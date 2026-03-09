English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाला, सोशल मीडियासाठी नाही तर ड्रेसिंग रूमसाठी...

T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाला, "सोशल मीडियासाठी नाही तर ड्रेसिंग रूमसाठी..."

Gautam Gambhir Critics Statement: गौतम गंभीरने 2007 चा टी-20 विश्वचषक आणि 2011 चा क्रिकेट विश्वचषक खेळाडू म्हणून जिंकला. नंतर प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी 2025 मध्ये भारताला आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये नेले. आता, गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली, भारतीय संघाने 2026 चा टी-20 विश्वचषक देखील जिंकला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 9, 2026, 09:58 AM IST
T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाला, "सोशल मीडियासाठी नाही तर ड्रेसिंग रूमसाठी..."
Gautam Gambhir slams trollers after team India title win T20 World cup 2026 against new Zealand

Gautam Gambhir slams trollers: 2026 च्या टी-20 विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup 2026) अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत विजेतेपद पटकावले. 8 मार्च रोजी अहमदाबादमधील  नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Stadium येथे झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडसमोर 256 धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा डाव 19 षटकांत 159 धावांवरच आटोपला. या ऐतिहासिक विजयाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने टीकाकारांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्याने स्पष्ट केले की, ते सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया किंवा टीकेसाठी उत्तरदायी नाहीत. त्याच्या मते, त्याची खरी जबाबदारी ड्रेसिंग रूममधील खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ यांच्याप्रती आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाला गौतम गंभीर?

भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर या विजयानंतर त्याच्या टीकाकांवर चिडला. "सोशल मीडियावरील लोकांना उत्तरं देण्यास बांधील नाही.  मी चेंजिंग रूममधील 30 लोकांना उत्तर देण्यास बांधील आहे. संघाने मला प्रशिक्षक बनवलं आहे. खेळाडूंनी मला प्रशिक्षक बनवले. मी ही ट्रॉफी राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना समर्पित करतो. भारतीय संघाला या पातळीवर आणल्याबद्दल राहुल भाई आणि सीओईमध्ये खेळाडूंची एक पाइपलाइन तयार केल्याबद्दल लक्ष्मण यांचे मी आभार मानतो," असं गंभीरने फायनल जिंकल्यानंतर म्हटलं. 

गौतम गंभीरने  सडेतोड उत्तर देत म्हणाला की, “माझी जबाबदारी सोशल मीडियावरील लोकांसाठी नाही. ड्रेसिंग रूममध्ये असलेल्या सुमारे 30 लोकांसाठी मी उत्तर देण्यास बांधील आहे. ” विशेष म्हणजे, खेळाडू म्हणून गंभीर आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक 2007 आणि आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक 2011 या स्पर्धा जिंकलेल्या भारतीय संघाचा भाग होता. आता प्रशिक्षक म्हणून त्याने 2026 मध्ये टी20 विश्वचषक जिंकून आणखी एक मोठी कामगिरी नोंदवली आहे.

विजयाचे श्रेय कोणाला दिले?

गंभीरने या विजयानंतरचे श्रेय आपल्या खेळाडूंना दिले. “कोच तेव्हाच चांगला ठरतो जेव्हा त्याच्याकडे चांगली टीम असते. खेळाडूच मला आजचा कोच बनवतात,” असे ते म्हणाले. भारताच्या विजयात संजू सॅमसन (८९ धावा), अभिषेक शर्मा (५२ धावा) आणि इशान किशन (५४ धावा)  यांच्या आक्रमक फलंदाजीने मोठी भूमिका बजावली.

ट्रॉफीचे महत्त्व अधोरेखित केले

यावेळी प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने भारतीय क्रिकेटमध्ये ट्रॉफीचे महत्त्व अधोरेखित केले. “आपण खूप वर्षे वैयक्तिक विक्रम साजरे केले. पण आता माइलस्टोनपेक्षा ट्रॉफी महत्त्वाची आहे,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी ही विजेतेपदाची ट्रॉफी राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना समर्पित केली. भारतीय क्रिकेटसाठी द्रविड यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल आणि नॅशनल क्रिकेट अकॅडमीच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे नेतृत्व केल्याबद्दल लक्ष्मण यांचे विशेष कौतुक केले.

 

 

निडर फलंदाजीचेही कौतुक 

भारतीय संघाच्या निडर फलंदाजीचेही गंभीर याने कौतुक केले. त्याच्या मते, खेळाडूंनी पराभवाची भीती सोडून धाडसी खेळ करणे आवश्यक आहे. “120 धावा करून बाद होणेही चालेल, पण निर्भय खेळणे महत्त्वाचे आहे. सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये 250 धावा करणे ही त्याचीच साक्ष आहे,” असे गौतम म्हणाला.  दरम्यान, भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यानेही गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली खेळताना टीम जिंकणे हेच नेहमी प्राधान्य होते, असे सूर्याकुमार यादव याने सांगितले.

एकूणच, निडर खेळ, आत्मविश्वास आणि संघभावनेच्या जोरावर भारताने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकला. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी या विजयाचे श्रेय खेळाडूंच्या मेहनतीला देत ट्रॉफीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs NZT20 World Cup 2026gautam gambhir

इतर बातम्या

T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सड...

स्पोर्ट्स