्वीकार्य नाही'. 

गौतम गंभीर पुढे म्हणाला की, 'मी जेव्हा माझ्या ड्रेसिंग रूमच्या समोर प्रामाणिकपणे उभं राहून त्यांच्या नजरेला नजर मिळवून बोलू शकेन तेव्हा मला वाटतं की मी माझी जबाबदारी ठीकपणे पार पडत आहे'. गौतम गंभीरने टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाची धुरा सांभाळल्यावर अनुभवी खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. हा निर्णय त्यांनी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 मधील निराशाजनक प्रदर्शनानंतर घेतला होता. शिवाय, भारताच्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजचा निकाल सुद्धा अनपेक्षित लागला. परिणामी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) संघाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला आणि काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली.

रहित - विराटच्या निवृत्तीनंतर संघात अनेक बदल : 

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर भारतीय टेस्ट क्रिकेट संघात अनेक बदल झाले. युवा खेळाडूंना जास्त संधी द्यायला सुरुवात झाली. तर संघाचं कर्णधारपद हे शुभमन गिलकडे सोपवलं जाऊ लागलं. गंभीर आणि शुभमन यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने इंग्लंड दौऱ्यावर टेस्ट सीरिज बरोबरीत सोडवली आणि मायदेशात वेस्ट इंडिजला पराभूत केले. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आता भारतीय संघासाठी केवळ एकदिवसीय स्वरूपात खेळत आहेत आणि दोघांचेही लक्ष 2027 च्या वर्ल्ड कपवर आहे. संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की विश्वचषक संघातील त्यांची जागा आपोआप निश्चित केली जाणार नाही आणि निवड केवळ कामगिरीवर आधारित असेल.

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Virat Kohlirohit sharmamarathi newsCricket NewsT20 World Cup 2026

