Marathi News
गौतम गंभीरचा 'गँगस्टर' मोड, हारिस रौफने भारतीय खेळाडूंना डिवचल्यावर कोचला राग झाला अनावर, समोर आला Unseen Video

Gautam Gambhir Angry Video : आशिया कप 2025 मधील गौतम गंभीरचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात सुपर ४ सामन्यात गंभीर हारिस रौफच्या कृतीवर खूप भडकला होता. 

पूजा पवार | Updated: Sep 30, 2025, 06:59 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Gautam Gambhir Angry Video : आशिया कप 2025 च्या (Asia Cup 2025) फायनलमध्ये भारताने पाकिस्तानवर 5 विकेट राखून विजय मिळवला. या जबरदस्त विजयाचा शिल्पकार ठरलेल्या तिलक वर्मामी नाबाद 69 धावा केल्या. परंतु या सगळ्यात जास्त चर्चा ही गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) प्रतिक्रियेची झाली. त्याने तिलक वर्माच्या बॅटमधून निघालेला सिक्स उत्साहित होऊन साजरा केला. त्याने हा सिक्स हारिस रौफच्या (Haris Rauf) गोलंदाजीवर लगावला होता. यानंतर आता याच स्पर्धेतील हेड कोच गंभीरचा व्हिडीओ समोर येत आहे ज्यात सुपर 4 सामन्यात गंभीर हारिस रौफच्या कृतीवर खूप भडकला होता आणि त्याला धडा शिकवण्यासाठी थेट मैदानात जाणार होता. 

यंदाच्या आशिया कप स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तब्बल तीन वेळा सामना रंगला होता. दोन्ही संघ आशिया कपच्या सुपर 4 सामन्यात सुद्धा भिडले होते. त्यावेळी दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये खूप तणाव दिसला. या सामन्यात खूप वाद झाले. विशेषतः हरिस रौफ आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात एका क्षणी दोन्ही खेळाडू आपसात भिडले आणि पंचांना हस्तक्षेप करावा लागला. या घटनेदरम्यान गौतम गंभीरचा सुद्धा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात गंभीर मैदानावर भारतीय फलंदाजांशी भांडण करणाऱ्या पाकिस्तानी खेळाडूवर रागवताना दिसला. गंभीर खूप चिडलेला होता आणि तो ड्रेसिंग रूममधून बाहेर येत मैदानाच्या दिशेने जात होता. मात्र त्याच क्षणी त्याला इतरांनी थांबवलं. 

पाहा व्हिडीओ : 

पाकिस्तानला चारली धूळ : 

दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा फायनल सामना खेळवण्यात आला. सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली. त्यांचे फलंदाज साहिबजादा फरहान (57) आणि फखर जमान (46) यांनी विस्फोटक फलंदाजी केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 84 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानचा एकही फलंदाज चांगली फलंदाजी करू शकला नाही. सैम अयुबने 14 धावांची फलंदाजी केली त्यानंतर मात्र एकही फलंदाज दोन अंकी धावसंख्या करू शकला नाही. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी पुढील 31 धावांमध्ये 9 विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ  146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. हे आव्हान टीम इंडियाने 5 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. 

हेही वाचा : टीम इंडियाला ट्रोल करणाऱ्या पाकिस्तानी फॅनला अर्शदीप सिंहने चिडवलं, Video Viral

 

FAQ : 

सुपर ४ सामन्यात गौतम गंभीर कशामुळे भडकला?
सुपर ४ सामन्यात हारिस रौफच्या कृतींवर गंभीर खूप भडकला होता. त्याने मैदानात जाऊन धडा शिकवण्याचा प्रयत्न केला, पण इतरांनी रोखले. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.५. सुपर ४ सामन्यात हारिस रौफ आणि 

अभिषेक शर्मा यांच्यात काय वाद झाला?
सुपर ४ सामन्यात हारिस रौफ आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात तणावपूर्ण भांडण झाले. दोघे आपसात भिडले आणि पंचांना हस्तक्षेप करावा लागला. यावेळी गौतम गंभीरही रागावला आणि ड्रेसिंग रूममधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होता.

आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात किती सामने झाले?
यंदाच्या स्पर्धेत दोन्ही संघ तब्बल तीन वेळा भिडले. यात सुपर ४ सामना समाविष्ट आहे, ज्यात खूप तणाव आणि वाद झाले.

About the Author
Tags:
gautam gambhirmarathi newsCricket NewsAsia Cup 2025

