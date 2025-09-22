गौतम गंभीरने खेळाडूंना हस्तांदोलन करण्यासाठी परत मैदानात पाठवले, IND vs PAK सामन्यानंतर काय घडले?

Gautam Gambhir Sent Back Indian Player To Shake Hands: आशिया कप सुपर-4 मध्ये (Asia Cup 2025) दुबईत झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतरची एक घटना सध्या चर्चेत आहे. सामना जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. मात्र या सगळ्यात गौतम गंभीरांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे वादंग रंगाला आलं आहे.नक्की काय आहे या व्हिडीओमध्ये चला जाणून घेऊयात.
भारताने पाकिस्तानवर 6 विकेट्सने मात केल्यानंतर भारतीय खेळाडू थेट ड्रेसिंगरूमकडे निघाले. या वेळी गंभीर यांनी खेळाडूंना थांबवत पुन्हा मैदानात पाठवलं. मात्र, त्यांनी स्पष्ट सूचनाच दिल्या – “अंपायरशी हस्तांदोलन करा, पाकिस्तानी खेळाडूंकडे जाण्याची गरज नाही.” ही बाब पाहून पाकिस्तानचे खेळाडू थोडेसे चकित झाले. हीच वृत्ती सामन्याच्या सुरुवातीपासून दिसून आली होती. टॉसच्या वेळी सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा यांच्याशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. सामन्यानंतर गंभीर अंपायरकडे बोट दाखवत खेळाडूंना म्हणाले – “अरे, कमीत कमी अंपायरशी तरी हात मिळवा.”
गंभीर यांनी नंतर इंस्टाग्रामवर भारतीय खेळाडूंचा फोटो पोस्ट करत “Fearless” अशी कॅप्शन दिली. त्यामुळे त्यांचा ठामपणा आणि आक्रमक भूमिकाही समोर आली. टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाडू अधिक जोशात आणि आक्रमक पद्धतीने मैदानात उतरलेले दिसत आहेत.
Arey umpire se to mil loo!!
Gautam Gambhir invited the Indian players to exchange handshakes—but only with the umpires pic.twitter.com/iBkdhye87j
— KKR Karavan (@KkrKaravan) September 21, 2025
पाकिस्तानने दिलेलं 172 धावांचं लक्ष्य भारतीय फलंदाजांनी सहज गाठलं. शुभमन गिल (47) आणि अभिषेक शर्मा (74) यांनी फक्त 59 चेंडूत 105 धावांची दमदार भागीदारी केली. या जोडीमुळे सामना सुरुवातीपासून भारताच्या पकडीत राहिला.
भारताचा पुढचा सुपर-4 सामना बुधवार (24 सप्टेंबर) रोजी बांगलादेशविरुद्ध आहे. तर पाकिस्तानचा सामना मंगळवारी (23 सप्टेंबर) श्रीलंकेशी होणार आहे. भारताने जर बांगलादेशवर विजय मिळवला, तर त्यांचा फाइनलमध्ये प्रवेश जवळजवळ निश्चित होईल. सुपर-4 मधील अव्वल दोन संघ 28 सप्टेंबर रोजी अंतिम लढत खेळणार आहेत.