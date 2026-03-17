  MS Dhoni बनणार टीम इंडियाचा हेड कोच? गौतम गंभीरने दिली हिंट, म्हणाला मला हवंय की त्याने माझ्या जागी

MS Dhoni बनणार टीम इंडियाचा हेड कोच? गौतम गंभीरने दिली हिंट, म्हणाला 'मला हवंय की त्याने माझ्या जागी'

Gautam Gambhir About MS Dhoni : टीम इंडियाचा माजी कर्णधार एम एस धोनी आणि टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर यांच्यात मागील काही दिवसांपासून वेगळीच बॉण्डिंग पाहायला मिळत आहे. धोनीने भारताच्या वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर हेड कोच गौतम गंभीर विषयी पोस्ट केली होती. ज्यावर गंभीरने एका कार्यक्रमात बोलताना एम एस धोनी हा हेड कोच झाला तर मला आनंद होईल असे म्हटले. 

पूजा पवार | Updated: Mar 17, 2026, 07:23 AM IST
Photo Credit - Social Media

Gautam Gambhir About MS Dhoni : भारतीय क्रिकेटर्समध्ये मागील काही दिवसात एक वेगळीच बॉण्डिंग पाहायला मिळत असून यामुळे त्यांचे फॅन्स हे खुश आहेत. यापूर्वी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आणि एम एस धोनी या दोन्ही माजी भारतीय क्रिकेटर्समध्ये कोल्ड वॉर असल्याचं दिसून येत होतं. गौतम गंभीरने अनेकदा 2011 च्या वर्ल्ड कप विजेत्या प्रसंगाचा उल्लेख करताना 'सिर्फ एक छक्केने वर्ल्ड कप नही जीताया' असा खोचक टोला मारताना दिसायचा. मात्र आता गौतम गंभीर आणि एम एस धोनी यांच्यातील संबंध हे सुधारल्याचे दिसतायत. गौतम गंभीर 2024 मध्ये भारतीय संघाचा कोच झाल्यापासून दोघांमध्ये एकमेकांविषयीचा सन्मान खूप वाढला आहे. सध्या एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर एम एस धोनीबाबत एक मोठी गोष्ट बोललाय, ज्यामुळे एम एस धोनी (MS Dhoni) हा टीम इंडियाचा (Team India) हेड कोच बनणार याचर्चेला हवा मिळाली आहे. 

मला हवंय की त्याने माझ्या जागी असावं : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात एहेड कोच गौतम गंभीरला एम एस धोनीने केलेल्या पोस्टबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला जो त्याने टीम इंडियाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर गौतम गंभीरसाठी लिहिला जोतं. यावर उत्तर देताना टीम इंडियाचा हेड कोचने सांगितले की, त्याला हवंय की एक दिवस एम एस धोनी त्याच्या जागी असेल आणि तो धोनीच्या जागी, तेव्हा तो सुद्धा असंच लिहेल'.  

गौतम गंभीरने म्हटले की, 'ही चांगली गोष्ट आहे की ती वर्ल्ड कप फायनल पाहण्यासाठी आला होता आणि त्याने मला हसायला सांगितलं. मला हवंय की एक दिवस त्याने माझ्या जागेवर असावे आणि मी त्याच्या. तेव्हा मी सुद्धा त्याच्यासाठी असाच अभिनंदनाचा मेसेज लिहीन आणि आशा करतो की तो त्यादिवशी डगआउटमध्ये बसून हसेल'. 

धोनीने गंभीरसाठी कोणती पोस्ट लिहिली होती? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाला. यात भारताने 96 धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर धोनीने तब्बल दोन वर्षांनी त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. ज्यात त्याने टीम इंडियाला वर्ल्ड कप विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि हेड कोच गौतम गंभीरला हसण्यास सांगितले. एम एस धोनीने लिहीलं की, 'अहमदाबादमध्ये इतिहास घडला. संघ आणि सपोर्ट स्टाफचे अभिनंदन. देशभरातील चाहत्यांचेही अभिनंदन. तुम्हा सर्वांना खेळताना पाहून आनंद झाला. कोच साहेब तुमच्यावर स्माईल खूप चांगली दिसते'. एम एस धोनीने यात जसप्रीत बुमराहला सुद्धा चॅम्पियन गोलंदाज म्हणून संबोधले'. एम एस धोनी हा 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथे झालेला सामना पाहण्यासाठी उपस्थित होता. 

भारताचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी हा 2021 टी20 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचा मेंटॉर होता, मात्र त्याला कोचिंग करण्याचा अनुभव नाही. असे असूनही, क्रिकेट तज्ज्ञांच्या मते, निवृत्तीनंतर तो केवळ चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) मार्गदर्शकच बनणार नाही, तर भविष्यात टीम इंडियामध्येही त्याला मोठी भूमिका मिळू शकते.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

