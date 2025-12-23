1 ओव्हर, 1 धाव आणि 5 विकेट, 'या' 28 वर्षीय गोलंदाजाने उडवली खळबळ, T20 च्या इतिहासात कोणीही करू शकलं नाही अशी कामगिरी केली

Gede Priyandana : इंडोनेशियाचा (Indonesia) क्रिकेटर गेडे प्रियनदानाने (Gede Priyandana) टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. प्रियनदानाने केवळ एका ओव्हरमध्ये अशी कामगिरी करून रेकॉर्ड नोंदवला जो करणं भल्याभल्या दिग्गज फलंदाजांना सुद्धा शक्य झालं नाही. 28 वर्षांच्या या पार्टटाईम वेगवान गोलंदाजाने बालीमध्ये कंबोडिया विरुद्ध एक ओव्हरमध्ये फक्त एक धाव देऊन तब्बल 5 विकेट घेतल्या. टी 20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये अशी कामगिरी करणारा प्रियनदाना हा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. एका ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेण्याची कामगिरी पुरुष क्रिकेटच काय तर महिला क्रिकेटमध्ये सुद्धा कोणी केली नव्हती. यापूर्वी काही गोलंदाजांनी एका ओव्हरमध्ये 4 विकेट्स घेतल्या होत्या मात्र 5 विकेट पर्यंत कोणीही पोहोचू शकल नाही. गेडे प्रियनदानाच्या या गोलंदाजीमुळे इंडोनेशियाने हा सामना 60 धावांनी जिंकला.
इंडोनेशियाने बालीमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात पहिले फलंदाजी करताना 5 विकेटवर 167 धावांचा स्कोअर उभा केला. यात ओपनिंग फलंदाज आणि विकेटकिपर धर्मा केसुमाने 110 धावा करून नॉटआउटमध्ये परतले. टार्गेटचा पाठलाग करताना कंबोडियाने 15 ओव्हरमध्ये 5 विकेटवर 106 धावा बनवल्या. त्यानंतर कर्णधाराने बॉल गेडे प्रियांदनाकडे सोपवला. इंडोनेशियाकडून फलंदाजीची सुरुवात करणाऱ्या प्रियांदनाला फक्त सहा धावा देऊन बाद करता आले असते, परंतु गोलंदाजाने कहर केला. गेडेने पहिल्या तीन बॉलमध्ये शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह आणि चानथोयून रथानकला बाद करून हॅट्रिक केली. त्यानंतर एक बॉल डॉट गेला. मग त्याने मोंगदारा सोक आणि पेल वेन्नकला बाद केले.
गेडे प्रियनदाना (इंडोनेशिया) : कंबोडिया विरुद्ध 2025 मध्ये 5 विकेट घेतल्या.
लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) : न्यूझीलंड विरुद्ध 2019 मध्ये 4 विकेट घेतल्या.
राशिद खान (अफगानिस्तान) : आयर्लंड विरुद्ध 2019 मध्ये 4 विकेट घेतल्या.
कर्टिस कॅंफर (आयर्लंड) : नेदरलँड विरुद्ध 2022 मध्ये 4 विकेट घेतल्या.
जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) : इंग्लंड विरुद्ध 2022 मध्ये 4 विकेट घेतल्या.
गोलंदाजीत चांगल्या प्रदर्शनानंतर सुद्धा गेडे प्रियनदानाला प्लेअर ऑफ द मॅच निवडण्यात आलं नाही. हा पुरस्कार इंडोनेशियाचा विकेटकिपर धर्मा केसुमाला देण्यात आला. ज्याने 68 बॉलमध्ये नाबाद 110 धावांची कामगिरी केली. यात 8 चौकार आणि 6 षटकार लगावले. केसुमाची खेळी इंडोनेशियासाठी आधारस्तंभ ठरली कारण इतर कोणताही फलंदाज 20 पेक्षा जास्त धावा करू शकला नाही.