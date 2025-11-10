English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"हे निर्लज्ज लोक..." गावस्करांनी विश्वविजेत्या भारतीय महिला खेळाडूंना का दिला कडक इशारा? कारण जाणून धक्का बसेल

Sunil Gawaskar: भारताचे दिग्गज खेळाडू लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर यांनी वर्ल्डकप जिंकल्याच्या आनंदात मग्न अलेल्या हरमनप्रीत आणि इतर मुलींना थेट इशारा दिला आहे. एवढेच नाही तर 1983 च्या विश्वचषकाची आठवण करून देताना गावस्कर यांनी एक रहस्य उलगडले जे फार कमी लोकांना माहित असेल.

Updated: Nov 10, 2025, 05:17 PM IST
Sunil Gavaskar Biggest statement : भारतीय महिला क्रिकेट संघ अजूनही विश्वविजेता झाल्याचा आनंदात रमलेला आहे. त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा असणे स्वाभाविक आहे. कारण भारत या ऐतिहासिक दिवसाची खूप दिवसांपासून वाट पाहत होता. दरम्यान, भारताचे दिग्गज खेळाडू लिटिल मास्टर सुनील गावसकर यांनी आनंदात बुडालेल्या हरमनप्रीतसह इतर खेळाडू मुलींना कडक इशारा दिला. त्यासोबतच 1983 च्या विश्वचषकाचा संस्मरणीय किस्सा आठवण करून देत गावसकर यांनी एक गुपित उघड केले जे फार कमी लोकांना माहित असेल.

पाहा नेमकं काय म्हणले गावसकर?

भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या वेगवेगळ्या सत्कार समारंभात व्यस्त आहे. सुनील गावसकर यांनी याबद्दल थोडी चिंता आहे आणि त्यांनी खेळाडूंना आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.  भारताच्या 1983 च्या ऐतिहासिक विश्वचषक विजयात सहभागी असलेले गावसकर यांनी खेळाडूंना विजयानंतर दिलेले प्रत्येक वचन पूर्ण होईल अशी अपेक्षा करू नका असं सांगितलं. पण या मागचं कारण काय?

सुनील गावसकर यांनी मिड-डे मधील त्यांच्या कॉलममध्ये लिहिले आहे की, "मुलींसाठी फक्त एक इशारा. जर तुम्हाला वचन दिलेल्या बक्षिसांपैकी काही मिळाले नाहीत तर कृपया निराश होऊ नका." लिटिल मास्टरने पुढे लिहिले की, भारतात जाहिरातदार, ब्रँड आणि व्यक्ती लगेचच स्पर्धेत उतरतात आणि विजेत्यांच्या खांद्यावर स्वार होऊन स्वतःसाठी मोफत प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. ते आश्वासनं देतात की आम्ही हे करु किंवा ते करु पण करत काही नाही ही लोकं निर्ल्लज असतात."

एवढ्यावर न थांबता गावसकर म्हणाले "संघाचे अभिनंदन करणाऱ्या पूर्ण पानांच्या जाहिराती आणि होर्डिंग्ज पहा. संघाचे किंवा वैयक्तिक खेळाडूंचे प्रायोजक असतात ते सोडून इतर फक्त त्यांच्या ब्रँडचा किंवा स्वतःचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि भारतीय क्रिकेटला वैभव मिळवून देणाऱ्यांना काहीही देत ​​नाहीत."

1983 च्या चॅम्पियन संघाचे काय झाले?
1983 चा विश्वचषक हा भारतीय क्रिकेट इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण या संघाने जगाच्या पटलावर भारताची खरी ओळख पटवून दिली. या  संघाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली असून सचिन तेंडुलकर आणि अनिल कुंबळे सारखे दिग्गज खेळाडू 1983 च्या विश्वचषक संघापासून प्रभावित होऊन क्रिकेटकडे वळले.

गावसकरयांनी आठवण करुन दिले की इंग्लंडमधील त्यांच्या विजयानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली आणि अनेक आश्वासनेही मिळली ती कधीही पूर्ण झाली नाहीत. "1983 च्या संघालाही अनेक आश्वासने देण्यात आली होती आणि त्यावेळी माध्यमांनी त्यांना व्यापक प्रसिद्धी दिली होती. त्यापैकी बरीच पूर्ण झाली नाहीत. माध्यमांना दोष देता येणार नाही कारण ते भव्य घोषणांनी इतके आनंदी होते की त्यांना हे कळले नाही की हे निर्लज्ज लोक त्यांचाही वापर करत आहेत. तर मुलींनो, जर हे निर्लज्ज लोक तुमच्या विजयाचा वापर स्वतःची जाहिरात करण्यासाठी करत असतील तर काळजी करू नका."

