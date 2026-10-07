'इतिहास तुला नेहमीच...' चीफ सिलेक्टर पदावरून दूर झालेल्या अजित आगरकरबाबत काय म्हणाला गौतम गंभीर? पोस्ट करून व्यक्त केली भावना

Gautam Gambhir About Ajit Agarkar : भारतीय पुरुष संघाचा चीफ सिलेक्टर असलेल्या अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ 4 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आला आहे. मागील जवळपास 2 वर्षांपासून ते चीफ सिलेक्टर म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या. गौतम गंभीर भारतीय पुरुष संघाचा हेड कोच झाल्यापासून तो अजित आगरकरांसोबत मिळून भारतीय संघाबाबत निर्णय प्रक्रियेत सामील होता. अजित आगरकरांचा कार्यकाळ संपल्यावर गौतम गंभीरने त्यांच्या विषयी पोस्ट लिहिली. यात त्यांनी म्हटले की इतिहास नेहमीच तुमच्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिलं .
हेड कोच गौतम गंभीरने 'एक्स' वर अजित आगरकरांचा फोटो शेअर करत लिहिले की, 'प्रिय अजित भाई, आपल्यासोबत काम करणे हा माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाचा विषय होता. संघाला नेहमीच प्राधान्य देणे या तुमच्या ठाम विश्वासाची साक्ष त्या तीन आयसीसी ट्रॉफी देतात. मला आवर्जून सांगावेसे वाटते की, इतिहास नेहमीच तुमच्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहेल. या सर्व गोष्टींसाठी तुमचे आभार. तुमच्या पुढील सर्व वाटचालीस माझ्या मनापासून शुभेच्छा' .
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8XGautam Gambhir (GautamGambhir) October 7, 2026
अजित आगरकर चीफ सिलेक्टर असताना यांच्या कार्यकाळात अनेकदा संघनिवडीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर गौतम गंभीरने अजित आगरकरांच्या निरोपासाठी लिहिलेली पोस्ट अतिशय लक्षवेधी ठरते. या पोस्टमध्ये गौतम गंभीरने भावना व्यक्त केल्या की भविष्यात जेव्हा कधी आगरकर यांचा उल्लेख होईल, तेव्हा त्यांना आदराच्या भावनेनेच पाहिले जाईल. आगरकर यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा वैयक्तिक विचारांपेक्षा संघाच्या हिताला प्राधान्य देऊनच घेतला गेला होता, असं गंभीरचं म्हणणं आहे.