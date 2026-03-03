'तू एकटा नाहीस', रिंकू सिंह सोबत उभी राहिली संपूर्ण टीम इंडिया, कोच गौतम गंभीर काय म्हणाला?

T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात सुपर 8 च्या सामन्यापूर्वी भारतीय ड्रेसिंग रूमचं वातावरण काहीसं भावुक होतं. टीम इंडियाचा (Team India) फिनिशर रिंकू सिंह (Rinku Singh) आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघाशी जोडला गेला होता. रिंकू सिंहचे वडील खानचंद हे मागील काही काळापासून कॅन्सरशी झुंज देत होते. दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सामन्यानंतर वडिलांची तब्येत बिघडल्याने रिंकू सिंह त्याच्या घरी गेला होता, मग पुन्हा झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी चेन्नईला पोहोचला. वेस्ट इंडिज विरुद्ध सामन्यापूर्वी त्याच्या वडिलांचं निधन झालं, वडिलांवर अंत्यसंस्कार करून तो पुन्हा दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियात परतला.
वैयक्तिक आयुष्यात वडिलांचं छत्र हरपलं असताना रिंकू सिंहने देशासाठी दाखवलेल्या शौर्याचं आणि समर्पणाचं हेड कोच गौतम गंभीरने कौतुक केलं. बीसीसीआयने एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये गौतम गंभीरने रिंकू सिंहच कौतुक करताना आणि त्याची हिंमत वाढवताना दिसला. गंभीरने म्हटले की, 'रिंकू, संघात पुन्हा परत येण्यासाठी खूप शौर्य आणि मजबूत चरित्र लागतं. एक गोष्ट लक्षात ठेव तू एकटा नाहीयेस, पूर्ण संघ तुझ्या सोबत उभा आहे. म्हणून मजबुतीने उभा राहा'.
सामन्याचा दबाव लक्षात घेऊन गौतम गंभीरने खेळाडूंना निर्भयपणे राहण्याचा मंत्र दिला. त्याने सांगितले की नॉकआउट सारख्या सामन्यात दबावापासून पळायचं नाही तर त्याच्यासोबत हात मिळवायचा. गंभीर खेळाडूंना म्हणाला की, 'दबाव आहे, हे स्पष्ट आहे. आपण त्यापासून लपून राहू नये याची खात्री करा, परंतु ते स्वीकारा. जर तुम्हाला कधी दबाव जाणवला तर सकारात्मक कृती करा. धाडसी व्हा आणि एकमेकांसाठी खेळा. दबावाखाली नाही तर उत्साहाने मैदानावर उतरा'.
हेड कोच गौतम गंभीरने दिलेल्या ऊर्जा पूर्ण भाषणाचा प्रभाव टीम इंडियावर झालेला पाहायला मिळाला. वेस्ट इंडिज विरुद्ध झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने 5 विकेट्सने विजय मिळवला. विजयासाठी 196 धावांचं मोठं आव्हान असताना सुद्धा टीम इंडियाचे खेळाडू डगमगले नाहीत. या सामन्यात संजू सॅमसनने सर्वाधिक 97 धावांची खेळी केली होती. रिंकू सिंह या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 चा भाग नव्हता, मात्र त्याने कठीण परिस्थितीत जी हिम्मत दाखवली त्यामुळे सर्वांनाच प्रेरणा मिळावी.