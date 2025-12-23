English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1 ओव्हर, 1 धाव आणि 5 विकेट, 'या' 28 वर्षीय गोलंदाजाने उडवली खळबळ, T20 च्या इतिहासात कोणीही करू शकलं नाही अशी कामगिरी केली

Gede Priyandana :  इंडोनेशियाच्या एका 28 वर्षीय क्रिकेटरने एका ओव्हरमध्ये फक्त 1 धाव देऊन तब्बल 5 विकेट घेण्याची कामगिरी केली आहे. T20 च्या इतिहासात अशी कामगिरी करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 23, 2025, 08:02 PM IST
Photo Credit - Social Media

Gede Priyandana : इंडोनेशियाचा (Indonesia) क्रिकेटर गेडे प्रियनदानाने (Gede Priyandana) टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. प्रियनदानाने केवळ एका ओव्हरमध्ये अशी कामगिरी करून रेकॉर्ड नोंदवला जो करणं भल्याभल्या दिग्गज फलंदाजांना सुद्धा शक्य झालं नाही. 28 वर्षांच्या या पार्टटाईम वेगवान गोलंदाजाने बालीमध्ये कंबोडिया विरुद्ध एक ओव्हरमध्ये फक्त एक धाव देऊन तब्बल 5 विकेट घेतल्या. टी 20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये अशी कामगिरी करणारा प्रियनदाना हा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. एका ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेण्याची कामगिरी पुरुष क्रिकेटच काय तर महिला क्रिकेटमध्ये सुद्धा कोणी केली नव्हती. यापूर्वी काही गोलंदाजांनी एका ओव्हरमध्ये 4 विकेट्स घेतल्या होत्या मात्र 5 विकेट पर्यंत कोणीही पोहोचू शकल नाही. गेडे प्रियनदानाच्या या गोलंदाजीमुळे इंडोनेशियाने हा सामना 60 धावांनी जिंकला. 

इंडोनेशियाने बालीमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात पहिले फलंदाजी करताना 5 विकेटवर 167 धावांचा स्कोअर उभा केला. यात ओपनिंग फलंदाज आणि विकेटकिपर धर्मा केसुमाने 110 धावा करून नॉटआउटमध्ये परतले. टार्गेटचा पाठलाग करताना कंबोडियाने 15 ओव्हरमध्ये 5 विकेटवर 106 धावा बनवल्या.  त्यानंतर कर्णधाराने बॉल गेडे प्रियांदनाकडे सोपवला. इंडोनेशियाकडून फलंदाजीची सुरुवात करणाऱ्या प्रियांदनाला फक्त सहा धावा देऊन बाद करता आले असते, परंतु गोलंदाजाने कहर केला. गेडेने पहिल्या तीन बॉलमध्ये शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह आणि चानथोयून रथानकला बाद करून हॅट्रिक केली. त्यानंतर एक बॉल डॉट गेला. मग त्याने  मोंगदारा सोक आणि पेल वेन्नकला बाद केले. 

T20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये एका ओव्हरमध्ये 4 किंवा जास्त विकेट घेणारे गोलंदाज : 

गेडे प्रियनदाना (इंडोनेशिया) : कंबोडिया विरुद्ध 2025 मध्ये 5 विकेट घेतल्या. 
लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) :  न्यूझीलंड विरुद्ध 2019 मध्ये 4 विकेट घेतल्या. 
राशिद खान (अफगानिस्तान) : आयर्लंड विरुद्ध 2019 मध्ये 4 विकेट घेतल्या. 
कर्टिस कॅंफर (आयर्लंड) : नेदरलँड विरुद्ध 2022 मध्ये 4 विकेट घेतल्या. 
जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) : इंग्लंड विरुद्ध 2022 मध्ये 4 विकेट घेतल्या. 

हेही वाचा : ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

 

चांगल्या प्रदर्शनानंतर सुद्धा प्लेयर ऑफ द मॅच नाही : 

गोलंदाजीत चांगल्या प्रदर्शनानंतर सुद्धा गेडे प्रियनदानाला प्लेअर ऑफ द मॅच निवडण्यात आलं नाही. हा पुरस्कार इंडोनेशियाचा विकेटकिपर धर्मा केसुमाला देण्यात आला. ज्याने 68 बॉलमध्ये नाबाद 110 धावांची कामगिरी केली. यात 8 चौकार आणि 6 षटकार लगावले. केसुमाची खेळी इंडोनेशियासाठी आधारस्तंभ ठरली कारण इतर कोणताही फलंदाज 20 पेक्षा जास्त धावा करू शकला नाही.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

