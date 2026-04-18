विराट कोहलीने फोटो लाईक केलेल्या जर्मन मॉडेलने सोडले मौन, म्हणाली, "मला त्याच्याबद्दल वाईट..."

Virat Kohli German Influencer Photo Like Controversy: जर्मन मॉडेल लिझलाजच्या एका फोटोला लाईक केल्यामुळे विराट कोहली पुन्हा चर्चेत आला आहे. यावरून अनेक बातम्या रंगल्या. आता, लिझलाजने या बातमीवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 18, 2026, 03:00 PM IST
Photo Credit: Instagram

Virat Kohli German Influencer Photo Like Controversy with LizLaz: अलीकडेच विराट कोहली अचानक चर्चेत आला. पण यावेळी तो त्याचा मैदानातील कामगिरीमुळे नाही तर तो एकावेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे.  भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली एका सोशल मीडिया ‘लाईक’मुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. लोकांनी विराटचं लाईक बघून अनेक चर्चा रंगवल्या अनेक हेडलाईन्स बनल्या. जर्मन मॉडेल लिझलाज हिच्या फोटोला लाईक केल्याचा दावा व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणावर स्वतः लिजलाजने प्रतिक्रिया दिली आहे. एका मुलाखतीत बोलताना तिने सांगितलं की, “मी सकाळी उठले तेव्हा माझं नाव बातम्यांमध्ये पाहूनच मला हे सगळं समजलं. विराटने कधी फोटो लाईक केला, याची मला कल्पनाही नव्हती. लोकांनी मला वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील लिंक पाठवल्या आणि अनेक मेसेजही आले.”

लिझलाजचं भारताशी जुळलेलं नातं

लिजलाजने भारतातील तिच्या अनुभवाबद्दलही सांगितलं. ती काही महिन्यांसाठी भारतात राहिली होती आणि त्या काळात तिने दक्षिण भारत, गोवा, म्हैसूर, कुर्ग, मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबाद अशा अनेक ठिकाणी प्रवास केला. याच दरम्यान तिला क्रिकेटबद्दलही माहिती मिळाली. ती म्हणाली की RCB च्या सामन्यांदरम्यान तिने क्रिकेट पाहायला सुरुवात केली आणि तिला विराट कोहलीचा खेळ आवडू लागला.

लिझलाज वाटलं वाईट 

या संपूर्ण वादावर प्रतिक्रिया देताना लिझलाज म्हणाली, “मला आनंद झाला होता की त्यांनी फोटो लाईक केला. पण हे इतकं मोठं प्रकरण कसं बनलं, हे मला समजलं नाही. कदाचित त्यांचा तसा काही हेतू नसेल. तरीही मी त्यांच्या सपोर्टची कदर करते.”

व्हायरल होताच आल्या ऑफर्स

या घटनेनंतर तिची लोकप्रियता वाढली असून तिला अनेक कामांच्या ऑफर्स आल्याचा दावा तिने केला. मात्र ती सध्या निवड करूनच पुढे जाणार असल्याचं सांगते. तिला म्युझिक आणि व्लॉगिंगमध्ये विशेष रस असून भारतात पुन्हा येण्याचीही ती तयारी दर्शवत आहे.

फोटो व्हायरल कसा झाला?

फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य यांनी स्क्रीनशॉट शेअर करत दावा केला होता की विराट कोहलीच्या अधिकृत अकाउंटवरून लिझलाजच्या जुन्या फोटोला लाईक करण्यात आलं. हा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात झटपट व्हायरल झाला.

या संपूर्ण प्रकरणात सत्य काय आहे, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र एका साध्या ‘लाईक’मुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. लिझलाजने मात्र याकडे शांतपणे पाहत, अनावश्यक वाद टाळण्याची भूमिका घेतली आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

