Marathi News
शुभमन गिलला टी20 वर्ल्ड कप संघातून बाहेर केल्यावर गौतम गंभीरची पहिली रिऍक्शन

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाच्या टेस्ट आणि वनडे संघाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलला टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठीच्या भारतीय संघात संधी देण्यात आलेली नाही. यावर गौतम गंभीरच्या रिऍक्शनचा व्हिडीओ समोर आलेला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 21, 2025, 03:06 PM IST
शुभमन गिलला टी20 वर्ल्ड कप संघातून बाहेर केल्यावर गौतम गंभीरची पहिली रिऍक्शन
(Photo Credit : Social Media)

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC World Cup 2026) फेब्रुवारीच्या 7 तारखेपासून सुरु होणार आहे. यंदा स्पर्धेचे आयोजन भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये केलं जाणार असून एकूण 20 संघांमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली असून यात स्टार फलंदाज शुभमन गिलला स्थान देण्यात आलेलं नाही. शुभमन गिल (Shubman Gill) हा मागील काही सामन्यांमध्ये टीम इंडियाच्या (Team India) टी20 संघाचा उपकर्णधार होता. मात्र गिलला सतत झालेल्या दुखापती आणि टीमला हव्या असलेल्या विकेटकिपर फलंदाजच्या कॉम्बिनेशनमुळे गिलला संघातून डच्चू देण्यात आला. याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी हेड कोच गौतम गंभीरला (Gautam Gambhir) एअरपोर्टवर पत्रकारांनी घेरलं. सध्या त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. 

 गौतम गंभीरची रिऍक्शन कशी होती?

15 सदस्यीय टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली त्यानंतर काही वेळात हेड कोच गौतम गंभीर दिल्ली एअरपोर्टवर आला. तेव्हा रिपोर्ट्सने त्याला गिलच्याबाबत सिलेक्टर्सने जो निर्णय घेतला त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सांगितले, पण गौतम गंभीरने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही आणि तो सरळ कारमध्ये बसला आणि निघून गेला. शुभमन गिलला संघाबाहेर केलेल्या प्रश्नावर हेड कोच गौतम गंभीरने राखलेलं मौन खूप काही सांगून जातं. चीफ सिलेक्टर  अजित आगरकरने टीम इंडियाचा वनडे आणि टेस्ट कर्णधार असलेल्या 26 वर्षीय शुभमन गिलला बाहेर केलं. गिलने आशिया कप टी20 मध्ये संघात पुनरागमन केलं होतं आणि संजू सॅमसनला ओपनिंगमधून बाहेर काढलं, पण तो फॉर्ममध्ये राहिला नाही. 15 इनिंगमध्ये 291 धावा त्याने केल्या, तर त्यांचं स्ट्राईक रेट 137.26 एवढं राहिलं. पण यात त्याने एकही अर्धशतक ठोकलं नाही, पाकिस्तान विरुद्ध  47 धावा हा त्याच्या बॅटमधून निघालेला सर्वोत्तम स्कोअर होता. 

दुखापतीने वाढवलं टेन्शन : 

दुखापतीने शुभमन गिलचं टेन्शन वाढवलं असून घोट्याला झालेल्या दुखापतीमुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या शेवटच्या टी 20 सामन्यातून बाहेर झाला होता. यावेळी संजू सॅमसनला संधी मिळाली आणि त्याने 22 बॉलमध्ये 37 धावा केल्या. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजच्या पहिल्या सामन्यात मानेला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला टी 20 आणि वनडे सीरिजमधून सुद्धा बाहेर रहावे लागेल होते. आता गिल आणि जितेश शर्मा या दोघांना टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या टीम इंडियाच्या संघातून बाहेर ठेवण्यात आलं असून त्याऐवजी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात भारतीय संघासाठी ओपनिंग करेल. अक्षर पटेलला आता गिल ऐवजी उपकर्णधार बनवण्यात आलं असून सूर्यकुमार यादवकडे टीम इंडियाचं कर्णधारपद आहे. 

हेही वाचा : 'मागची दोन वर्ष त्याने खूप....' वर्ल्ड कप संघात सिलेक्शन झाल्यावर ईशान किशनच्या आईला अश्रू अनावर, पाहा काय म्हणाल्या?

टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

