Marathi News
  • तेवढी लायकीही नाही, लाज वाटली पाहिजे म्हणणाऱ्या किर्ती आझाद यांना गौतम गंभीरचं सडेतोड उत्तर, त्या खेळाडूंचा विचार करा

'तेवढी लायकीही नाही', लाज वाटली पाहिजे म्हणणाऱ्या किर्ती आझाद यांना गौतम गंभीरचं सडेतोड उत्तर, 'त्या खेळाडूंचा विचार करा'

Gautam Gambhir on Kirti Azad: टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर ट्रॉफी घेऊन हनुमान मंदिरात गेल्याबद्दल माजी क्रिकेटर आणि खासदार किर्ती आझाद यांनी टीका केली आहे. त्यांच्या टीकेला भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने उत्तर दिलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 11, 2026, 10:51 AM IST
'तेवढी लायकीही नाही', लाज वाटली पाहिजे म्हणणाऱ्या किर्ती आझाद यांना गौतम गंभीरचं सडेतोड उत्तर, 'त्या खेळाडूंचा विचार करा'

Gautam Gambhir on Kirti Azad: भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह अहमदाबादमधील हनुमान मंदिरात ट्रॉफी घेऊन दर्शनासाठी पोहोचले होते. भारतीय संघाचे माजी क्रिकेटर आणि 1983 च्या वर्ल्डकप विजेत्या संघाचे खेळाडू किर्ती आझाद यांनी यावरुन टीका केली असून, भारतीय संघाला लाज वाटली पाहिजे असं म्हटलं आहे. यानंतर नेहमी सडेतोड भूमिका घेणाऱ्या गौतम गंभीरने त्यांना उत्तर दिलं आहे. अशा विधानांमुळे आपलाच संघ आणि खेळाडूंचा अपमान केला जात असून, हे करता कामा नये असं गौतम गंभीरने ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. 

भारतीय संघाने ट्रॉफी फक्त मंदिरात का नेली? इतर धार्मिक ठिकाणी का नेली नाही? अशी विचारणा करत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार किर्ती आझाद यांनी ही कृती भेदभाव निर्माण करणारी असल्याचं म्हटलं आहे. यानंतर गौतम गंभीरने त्यांना प्रत्युत्तर दिलं असून संघाच्या निवडीची पाठराखण केली आहे. 

"हा प्रश्न उत्तर देण्याच्याही लायकीचा नाही. संपूर्ण देशासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे. जर तुम्ही मला विचाराल, तर हा आपल्या संपूर्ण देशासाठी एक प्रचंड मोठा क्षण आहे. मला वाटतं की, विश्वचषक विजेत्यांचा आपण यथोचित गौरव करणं महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच मी म्हणतो काही ठराविक विधानं...त्या विधानांचा बाऊ करण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण अशा गोष्टींमुळे तुमच्या यशाचे महत्त्वच कमी होईल," असं गौतम गंभीर म्हणाला आहे. 

'भारतीय संघाला लाज वाटली पाहिजे', मंदिरात गेल्याने संतापलेल्या किर्ती आझाद यांना हरभजन सिंगने सुनावलं, 'ही त्यांची श्रद्धा'

 

"जर तुम्हाला त्या 15 खेळाडूंचे यश आणि त्यांचे कष्ट कमी लेखायचे असतील, तर मग उद्या कोणीही काहीही विधान करेल आणि आपण ते गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात करू. जे त्या खेळाडूंच्या दृष्टीने अजिबात योग्य ठरणार नाही," असंही त्याने सांगितलं. कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक हस्तक्षेपाशिवाय, खेळाडूंना त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीने आनंद साजरा करण्याची मुभा दिली गेली पाहिजे असं स्पष्ट मतही त्याने मांडलं आहे. 

"या मुलांनी किती सोसलं असेल, कशातून गेले असतील याची कल्पना करा. दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील एक सामना गमावल्यानंतर त्यांच्यावर किती प्रचंड दडपण आलं होतं, या मुलांनी कोणत्या प्रकारच्या दबावाचा सामना केला होता. आज जर तुम्ही अशा प्रकारचे विधान करत असाल, तर तुम्ही अक्षरशः तुमच्याच खेळाडूंचा आणि तुमच्याच संघाचा अपमान करत आहात; आणि असे कदापि केले जाऊ नये," असं त्याने पुढे नमूद केलं.

किर्ती आझाद यांनी काय म्हटलं आहे?

"टीम इंडियाची लाज वाटते! १९८३ मध्ये जेव्हा आपण कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक जिंकलो, तेव्हा आपल्या संघात हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मांचे खेळाडू होते. आपण ती विश्वचषक ट्रॉफी आपल्या धर्माच्या जन्मभूमीवर—आपल्या मातृभूमीवर, म्हणजेच भारत, इंडिया किंवा हिंदुस्तानमध्ये—घेऊन आलो होतो. मग आता भारतीय क्रिकेटची ही ट्रॉफी अशा प्रकारे एका विशिष्ट ठिकाणीच का ओढली जात आहे? एखाद्या मशिदीत का नाही? एखाद्या चर्चमध्ये का नाही? एखाद्या गुरुद्वारामध्ये का नाही? हा संघ 'भारता'चे प्रतिनिधित्व करतो — केवळ सूर्यकुमार यादव किंवा जय शाह यांच्या कुटुंबाचे नाही," असं किर्ती आझाद यांनी म्हटलं आहे. 

"सिराजने ती ट्रॉफी घेऊन कधीच मशिदीत मिरवणूक काढली नाही. संजूने ती कधीच चर्चमध्ये नेली नाही. त्या संघात संजूची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती आणि तो 'मॅन ऑफ द टूर्नामेंट' देखील ठरला होता. ही ट्रॉफी 1.4 अब्ज भारतीयांची आहे—आणि तेही प्रत्येक धर्माच्या भारतीयांची—ही केवळ 'एकाच धर्माचा विजयोत्सव' नव्हे!," असंही त्यांनी म्हटलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
gautam gambhirkirti azadT20 World Cup 2026Indian cricket teamSuryakumar Yadav

