'2027 चा वर्ल्ड कप....', गुवाहाटीनंतर रांचीमध्येही फॅन्सने गंभीरला केलं ट्रोल, भर मैदानात केला हल्लाबोल

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) टेस्ट सीरिजमध्ये टीम इंडियाचा (Team India) दारुण पराभव झाला. गुवाहाटी टेस्टमध्ये तर टीम इंडियाचा 408 धावांनी पराभव झाला आणि हा पराभव टीम इंडियाच्या आतापर्यंतच्या टेस्ट इतिहासातील हा सर्वात मोठा पराभव होता. यानंतर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) याच्यावर सर्वस्थरातून टीका होत आहे. गुवाहाटी टेस्टमध्ये टीम इंडियाचा (Team India) पराभव झाल्यावर स्टेडियममध्ये उपस्थित प्रेक्षकांनी 'गौतम गंभीर हाय हाय' च्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर आता प्रेक्षकांचा हाच राग गंभीरला रांची स्टेडियमवर सुद्धा सहन करावा लागतोय.
गौतम गंभीर हेड कोच झाल्यापासून टीम इंडियाचं घरच्या मैदानावरील टेस्ट क्रिकेटमधील प्रदर्शन ढासळलं आहे. यापूर्वी न्यूझीलंड विरुद्ध टेस्ट सीरिजमध्ये टीम इंडियाला 3-0 ने पराभूत व्हावं लागलं होतं. तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुद्धा टीम इंडियाला 2-0 ने क्लीन स्वीप मिळाला. त्यामुळे घरच्या मैदानावरील टीम इंडियाच्या खराब टेस्ट परफॉर्मन्समुळे चाहते हेड कोच गौतम गंभीरवर नाराजी व्यक्त करतायत. गंभीर आल्यानंतर भारतीय टेस्ट संघात अनेक बदल करण्यात आले.
27 नोव्हेंबर रोजी टीम इंडिया रांचीमध्ये पोहोचली. 30 नोव्हेंबर रोजी रांची येथील स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी टीम इंडिया रांची स्टेडियमवर सराव करत होती, यावेळी हेड कोच गौतम गंभीर सुद्धा याठिकाणी उपस्थित होता. टीम इंडियाचा सराव पाहण्यासाठी चाहत्यांनी स्टेडियममध्ये गर्दी केली. यात काही चाहत्यांचा रोष हेड कोच गौतम गंभीरला स्वीकारावा लागला. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये फॅन्स गंभीरला पाहून बोलतायत की, 'आपण घरच्या मैदानावर 3-0 असा पराभव पत्करला आणि नंतर दक्षिण आफ्रिकेकडूनही पराभव पत्करला. कोचिंग सोडा. घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपण जिंकू शकत नाही. 2027 चा वर्ल्ड कप विसरून जा'.
22 नोव्हेंबर पासून सुरु झालेल्या गुवाहाटी टेस्टचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता. दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात सुरुवातीपासूनच दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर वरचढ ठरताना पाहायला मिळाली. टीम इंडिया फलंदाजीच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये सुद्धा प्रभाव दाखवू शकली नाही. टीम इंडियाचा पराभव झाल्यानंतर स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या काही भारतीय फॅन्सनी 'गौतम गंभीर हाय हाय' अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. काही मिनिटं या घोषणा सुरु होत्या, त्यानंतर लगोलग स्टेडियममधील सुरक्षा रक्षकांनी येऊन या फॅन्सना हटकलं. सध्या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
It's Ranchi Gautam Gambhir
Fans Said ; 3-0 Ghar mai , Africa ke sath 2-0 Coaching Chod do
It's not easy for him to continue if he not won T20 world cup pic.twitter.com/LcBBl0uo3A
Sachin (Sachin168819) November 28, 2025
केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.
टेम्बा बावुमा (कर्णधार), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, मार्को यानसेन, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रेयान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रायन.
गौतम गंभीर टीम इंडियाचा हेड कोच कधी झाला?
गौतम गंभीर राहुल द्रविड याच्यानंतर टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले.
गौतम गंभीरच्या कोचिंगवर का प्रश्न उपस्थित होतायत?
न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजमधील पराभवानंतर गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणावर प्रश्न उपस्थित होतायत.
गौतम गंभीरच्या कोचिंगमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी कशी आहे?
गौतम गंभीरच्या कोचिंगमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी मध्यम राहिली आहे.