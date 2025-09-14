English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पाकिस्तान विरुद्ध मॅचआधी गंभीरची सूर्यकुमारसाठी खास पोस्ट, एका वाक्यात दिल्या शुभेच्छा

IND VS PAK : आशिया कप 2025 चा सहावा सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात रविवारी होणार आहे. तेव्हा यापूर्वी हेड कोच गौतम गंभीरने टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवसाठी खास पोस्ट लिहिली. 

पूजा पवार | Updated: Sep 14, 2025, 05:58 PM IST
पाकिस्तान विरुद्ध मॅचआधी गंभीरची सूर्यकुमारसाठी खास पोस्ट, एका वाक्यात दिल्या शुभेच्छा
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 चा (Asia Cup) सहावा सामना खेळवला जाणार आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर प्रथमच दोन्ही संघांमध्ये क्रिकेट सामना पार पडणार आहे. योगायोग म्हणजे 14 सप्टेंबर रोजी टीम इंडियाचा टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा 35 वा वाढदिवस आहे. पाकिस्तान विरुद्ध टीम इंडिया सूर्याच्या नेतृत्वात मैदनात उतरेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय संघाचा हेड कोच गौतम गंभीरने सूर्यकुमार यादवला त्याच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. यात गंभीर सूर्याचा पोस्ट करत म्हणाला की, 'सूर्या तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, असाच उंच उडत राहा!' सूर्यकुमार यादवचा जन्म 1990 सालचा असून सूर्या त्याचा 35 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. रोहित शर्माने वर्ल्ड कप 2024 नंतर टी 20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतल्यावर सूर्याला टी 20 संघाचं कर्णधार बनवण्यात आलं.  

टी 20 मधला यशस्वी फलंदाज : 

सूर्यकुमार यादव हा टी 20 क्रिकेट मधला सर्वात यशस्वी फलंदाज आहे. 2021 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध त्याने टी 20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. आपल्या करिअरमधील पहिल्याच बॉलवर सूर्याने जोफ्रा आर्चरच्या बॉलवर सिक्स ठोकून सुरुवात केली होती. त्याने आतापर्यंत 84 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 2605 धावा केल्या आहेत. तर यात सूर्याने 4 शतकं आणि 21 अर्धशतकं ठोकली आहेत. 

दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा सामना : 

14 सप्टेंबर रोजी होणारा सामान हा भारत - पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असणार आहे. याचं कारण म्हणजे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना खेळला यात त्यांनी 9 विकेटने विजय मिळवला. तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. भारत पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये असून सध्या त्या दोघांचेही एक - एक पॉईंट्स झाले आहेत.  आता जो संघ रविवारचा सामना जिंकेल त्यांचे सुपर 4 मध्ये पोहोचण्याचे चान्सेस वाढतील. 

पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यात भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 : 

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

FAQ : 

 भारत-पाकिस्तान आशिया कप 2025 चा सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना रविवार, 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहे.

सूर्यकुमार यादवला कोणी आणि कशा शुभेच्छा दिल्या?
भारतीय संघाचा हेड कोच गौतम गंभीरने सूर्यकुमार यादवला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना सोशल मीडियावर पोस्ट केले, "सूर्या तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, असाच उंच उडत राहा!"

सूर्यकुमार यादव टी-20 कर्णधार कसा झाला?
रोहित शर्माने 2024 टी-20 वर्ल्ड कपनंतर टी-20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर सूर्यकुमार यादवला भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार बनवण्यात आले.

About the Author
Tags:
gautam gambhirSuryakumar YadavIND vs PakAsia Cup 2025Cricket News

इतर बातम्या

मराठा समाजातील मुलींच्या लग्नाबद्दल अपशब्द; लक्ष्मण हाके य...

महाराष्ट्र बातम्या