गौतम गंभीर आवडत्या खेळाडूला संघात घेतो? वरुण चक्रवर्तीने सांगितलं कसं होतं प्लॅनिंग

Gautam Gambhir Support Indian Players : टीम इंडियाचा नवा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सध्या फॉर्मात आहे. मैदानाबाहेरही त्यांची नेतृत्वशैली, थेट आणि ठाम भूमिका घेण्याची तयारी, आणि एकदा निवडलेल्या खेळाडूंवर अढळ विश्वास ठेवण्याची सवय सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेषतः त्यांच्या ‘आवडत्या खेळाडूं’ना मिळणाऱ्या संधींवर सर्वांचे लक्ष आहे.
अशाच खेळाडूंपैकी एक म्हणजे फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती. एकेकाळी टी-20 विश्वचषकात सपशेल अपयशी ठरल्यावर वरुणचा संघातून पत्ता कट झाला होता. मात्र गंभीर जेव्हा केकेआरचा मेंटॉर बनला आणि नंतर टीम इंडियाचा कोच तेव्हा वरुणसाठी दुसरी संधी पुन्हा निर्माण झाली. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 दरम्यान वरुणला अंतिम क्षणी संघात स्थान दिलं गेलं आणि त्यानेही त्या विश्वासाचं सोनं केलं. सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडला तंबूत पाठवत त्याने निर्णायक विकेट घेतली आणि भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली.
रेव्हस्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत वरुणने गौतम गंभीरबद्दल मनमोकळेपणाने भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणतो, “गौतीभाईंनी मला पुनरागमनाची संधी दिली. जेंव्हा सगळे मला विसरत होते, तेंव्हा ते मला सांगायचे ‘कोणीही तुला दुर्लक्ष केलं तरी मी तुला माझ्या प्लॅनमध्ये ठेवीन.’” वरुणच्या मते गंभीर फक्त प्लॅनिंगमध्ये नाही, तर ड्रेसिंग रूममध्येही योद्ध्याची मानसिकता घेऊन येतो. त्यामुळे खेळाडूंमध्ये एक वेगळी ऊर्जा तयार होते आणि तीच ऊर्जा केकेआरच्या तिसऱ्या आयपीएल विजयानंतर आता टीम इंडियामध्येही दिसत आहे.
Varun Chakaravarthy credits Gautam Gambhir for his comeback to India's national team #VarunChakaravarthy #GautamGambhir #AsiaCup #CricketTwitter pic.twitter.com/nLajwb5jkB
— InsideSport (@InsideSportIND) August 18, 2025
गंभीरने प्रशिक्षक म्हणून आपल्या आवडत्या खेळाडूंवर विश्वास ठेवत त्यांच्यातील क्षमतेला वाव दिला आहे आणि वरुण चक्रवर्ती हे त्याचं उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
त्याने टी-20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पण भारतासाठी 2021 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध केलं.
त्याची खासियत म्हणजे मिस्ट्री स्पिन म्हणजे त्याच्या गोलंदाजीत विविध प्रकार असतात (जसे की लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कॅरम बॉल), ज्यामुळे फलंदाजांना त्याचा अंदाज घेणे कठीण जाते.
तो कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) या संघासाठी खेळतो. 2020 पासून तो केकेआरचा प्रमुख फिरकीपटू आहे.
गंभीरने अनेकदा वरुणवर विश्वास दाखवला आहे कारण त्याला वाटतं की वरुण मोठ्या सामन्यांमध्ये प्रभाव टाकू शकतो. गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली वरुणला पुन्हा संघात स्थान मिळालं आणि त्याने त्या संधीचं सोने केलं.